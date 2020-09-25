«За меня болели все мои студенты!»: самарчанка - кандидат наук завоевала корону конкурса красоты «Жемчужина России»

Лейла - не только кандидат наук, но и признанная красавица. Фото: личный архив героя публикации

Задачки на интеллект

На четвертом Всероссийском фестивале туризма и красоты «Жемчужина России» Самарскую область представляла необычная участница. Лейла Курманова разрушает все стереотипы, согласно которым красивая девушка непременно должна не слишком блистать интеллектом. Лейла - кандидат технических наук, доцент, начальник отдела интеллектуальной собственности, заместитель декана по науке Самарского государственного университета путей сообщения. А теперь еще и титулованная красавица.

Девушка признается: на конкурс попала совершенно случайно.

- Решила: была - не была! Оформила анкету, подготовила видеопрезентацию. Кастинг проходил дистанционно, по видеосвязи. В результате жюри решило, что представлять Самарскую область должна именно я, - вспоминает Лейла.

Особенность фестиваля – акцент не только на внешность участниц, но и на сохранение культурного наследия. Поэтому участница должна была представить исторический костюм, видеопрезентацию с местными достопримечательностями, устную экскурсию по городу и путешествие по родному краю с включением исторических элементов. Задания на самом конкурсе также включали в себя немало задачек на интеллект.

Жюри не осталось равнодушным к достоинствам самарской красавицы. Фото: личный архив героини публикации

Экскурсия по вокзалу и языковые курсы

- В своей видеопрезентации я показала железнодорожный вокзал, площадь Славы и монумент Славы, памятник ракете «Союз», Загородный парк, Поволжский музей железнодорожной техники. Кроме того, необходимо было провести экскурсию по объектам города с использованием наглядных пособий, - вспоминает Лейла. - Я проводила экскурсию по своему родному университету СамГУПС, рассказала об экспозиционном зале, который разместился в старинном здании вокзала Дашково, построенном в 1874 году и привезенном из Пензенскои области.

Лейла признается: сложнее всего было совмещать преподавание в вузе и конкурсные задания, которые приходилось выполнять дистанционно.

- Студенты знали, что я участвую в конкурсе, поддерживали меня морально, болели за мою победу, - улыбается Лейла. – Для меня это было очень важно.

Интересно, что для выступления с презентацией национального костюма Лейла даже посещала дополнительные курсы родного языка.

- В первый же день по итогам поэтического вечера мне удалось получить ленту и диадему в номинации «Лучший чтец 2020». А по итогам четвертого фестивального дня в рамках отборочного этапа «Деловой туризм» мне присудили два титула: «Мисс Жемчужина России – Интеллектуальность 2020» и «Мисс Жемчужина России – Стиль 2020», - рассказала Лейла.