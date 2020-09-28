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Здоровье

Загородный комплекс «Циолковский»

Отдых в живописном сосновом лесу по системе «всё включено»!
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Медицинский центр

Медицинский центр

На протяжении долгих лет "Циолковский" был известен многим самарцам как детский оздоровительный лагерь, где выросло не одно поколение талантливых и активных ребят. В 2020 году исполнилось 40 лет с момента основания!Для некоторых это место стало поистине легендарным, которое хранит трепетные воспоминания о счастливом детстве, куда хочется возвращаться вновь и вновь.

Сосновая роща

Сосновая роща

За последние несколько лет в «Циолковском" произошли масштабные перемены, благодаря которым он приобрел статус современного загородного комплекса: номера для проживания были переоборудованы и оформлены в различных дизайнерских решениях, столовые преобразованы в новые рестораны и бары, введена популярная сегодня система питания «шведский стол», дом творчества теперь представляет собой центр культурно-развлекательного досуга с яркой анимацией для детей и взрослых.

Ресторан "Санта Лючия"

Ресторан "Санта Лючия"

Огромная территорияв 44 Га в сосновом лесу благоустроена в удобный формат с эксклюзивным ландшафтным дизайном и комфортабельными площадками для отдыха и проведения мероприятий на свежем воздухе, есть свой барбекю-парк. Построены новые спортивные площадки, открыт прокат велосипедов, роликов, коньков и другого спортинвентаря, проводятся уроки верховой езды на конном дворике.

Коттедж

Коттедж

Для здоровья всех отдыхающих в «Циолковском» работает медицинский центр с широким спектром санаторных программ и процедур. Например, оздоровление бронхолёгочной системы является ведущим лечебным профилем. Здесь же можно посетить турецкий хаммам, кедровую бочку или записаться на косметологические услуги.

Самая главная ценность «Циолковского» по сей день осталась низменной - это уникальный микроклимат с целебным сосновым воздухом, который формируют здесь редкие корабельные сосны - почетные долгожители "Циолковского".

Шатер

Шатер

Всем любителям здорового образа жизни, семьям с детьми, а также бабушкам и дедушкам отдыхать здесь - настоящее раздолье. Тем более, что ехать совсем недалеко. Загородный комплекс "Циолковский" располагается на берегу лесной реки примерно в 40 км от г. Самара в Красноярском районе.Предлагается удобный и выгодный формат путёвок «все включено»: проживание в отеле, питание «шведский стол», анимации, оздоровительные процедуры, площадки барбекю, парковка.

На территории этого загородного комплекса можно отпраздновать любые значимые события: свадьбы, Дни рождения, корпоративы. Шикарные фотосессии в сосновом лесу станут приятным бонусом от «Циолковского»!

КОНТАКТЫ

Самарская область, Красноярский район, пос. Жареный бугор, автодорога "Самара – Ульяновск", 61 км.

Телефон:

+7 (846) 200 3 200

Почта: reservations@newsanatory.ru

Сайт: www.newsanatory.ru

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