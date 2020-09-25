Многопрофильная «КЛИНИКА СИТИЛАБ» для взрослых и детей

Передовая лаборатория, уникальные врачи, более 30 медицинских направлений, удобное место расположения – все это главные преимущества многопрофильной «КЛИНИКИ СИТИЛАБ» на ул. Ново-Садовая. Здесь всегда готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь пациентам любого возраста. В клиники работают 55 врачей для детей и взрослых. Проводят ультразвуковую и функциональную диагностику всех органов, в том числе сердца и сосудов, амбулаторные операции, массаж, остеопатические процедуры и лечение в дневном стационаре. Современное оборудование и лаборатория федерального уровня позволяют проводить качественную диагностику.

Своим пациентам «КЛИНИКА СИТИЛАБ» предлагает комплексные программы обследования по принципу Check up, длительные программы наблюдения для детей и взрослых и диспансеризацию.

Большинство врачей этого медицинского учреждения имеют высшую категорию, ученые звания и степени. Здесь можно пройти обследование и лечение у докторов редких специальностей, например у сомнолога. Врачи принимают как в клинике, так и выезжают к пациентам на дом.

Даже в период ограничительных мер это медицинское учреждение не прекращало работу, при этом здесь соблюдали все противоэпидемические меры. И сейчас «КЛИНИКА СИТИЛАБ» остается зоной, свободной от COVID-19. В лаборатории многопрофильной клиники принципиально не делают анализы на новый вирус, чтобы не подвергать пациентов опасности контакта с инфицированными. Поэтому сюда не страшно приходить на консультацию всей семьей.

Самарская многопрофильная «КЛИНИКА СИТИЛАБ» полноправные партнеры федерального бренда «СИТИЛАБ». Это единственный в Самаре подобный проект, который сочетает в себе современную мощную лабораторию и всестороннюю медпомощь.

Адрес: г. Самара, ул. Ново-садовая, 140

Телефон: 8 (846) 211-00-81

Сайт: citilab.clinic

Инстаграм: @k_citilab