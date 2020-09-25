Extra virgin по-самарски

Фото: ООО "Утевское масло"

БЕЗ ГМО

«То самое», настоящее деревенское масло уже не в первый раз появляется на прилавках сельскохозяйственной выставки. Производители из Утевки начали работу в 2015 году, за пять лет они добились впечатляющих результатов и получили самую высокую оценку своей деятельности. Янтарный продукт уже дважды был в числе первых на Всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров России». В 2018 году нерафинированное «Утевское масло» холодного отжима стало лауреатом, превзойдя по качеству множество аналогичных продуктов.

- Наше масло не содержит генетически модифицированную сою или GMO-компоненты, - рассказывает директор ООО «Утевское масло» Александр Петрушин. - В составе продуктов нет трансгенных ДНК и белков. Мы закупаем сырье у отечественных производителей, которые гарантируют, что все сорта выращиваемой агрокультуры более чем на 99% свободны от ГМО. Наши поставщики подтверждают, что подсолнечник, выращенный на их землях, действительно экологически чистый, натуральный.

Семечки выращивают на местных полях, принадлежащих ООО «Талан». Завод закупает и продукцию фермеров Самарской области. Сразу после сбора семенную массу отделяют от примесей, дополнительно просушивают, вентилируют, проводится противомикробная обработка, при необходимости очищается от шелухи. Подготовленное сырье кладут в производственные агрегаты и отжимают при низких температурах. Оборудование для производства масла было закуплено в Германии. Это по-настоящему «умный завод», оборудование самостоятельно может перенастроиться, отреагировать на неполадки. Масло холодного отжима производят при температуре, не превышающей 40 градусов. Своей непрозрачностью «Утевское масло» обязано витамину А. Есть в нем также витамины D, В и Е, много растительных углеводов, белка, минеральные вещества, лецитин, дубильные вещества. Это подтверждают и результаты экспертизы, которая проводилась в Европе, - наше самарское масло полностью соответствуют классу Extra virgin. До недавнего времени так называли только оливковое масло, но оказалось, что подсолнечное холодного отжима не менее полезно.

Фото: ООО "Утевское масло"

ЧИСТЫЙ И НАСЫЩЕННЫЙ

Завод «Утевское масло» - это семейное предприятие полного цикла. Здесь работают всего 10 человек. Готовый продукт проходит лабораторный контроль в Самарском центре гигиены и эпидемиологии и в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний. Организован строгий контроль за чистотой тары и рабочих зон, вплоть до прилегающей территории завода.

- Мы хотели, чтобы наш продукт приносил пользу здоровью людей, - говорит Александр Петрушин. - Поэтому занялись производством именно нерафинированного подсолнечного масла, ведь оно содержит целый комплекс витаминов, растительные углеводы, белок, минеральные вещества, лецитин, фитин, инулин. Так что выпускаем мы с экологической точки зрения чистый продукт, а с точки зрения содержания полезных веществ - насыщенный.

18 - 19 сентября 2020 года ООО «Утевское» представило свою продукцию на XXII Поволжской агропромышленной выставке в поселке Усть-Кинельский. Оказалось, самарцы знают и любят масло из Нефтегорского района.

- Я всегда покупаю это масло и рекомендую его друзьям и знакомым: оно идеально как для жарки, так и для салатов, - уверена самарчанка Наталья Изотова.

А еще в современных цехах в дальнейшем можно изготавливать масло из льна, горчичных семян и других растительных культур. Ждем вкусных новинок!

Фото: ООО "Утевское масло"

КАК НАС НАЙТИ

Нефтегорский район, с. Утевка, Ремонтные мастерские, 3.

Тел. +7 927 658 06 70

Сайт: www.utmaslo.ru

E-mail: vip.ym2015@ mail.ru