Самарский терапевтический комплекс «Реацентр»: крупнейший в области центр лечения детей с неврологической патологией

Если ребенок не хочет разговаривать, а его сверстники уже полноценно общаются, лучше не ждать пока малыш разговорится, а проконсультировать со специалистами.

Речь – это основа интеллекта. С помощью речи дети усваивают новый материал и расширяют кругозор. Как уверяют медики, молчуны могут начать отставать от сверстников. В дальнейшем это может привести к проблемам в школе: сложности в обучении чтению и счету, много ошибок при письме.

Если ребенок молчит до 4 лет, как правило, невролог уже назначает специальное лечение. В 5 лет психиатр ставит диагноз задержка речевого развития у ребенка (ЗПРР) и направляет в коррекционный класс или спецшколу. Не допустить этого помогают специалисты самарского терапевтического комплекса «Реацентр». Уже 25 лет они применяют уникальные варианты лечения, признанные Министерством здравоохранения России для лечения детской неврологической патологии. В арсенале врачей:

Микротоковая рефлексотерапия или МТРТ. Позволяет активизировать речевые зоны головного мозга, отвечающие за понимание речи, желание вступать в речевой контакт, словарный запас и навык построения предложений.

Биоакустическая коррекция головного мозга у детей с ЗПРР и РАС способствует увеличению интереса ребенка к окружающему миру, сверстникам и взрослым; улучшает деятельность головного мозга, активизирует познавательную деятельность.

Логопедический массаж - нормализует тонус артикуляционных мышц, помогает улучшить дикцию, активизирует речевые зоны головного мозга.

Аудио-тренажер на занятии с логопедом. Специальные наушники с речевым микрофоном позволяют ребенку слышать одновременно свой голос и голос логопеда. Что привлекает внимание ребенка и вызывает желание произносить слова.

Занятия с логопедом и дефектологом. Специалисты «Реацентра» помогают развивать речевые навыки, расширить кругозор и начать подготовку к школе.

Занятия с нейропсихологом направлены на улучшение работы и взаимодействия правого и левого полушарий головного мозга, что способствует повышению концентрации внимания и улучшению памяти, мышления, речи, мелкой и крупной моторики.

Мануальная терапия. Терапевты могут помочь справиться с родовой травмой шейного отдела позвоночника, провести постизометрическую релаксацию.

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