«Арсенал» — «Ростов» 27 сентября 2020 года: прогноз на матч 9 тура РПЛ

"Ростову" нужно налаживать дела в атаке Фото: ФК "Ростов".

Прогноз на матч «Арсенал» — «Ростов» — 1-1

27 сентября «Арсенал» принимает в Туле «Ростов» в рамках 9 тура Тинькофф-РПЛ. Подопечные Валерия Карпина после вылета из Лиги Европы от «Маккаби» наверняка захотят реабилитироваться, но и хозяева рассчитывают на три очка.

Хозяева в своем активе имеют всего 8 баллов, но в предыдущей встрече чемпионата наконец-то одержали победу. И выиграли не у кого-нибудь, а у «Сочи», который идет в лидерах. Канониры забили три мяча. Да, по-прежнему не играет Евгений Луценко, его не хватает в атаке, но как показала практика — есть и другие голеадоры, Кангва и Ткачев, например. Кроме того, не стоит забывать, что «Арсенал» на своем поле играет хорошо и проиграл здесь в этом сезоне лишь однажды.

«Ростов», к сожалению, пошел по стопам московского «Динамо» и закончил выступление в еврокубках первым же матчем, причем домашним. Вероятно, теперь клуб планирует сосредоточиться на внутреннем первенстве. Там сейчас не все идеально — 11 очков, 9 место и игра в запасе. Учитывая амбиции Карпина и его коллектива, им явно хочется большего. Для этого, правда, необходимо улучшать показатели. В частности, в передней линии. 4 забитых мяча — а сейчас у ростовчан именно такой показатель — это крайне мало для борьбы за лидирующие позиции. Шомуродову и компании надо налаживать прицел и почаще расстраивать вратарей соперников.

Гости не выглядят явным фаворитом, но букмекеры все-таки отдают небольшое предпочтение им. Средний коэффициент на «Ростов» — 2,52. На ничейный исход — 3,24. На пушкарей — 3,12.

В целом, ожидать можно всего, что угодно. Мы рискнем предположить, что игра получится напряженной и закончится боевой ничьей. Если голы и будут, то не очень много.

Рассудит команды Виталий Мешков из Дмитрова. Воскресный поединок на стадионе «Арсенал» в Туле начнется в 14:00 по московскому времени.