Клиника ЭДЕНТАЛЬ: новейшая техника и опытные врачи

ЭДЕНТАЛЬ - клиника высшей категории, в которой пациенты получают не только качественную медицинскую помощь, но также сервис и заботу о них.
Клиника оснащена новейшей техникой немецких и японских брендов. Методы лечения и материалы, используемые докторами, соответствуют современным мировым стандартам. Стоматологи ЭДЕНТАЛЬ имеют серьезное портфолио и большой опыт работы. Чтобы попасть в клинику, они проходят тщательный отбор.
Безопасность и здоровье пациентов — главная ценность ЭДЕНТАЛЬ. Поэтому к стерильности инструментов и чистоте кабинетов здесь предъявляют особенные требования.
В клинике приятная обстановка, которая поможет расслабиться и не бояться стоматологических процедур. Пациенты выбирают клинику ЭДЕНТАЛЬ за качество предоставляемых услуг и высокий уровень обслуживания.
Современная техника, опытные врачи и искренняя забота о пациентах позволяют получить отличные результаты лечения.
В ЭДЕНТАЛЬ оказывают следующие виды услуг:
- Комплексная диагностика врачей-стоматологов: терапевтов, ортопедов, хирургов, имплантологов.
- Профессиональная гигиена полости рта и зубов УЗ и AirFlow. Глубокое фторирование эмали зубов. Профессиональное отбеливание.
- Реставрация зубов. Лечение кариеса, периодонтита, пульпита.
- Восстановление зубов коронками. Съемное протезирование.
- Удаление зубов от простого до сложного.
- Внутрикостная дентальная имплантация.
- Детский прием.
- Компьютерная томография.
Как найти
Адрес: Самара, ул. Дыбенко, 27б, 1 этаж.
Тел.: +7 (846) 233-43-09
Самара, ул.Авроры, 63
Тел.: +7 846 201-04-47
Сайт: Эденталь.рф
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