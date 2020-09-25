«Нижний Новгород» — «Акрон» 27 сентября 2020 года: прогноз на матч 12 тура ФНЛ

"Акрон" перед матчем с "Нижним Новгородом" тренировался на натуральном покрытии ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

Прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Акрон» — 1-1.

27 сентября «Нижний Новгород» принимает в рамках 12 тура ОЛИМП-ФНЛ тольяттинский «Акрон». Хозяева — явный фаворит, но гости вполне могут преподнести сюрприз и удивить местную публику.

Начнем с клуба из Автограда. Они, конечно, слабее по составу, опыта у них поменьше. Акрон на 18 месте в таблице, имеет в активе всего 8 очков и крайне мало забивает. Но в желании подопечным Дмитрия Емельянова не откажешь. На прошлой неделе парни завоевали один балл в выездном поединке с лидером турнира «Оренбургом». Кроме того, в середине недели они не играли с «Енисеем», охваченным коронавирусом, и получили больше возможностей для отдыха. Этот факт тоже идет им на пользу, учитывая плотный график чемпионата.

У нижегородцев внушительная победная серия из 4 матчей. Они на третьем месте в турнирной таблице. Очков столько же, сколько и у самарских «Крыльев Советов» — 22. Коллектив Роберта Евдокимова показывает неплохой, сбалансированный футбол. Зрители, несомненно, также будут вести хозяев вперед. Но легко не будет точно, учитывая, что пару дней назад «Нижний Новгород» ездил в Москву на игру с «Торпедо», и то, что «Акрон» на лидеров настраиваться умеет.

Букмекеры делают ставку на принимающую сторону. На них коэффициент небольшой — 1,6. На ничейный результат — 3,76. На клуб из Автомобильной столицы — 5,65.

Рассудит соперников бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко из Белореченска. Воскресный матч на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 17:00 по самарскому времени (16:00 по московскому). Его покажут в «Яндекс.Эфире».