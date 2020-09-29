Волонтеры навели порядок на Федоровских лугах

Участники субботника заполнили мусором огромный контейнер. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Когда субботник - праздник

Федоровские луга - одна из природных жемчужин Самарской области. Высокие лесистые холмы, бескрайние поля, небольшие озера и Волга - не удивительно, что это место стало центром притяжения тольяттинцев, а также туристов со всей губернии и других регионов. К сожалению, отдыхающие не всегда ведут себя цивилизованно, оставляя после себя горы мусора. Кто должен его убирать, непонятно. К счастью, есть волонтеры. «Кто, если не мы?» - решили молодые специалисты Тольяттиазота и 19 сентября вместе с активистами тольяттинской ячейки Социально-экологического союза вышли на субботник, приуроченный к Всемирному дню чистоты.

- Движение «Сделаем!» зародилось в Эстонии в 2008 году, - рассказывает член правления Союза Андрей Целов. - 50 000 волонтеров за 5 часов очистили страну от тонн отходов. Сейчас к акции присоединились многие страны мира, в том числе Россия. Третий год мы убираемся на Федоровских лугах, и уже второй год нас в этом начинании поддерживают сотрудники компании «Тольяттиазот».

В субботнике приняли участие более 30 человек: заводчане пришли целыми семьями, пригласили друзей.

- Тольяттиазот ежегодно принимает участие в различных эко- логических акциях - мы проводим субботники, принимаем участие в восстановлении лесов, высаживая молодые деревья, - говорит председатель Совета молодежи ПАО «ТОАЗ», депутат Думы г.о. Тольятти Евгения Суходеева. - Наши сотрудники с удовольствием поддерживают такие инициативы. И этот субботник мы очень ждали. Из-за угрозы распространения коронавируса мы полгода не проводили большие мероприятия. Для нас это праздник.

Вклад в будущее

Трудовой десант в синих фирменных куртках ПАО «ТОАЗ» вы садился поблизости от турбазы «Транспортник». Молодежь рьяно взялась за дело: буквально за пару часов бытовым мусором был заполнен огромный контейнер. В него помещается более 10 кубометров отходов.

- Мне небезразлична экологическая обстановка в родном городе и его окрестностях. Неприятно, что в таком красивом месте, как Федоровские луга, столько мусора. Хочется внести свой небольшой вклад в дело сохранения окружающей среды. Это по силам каждому, - считает оператор наливной эстакады цеха №13 Денис Степанов.

Участники субботника с сожалением отмечают: туристы нередко забывают, как важно беречь окружающую среду. Итог - целая гора собранных волонтерами пластиковых и стеклянных бутылок, упаковок от продуктов и другого мусора. На Федоровских лугах стало не только красиво, но еще и чисто. И все это - благодаря неравнодушным людям, энтузиастам. Волонтеры твердо уверены: каким будет мир вокруг, зависит только от них самих. Поэтому свой выходной молодые заводчане потратили, работая на благо любимого города.

- Мы всегда оставляем после себя чистое место, если выезжаем на пикник, это не сложно. И убрать за другими тоже не сложно. Я не считаю, что это пустая трата времени - мы помогаем сохранить природу. Это не трата времени. Это вклад в будущее, - уверен слесарь цеха №19 Константин Попов.

Важная помощь

На Федоровских лугах немало турбаз. Многие их них заброшены, поэтому наводить порядок на окружающей территории просто некому. Да и технике в отдаленные уголки автограда добраться непросто. Вот и берутся за дело волонтеры. И любая поддержка для них очень важна.

- Помощь крупных предприятий, таких как «Тольяттиазот», переоценить сложно: и сотрудники выходят на субботник, и материалами - мешками, перчатками - обеспечивают, - говорит исполнительный директор Социально-экологического союза Дмитрий Собин. - Уже второй год мы сотрудничаем, и, надеюсь, это только начало.

Субботник на Федоровских лугах уже стал традицией. Присоединиться к нему могут все желающие - но уже в следующем году. Вливайтесь!