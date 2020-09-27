«Играла с собаками и не боялась людей»: в Тольятти спасают необычную волчицу

Волчица из Тольятти ждет помощи. Фото: соцсети

Долго жила в тесном вольере

Тольяттинские зоозащитники обнаружили на улицах города необычное животное. За помощью к зооволонтерам обратились местные дачники – они давно обратили внимание, что одна из местных бродячих собак выглядит странно.

- Животное обитало на территории промзоны и смежном дачном массиве, довольно заброшенном. Она была похожа на волка, но не проявляла никакой агрессии, - рассказывают зоозащитники. - Спокойно играла с местными собаками, как и они, питалась «подножным кормом». Людей практически не боялась, хоть и держалась от них стороной.

Поймав и хорошенько рассмотрев странную «собаку», люди ахнули – у них в руках оказалась самая настоящая волчица. Правда, назвать животное в полной мере «диким» было бы неверно.

- По одной из версий волчица досталась городу от какого-то гостившего в Тольятти передвижного зоопарка, либо от расформированного в связи с новым законом «контактного зоопарка» какого-либо кафе, - предполагают зоозащитники. - Слабые задние лапы точно говорят о том, что жила она в довольно тесном вольере.

В лес не выпустить, в дом не взять

Людям сразу стало понятно – волкам в городе не место. Животное поместили в приют на карантин. И стали думать, что делать дальше. Выпускать в лес - не вариант: не выживет, не сможет охотиться, пойдет к людям, а те вряд ли одобрят такое соседство.

- Если волчица жила в неволе, ее ни в коем случае нельзя отпускать в лес. Это животное не умеет охотиться, его не примут сородичи с высокой долей вероятности и, если оно почувствует голод, оно просто выйдет к людям, где его, скорее всего, застрелят, - подтвердила журналисту «КП-Самара» хозяйка домашнего волка Ирина Ходулина.

Судя по всему, животное долго обитало в тесном вольере. Фото: соцсети

Но и вариант «найти добрые руки» тоже оказался неудачным. Специалисты говорят: даже хорошо прирученный волк никогда не станет домашней собакой.

- Человеку реально жить бок о бок с волком, если будут созданы соответствующие условия и будут соблюдаться меры безопасности, - говорит Ирина Ходулина. - Например, хороший вольер из которого волк не сможет убежать - это самое важное. Волк пугливое животное и нужно это учитывать, избегать конфликтных ситуаций, особенно, если животное попало к новому хозяину взрослым. Насколько диким остается волк – зависит от степени прирученности каждого конкретного животного. Но важно помнить, что домашнюю собаку волк не заменит. Волк не будет никогда охранять или выполнять другую полезную для человека работу. Кроме того, содержать волка может далеко не каждый человек. Нужно знать особенности биологии и поведения волка. В идеале, иметь какое-то специальное образование и навыки.

Шанс найти свою стаю

Зоозащитники срочно искали выход из ситуации. Ведь усыплять животное или обрекать на пожизненное содержание в тесном собачьем вольере в приюте – жестоко. И им повезло. Волчицу согласился принять единственный в стране приют для волков, пострадавших от рук человека или «одомашненных» людьми – «Чертог Волка».

- Это - единственный шанс для нашей волчицы, не просто выжить, а прожить свою жизнь в условиях, приближенных к естественным, шанс быть по-своему счастливой и обрести свою «стаю». Но нужно оплатить транспортировку животного в Подмосковье, расходы на клетку, ветеринара, медикаменты – как минимум 35 тысяч рублей. Очень просим вашей помощи в спасении волчицы из Тольятти, времени совсем мало! – обратились зоозащитники к неравнодушным землякам в соцсетях. - Хотелось бы, чтобы кто хоть раз в жизни посещал контактный зоопарк или цирк или водил туда своих детей принял участие в этом спасении.

Если вы хотите помочь волчице из Тольятти, это можно сделать здесь