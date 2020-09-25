Услуги травмпункта:
На базе Многопрофильной клиники «РЕАВИЗ» работает травматологический пункт. Здесь есть все необходимое для оказания специализированной медицинской помощи. Прием в режиме 24/7 ведут опытные врачи-травматологи-ортопеды и рентгенологическая служба.
- консультация врача ортопеда-травматолога;
- цифровая рентгенография;
- обработка ушибов, ссадин, ожогов, обморожений;
- наложение гипса и повязок из современных материалов;
- снятие гипса и повязок;
- выправление вывихов;
- удаление инородных тел из мягких тканей;
- оказание медицинской помощи при укусах животных;
- хирургическая обработка ран;
- вакцинация после укусов животных и клещей;
- госпитализация в круглосуточный стационар;
- проведение оперативного лечения в стационаре;
- оформление листа нетрудоспособности.
Современная диагностика: цифровой рентген и 64-срезовый компьютерный томограф; малоинвазивные хирургические вмешательства, включая артроскопию; качественные расходные материалы – все это травматологический пункт «РЕАВИЗ».
После оказания первой помощи здесь же, в Многопрофильной клинике «РЕАВИЗ», можно пройти дальнейшее лечение и реабилитацию. Для этого в клинике есть:
- амбулаторное лечение травм;
- профилактика вторичного смещения под контролем рентген аппарата;
- оперативное лечение любых типов переломов, эндопротезирование;
- физиотерапевтическая реабилитация последствий травм;
- уникальные малоинвазивные методики хирургического вмешательства.
Как найти?
Адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, 243
Тел.: 8 (846) 321-02-03
Сайт: reaviz.com
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