«Это была простая операция!»: в больнице Оренбурга после удаления зуба умерла 9-летняя девочка

Сейчас правоохранители выясняют, правильно ли действовали врачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ничего не предвещало беды

В страшной трагедии разбираются следователи Оренбурга. В Областной детской клинической больнице 24 сентября умерла 9-летняя девочка. Правоохранители не исключают, что она скончалась после вмешательства докторов.

В медучреждении школьница находилась на стационаром лечении отделении челюстно-лицевой хирургии. Она поступила туда 23 числа, у малышки были проблемы с зубами и ей предстояло удалить новообразование, зуб, который мешал расти коренному. Ничего не предвещало беды, рядовая, как заверяли специалисты, и безопасная операция. Но все пошло не по плану, юная пациентка не вышла из-под наркоза.

— После операции в связи с гипертермией ее экстренно перевели в реанимацию. Врачи пытались спасти девочку, проводили необходимые мероприятия, но в 13:10 была зафиксирована смерть малолетней, — рассказывают в следственном управлении СК России по Оренбургской области.

Дело на особом контроле

Родители погибшей оказались в шоке. Они сразу же обратились в силовые органы. 25 сентября следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сейчас они работают с персоналом и руководством клиники, изъята документация, которая может иметь отношение к произошедшему.

К ситуации уже подключилась и прокуратура региона. Там взяли ход дела под личный контроль.

— Для объективного установления обстоятельств происшествия прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении больницей всех необходимых стандартов и требований, включая информационное взаимодействие с определенными службами, — отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемых пока нет. Они должны появиться после того, как эксперты дадут оценку действиям сотрудников больницы.

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