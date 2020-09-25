«Медицинский лучевой центр»: «Диагностика - наша специализация»

«МЛЦ» — это федеральная сеть многопрофильных медицинских центров, которая с 2009 года оказывает широкий спектр услуг по диагностике, лечению и реабилитации пациентов. Здесь работают квалифицированные врачи с опытом работы более 30 лет.

Сегодня «МЛЦ» - это мощная диагностическая база Самарской области, где проводят полный комплекс исследований:

- Магнитно-резонансная томография;

- Компьютерная томография;

- Цифровая рентгенография;

- Ультразвуковые исследования;

- Функциональная диагностика (электромиография и электроэнцефалография).

Кроме того, в «Медицинском лучевом центре» пациенты могут получить консультации врачей всех направлений. Прием ведут терапевт, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, ревматолог, травматолог-ортопед, пульмонолог и другие специалисты.

Здесь же, в атмосфере уюта и заботы, пациенты могут пройти курс медицинского массажа и физиотерапевтические процедуры. Есть в «МЛЦ» и дневной стационар, а также своя стоматология.

Диагностика проводится на оборудовании высокого и экспертного класса, которое регулярно обновляется. Так, в филиале «МЛЦ» на Солнечной, 59 в октябре планируется запуск компьютерной томографии на новом 128-срезовом КТ-аппарате.

Высокому качеству результатов исследований «МЛЦ» доверяют не только в России, но и за рубежом. После обследования в «Медицинском лучевом центре» Пациент может обратиться не только к терапевту, но и нейрохирургу, который может потом эти изображения модифицировать в международном стандарте DICOM и проводить навигацию даже при очень сложных нейрохирургических операциях.

Два года подряд «Медицинский лучевой центр» становится победителем народного конкурса «Клиника года». «МЛЦ» был признан лучшим в трех ключевых номинациях:

- Лучший лечебно-диагностический центр (2018, 2019);

- Лучшая многопрофильная клиника (2018, 2019);

- Услуги в области неврологии (2018).

Как найти

Адреса:

г. Самара, ул. Базарная, 30 (К. Маркса / ул. Владимирская);

г. Самара, ул. Медицинская, 4-К (на территории ГБУЗ СО «СГБ № 10»);

г. Самара, ул. Солнечная, 59 (напротив онкологического диспансера).

Тел.: (846) 373-30-30

Сайт: www.ml-center.ru

Социальные сети:

ВКонтакте

Facebook

Instagram

YouTube

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лицензия ЛО-63-01-005263 от 30.09.2019