Как устроена работа управляющих компаний в Самаре?

Директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев

Обслуживание домов — это не только уборка в подъездах и замена стояков отопления и водоотведения. В эфире радио «Комсомольская правда -Самара» вместе с директором управляющей компании «Коммунресурс» Леонидом Пугачевым мы выяснили все зоны ответственности УК — ремонт дорог, опиловка деревьев, вывоз строительного мусора и многое другое.

Поговорили о том, из чего складывается сумма в наших платежках и о том, как можно платить меньше, про «подводные камни» детских площадок и разницу между привычным для нас ЖЭУ и УК.

Полную запись разговора слушайте в подкасте радио «Комсомольская правда — Самара».