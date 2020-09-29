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Как устроена работа управляющих компаний в Самаре?

О том, что должны делать управляющие компании и как устроена их работа, говорим в эфире радио «Комсомольская правда — Самара» с директором УК «Коммунресурс» Леонидом Пугачевым
Антон ЧЕРЕПОКАнтон ЧЕРЕПОК
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Директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев

Директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев

Обслуживание домов — это не только уборка в подъездах и замена стояков отопления и водоотведения. В эфире радио «Комсомольская правда -Самара» вместе с директором управляющей компании «Коммунресурс» Леонидом Пугачевым мы выяснили все зоны ответственности УК — ремонт дорог, опиловка деревьев, вывоз строительного мусора и многое другое.

Поговорили о том, из чего складывается сумма в наших платежках и о том, как можно платить меньше, про «подводные камни» детских площадок и разницу между привычным для нас ЖЭУ и УК.

Полную запись разговора слушайте в подкасте радио «Комсомольская правда — Самара».

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