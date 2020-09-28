Фестиваль «Ожившие страницы истории-2020» в Самаре: когда и где пройдет, подробная программа

Со 2 по 4 октября 2020 года всех приглашают на военно-исторический фестиваль «Ожившие страницы истории-2020» в Самаре Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Со 2 по 4 октября 2020 года краеведческий им. Алабина, музей Фрунзе и Российское военно-историческое общество приглашают на традиционный межрегиональный военно-исторический фестиваль «Ожившие страницы истории-2020» в Самаре. В этом году он будет особенно масштабным.

У посетителей трехдневного исторического праздника будет возможность перенестись из нашего времени на сто лет назад, в революционный 1918 год, погрузиться в городской быт начала 20-го века - отправить старинную телеграмму, собрать и разобрать пулемет Максим, револьвер системы Наган или винтовку Мосина, пострелять из оружия того времени, поупражняться в штыковом бое и даже записаться добровольцем в военную часть КОМУЧа. Гвоздем фестиваля будет историческая реконструкция боя за Самару между частями Красной Армии и белочехами. Завершится праздник большой пешеходной экскурсией по историческим местам города.

Фестивальные площадки будут работать 2, 3, 4 октября, с 10.00 до 16.00. Вход на мероприятия – бесплатный. Смотрите подробную программу «Оживших страниц истории-2020» в Самаре.

Пулемет Максима Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

2 ОКТЯБРЯ

Фестиваль откроется 2 октября на площадке дома-музея Фрунзе.

- С 10.00 до 15.00 будут работать интерактивные площадки «Штаб-квартира командарма» и «Исторический тир», зрители смогут познакомиться с повседневным бытом начала 20-го века.

- С 15.00 до 15.30 пройдет презентация выставки «М.В.Фрунзе на Южном фронте». На выставке будут представлены медали, элементы обмундирования, плакаты, открытки, оружие, фотографии с полей сражений и документы того времени. Они расскажут, как события на Южном фронте навсегда изменили судьбу российского народа, дав власть большевикам и покончив с белым движением.

- С 15.30 до 17.00 приглашают на пешеходную экскурсию «Маршрут красной славы». Она пройдет по исторической части Самары - можно будет посетить знаковые места, связанные с событиями революции и гражданской войны.

Винтовка Мосина Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

3 ОКТЯБРЯ

3 октября на ул. Ленинской в границах ул. Рабочей и Красноармейской начнется реконструкция сражения за Самару между частями Красной армии и Чехословацкого легиона. Все будет происходить так, как было в далеком 1918 году.

День начнется с марша колонны красноармейцев по улицам города в 10.30. Реконструкторы посетят памятник «Красное знамя» на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской и возложат к нему цветы в знак памяти воинов, погибших в боях за Самару в 1918 году.

С 10.30 до 16.30 будут работать интерактивные площадки:

- В музее Фрунзе (ул. Фрунзе, 144) - интерактивная площадка «Штаб-квартира командарма», где развернется выставка оружия времен Гражданской войны. Здесь можно будет разобрать и собрать винтовку Мосина, револьвер Наган и пулемет Максима. Здесь будет устроена фотозона, на которой можно сфотографироваться в униформе Красной Армии с винтовкой, пулеметом или револьвером.

- На участке улицы Ленинской, от пересечения с улицей Рабочей до улицы Красноармейской, рядом с главным зданием музея им. Алабина откроются интерактивные площадки:

«Исторический тир», где можно пострелять из нагана и маузера.

«РКК» - в специальной палатке можно будет заполнить мандат о вступлении в Красную Армию перьевой ручкой и чернилами. Детям покажут, как из бумаги сделать буденовку. Возле палатки пройдут занятия по штыковому бою, каждый сможет сам поупражняться в этом военном искусстве.

«Призывной пункт» - здесь продемонстрируют строевые приемы с оружием и развод караула.

«Купеческая Самара» - площадка, на которой покажут быт города в начале 20-го века, а также проведут викторины и конкурсы на знание революционной истории нашего края. По старинной улице будут ходить купцы, мещане, торговцы бубликами, ремесленники, разносчики газет, военные патрули белочехов.

Реконструкция повседневной жизни Самары в 1918 году Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

С 11.00 до 12.00 духовой оркестр будет играть вальсы, пройдет мастер-класс по бальным танцам.

С 12.00 до 12.30 на сцене состоится торжественное открытие фестиваля и построение участников военно-исторической реконструкции.

С 12.45 до 13.00 пройдет первая часть реконструкции боя за Самару – вход белочехов в город.

С 13.00 до 14.00 покажут концерт – выступления творческих коллективов в стиле начала 20-го века.

С 15.00 до 15.30 состоится реконструкция сражения за Самару между частями Красной армии и подразделениями белочехов.

С 15.30 до 16.30 пройдет торжественное награждение участников реконструкции благодарностями и памятными медалями.

Револьвер Наган Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

4 ОКТЯБРЯ

В последний день фестиваля «Ожившие страницы истории-2020» в Самаре будут работать интерактивные площадки, пройдет большая пешеходная экскурсия по городу, посвященная революционным событиям 1917 года, можно будет бесплатно сходить в музей им. Алабина.

С 10.00 до 16.30 любой желающий сможет бесплатно посетить основную экспозицию Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина (ул. Ленинская, 142, главное здание) и познакомиться с богатой коллекцией исторических артефактов.

С 10.30 до 16.30 в музее Фрунзе, на участке улицы Ленинской, пересечения с ул. Рабочей до ул. Красноармейской и рядом с главным зданием музея им. Алабина будут работать интерактивные площадки: «Штаб-квартира командарма», «Исторический тир», «РККА», «Призывной пункт Народной армии» и «Купеческая Самара».

С 12.00 до 13.30 пройдет пешеходная экскурсия по исторической части города «Самара 1917», на которой расскажут об истории зданий и биографии людей, которые сыграли важную роль в революционном движении.