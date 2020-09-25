Итоги Поволжской агропромышленной выставки: Ждем лучший урожай за 40 лет!

Открыл выставку в 2020 году - как и ежегодно - глава региона. Фото: Светлана ОСЬМАЧКИНА

Представители сельскохозяйственных предприятий Самарской области поделились итогами своей работы за год и планами на будущее. Традиционно они встретились в поселке Усть-Кинельский на агропромышленном форуме. Он проводится каждый год при поддержке областного правительства и Министерства сельского хозяйства РФ. В этот раз гостями площадки стали более 500 участников из 19 регионов России, а также из-за рубежа - из Белоруссии и Чехии. Среди них - фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.

С 2006 года Поволжская агропромышленная выставка имеет федеральный статус. За свою многолетнюю историю она стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий и инноваций агробизнеса, а также расширения межрегиональных и международных связей, содействуя продвижению самарских товаров на рынки России и стран ближнего зарубежья. Широкую линейку продукции оценили губернатор Дмитрий Азаров, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, депутаты Государственной думы Игорь Станкевич, Виктор Казаков и Виктор Кидяев.

Почетных гостей в каждом павильоне встречали хлебом-солью. Фото: Светлана ОСЬМАЧКИНА

БОЛЬШЕ МОЛОКА И МЯСА

Открыл выставку в 2020 году - как и ежегодно - глава региона. Он поблагодарил всех представителей АПК за успешную работу и выразил надежду, что здесь руководители сельхозпредприятий смогут найти новых партнеров, с которыми удастся заключить взаимовыгодные контракты, договоры о сотрудничестве.

- Традиционно выставка является смотром достижений тружеников села, сельскохозяйственных предприятий, тех, кто обеспечивает их техникой, удобрениями, инновациями. Я очень надеюсь, что, как и в прежние годы, Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области. А развитие есть, - подчеркнул он.

Свое спасибо работники сельского хозяйства действительно заслужили. За первые шесть месяцев года они произвели на 5,5% больше продукции.

- На 4,5% возросли надои молока, производство мяса. По предварительным оценкам, мы ожидаем, что урожай в этом году будет лучший за последние 40 лет, - озвучил предварительные итоги года глава региона. На данный момент аграрии собрали более 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 26,4 центнеров с гектара.

- Я хочу сердечно поблагодарить всех тружеников села за ударный труд, за то, что в этот непростой год сельское хозяйство стало настоящим оплотом стабильности. Как раз аграрии показали опережающие темпы развития, которые соответствуют выбранной нами стратегии - стратегии лидерства, - обратился Дмитрий Азаров к участникам агрофорума.

По его мнению, эти достижения были бы невозможны без поддержки федерального правительства. Дополнительные возможности для развития дают национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Путиным. Губернатор поблагодарил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и его первого заместителя Джамбулата Хатуова за внимание и помощь региону.

- Те решения, которые сегодня принимаются, выработанные дополнительные меры поддержки станут серьезным подспорьем всем труженикам села, экономике региона в целом и будут способствовать развитию социальной базы. Программа комплексного развития сельских территорий масштабно реализуется в Самарской области, и год от года наши села становятся краше, комфортнее и удобнее, - сказал Дмитрий Азаров.

- Нам принципиально важно не только то, какой будет урожайность, из каких семян будет выращиваться высококонкурентная продукция региона, как она будет размещаться на внутреннем рынке и как она будет пополнять экспортный потенциал России, но и каким будет село завтрашнего дня в Самарской области, - добавил Джамбулат Хатуов. - Мы с большим оптимизмом смотрим на все инициативы, которые озвучивает руководство региона. Особо хотелось бы отметить и поблагодарить губернатора за усилия, которые направлены в области на сельскохозяйственное машиностроение. Сегодня аналоги агрегатов в два раза дешевле импортных, они доступны аграриям всей страны - это очень дорогого стоит.

Дмитрий Азаров и Джамбулат Хатуов посетили площадки всех 27 районов губернии. Фото: Светлана ОСЬМАЧКИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

Свое приветствие участникам и гостям форума направил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.

- Сегодня отечественный агропромышленный комплекс динамично развивается по всем направлениям, обеспечивая продовольственную безопасность России и наращивая ее экспортный потенциал. Самарская область в этот большой процесс вносит весомый вклад, является одним из самых сильных аграрных регионов ПФО. На долю области приходится свыше 8% зерна, 18% масличных культур, в том числе 20% подсолнечника, выращенных в федеральном округе. Стабильные позиции регион занимает по производству овощей и картофеля. Главное сегодня - сохранить позитивную динамику, продолжить работу над повышением качества, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, - говорится в послании.

Свои пожелания участникам форума высказала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента уверена, что сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, которая непосредственно влияет на качество жизни людей.

- Последние годы аграрный комплекс динамично развивается, растет его конкурентоспособность на мировых рынках. Принятые меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, направленные на стимулирование АПК, убедительно доказывают свою эффективность. Примером этому служит выставка, где представлены достижения и возможности российских аграриев.

На интерактивной площадке участники и гости смогли ознакомиться с передовыми практиками в агробизнесе, современными научно-техническими разработками и передовыми технологиями в растениеводстве и животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Особая экспозиция муниципальных районов Самарской области показала имеющийся потенциал региона и его ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также инновации предприятий, выпускающих технику и оборудование для аграрного сектора. Фермерская ярмарка, организованная в рамках мероприятия, стала настоящим праздником урожая для всех посетителей, - отметила Матвиенко.

Церемония торжественного открытия завершилась награждением лучших аграриев региона. Механизаторы, бухгалтеры, агрономы получили за свой многолетний труд звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», медали почетного работника сельского хозяйства Российской Федерации, а также почетные грамоты от правительства региона.

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

ПО «СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ»

Формат агропромышленной выставки предполагает общение без барьеров - многие сельчане приезжают сюда, чтобы рассказать о своих проблемах и победах лично губернатору. И такая возможность есть у каждого: сразу после торжественной церемонии открытия почетные гости выставки отправились на экскурсию по знаменитой «Сельской улице», где все 27 муниципальных районов Самарской области представляют свои достижения. Дмитрий Азаров и Джамбулат Хатуов посетили все площадки. Их встречали песнями, танцами и, конечно, угощали продукцией собственного производства.

Большеглушицкий район презентовал арбузы, овощи, фрукты. Все удалось, несмотря на то, что за все лето аграриев порадовал всего один дождь. Но сельчане осваивают технологии умного земледелия, что позволяет им получать урожай вопреки сложным климатическим условиям. Главу региона и заместителя министра угостили тут необычным медом - вишневым, каштановым, полынным, из черноплодной рябины. Его производит фермер Сергей Перов.

Богатовский район порадовал развивающимся молочным животноводством.

- Взяли льготный кредит, собираемся расти: в этом году решили увеличить дойное стадо на 500 голов и на 500 голов стадо молодняка. В 2011 году мы с нуля организовали молочный комплекс на 200 голов, дошли сейчас до 1650. Дело идет, мы стараемся, строимся, заключили контракт на импортный скот, - рассказал руководитель ООО «Радна» Николай Сомов.

В Большечерниговском районе выращивают новые виды пшеницы, сои, кориандра, горчицы, нута. Глава района Тамара Перова рассказала, что многие местные сельхозпроизводители получили знак «Самарское качество» - это дает им преференции при проведении торгов и конкурсных процедур.

- На сегодняшний день мы уже 107 тысяч тонн зерна набрали, в основном на озимых. Но это еще не итог, резервы есть. До 120 точно доберем, - уверила Перова.

- Сегодня районы области показали свои лучшие достижения. Радует, что аграрии продолжают развиваться и активно используют меры государственной поддержки, - отметил по итогам осмотра экспозиции Дмитрий Азаров.

- Важно, что у производителей есть доверие губернатору и поддержка местных властей, - подчеркнул Джамбулат Хатуов.

Выставка удалась: это настоящий праздник для сельхозпроизводителей Самарской области. Фото: Антон ЧЕРЕПОК

«ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

В селах люди не только работают, но и занимаются творчеством, организовывают яркие фестивали и праздники, привлекающие туристов со всего региона. Например, в Алексеевском районе открыт историко-культурный туристический маршрут по местам пребывания в Самарском Заволжье Льва Николаевича Толстого. Мало кто знает, что у великого писателя были обширные имения в нашей губернии. А летом 1875 года у подножия горы Шишка Лев Николаевич организовал скачки - на 25 верст. Это расстояние скакуны преодолели за 39 минут. Правда, до финиша дошли только четыре лошади из 22. А в 2005 году старинную традицию возродили. Ежегодно во вторую субботу июня в Алексеевском районе проходит «День степи». А в 2018 году в селе Патровка установлена стела писателю и его сыну, которые очень много сделали для волжских крестьян.

Еще один памятник может появиться в Волжском районе по инициативе учащихся образовательного центра «Южный город». Губернатор идею поддержал.

- Монумент призван напомнить о малоизвестных фактах из истории нашей области, - рассказал ученик школы и представитель юнармейского отряда «Ориентир» Святослав Слеповичев. - Именно здесь из-за снежного бурана погиб пилот Ил-2, именно в нашем городе производили эти легендарные самолеты. Молодые куйбышевцы на собственные средства построили самолет и подарили его фронту - впоследствии он по рокадной дороге был доставлен в Сталинград. Мы не хотим, чтобы это событие стерлось из памяти потомков. Представили сегодня макет стелы в масштабе один к десяти - монумент будет высотой пять метров.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ, ГРАМОТНЫМИ СЕЛЬЧАНАМИ

Тематика выставки охватывает все отрасли агропромышленного комплекса: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка. Традиционно украшением форума стал конкурсный показ лучших сельскохозяйственных животных и выступление наездников.

- В этом году министерство сельского хозяйства Самарской области поддержало нашу инициативу, и мы представили трех четырехмесячных телят, выращенных на ЗАО «Нива», это Ставропольский район. Этих телят вывели и вырастили дети сотрудников фермы - им 10 - 12 лет. Конечно, под контролем и руководством взрослых, - улыбается член правления Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы Мария Петухова. Она уверена, что это большой вклад в пропаганду сельского хозяйства, в работу с подрастающим поколением, которое с детства учится любить животных и свою будущую профессию.

- Ребята понимают, что это престижно: их работу отметили и губернатор Дмитрий Азаров, и депутаты Государственной думы, и простые посетители выставки, что не менее важно, - продолжает Мария Петухова. - Совсем скоро у нас вырастет новое поколение сельчан - молодых, думающих, грамотных. И это очень важно для процветания региона.

Лидерами молочного скотоводства Самарской области традиционно являются ООО «Радна» из Богатовского района, АО «Нива» из Ставропольского района и ООО СХПК «Ольгинский» из Новокуровки. В этом году впервые представило своих животных ГУП Самарской области «Купинское». Телочек за экстерьер и телосложение высоко оценило жюри - возможно, они положат начало новому направлению скотоводства в регионе.

- Выставка удалась. Это, прежде всего, праздник труда, праздник для всех сельхозпроизводителей Самарской области и яркое позиционирование региона на уровне Приволжского федерального округа, - уверена Петухова.