Жители Самары опасаются новых ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев старше 60 лет собираются переводить на дистанционку, школьники уходят на карантин, а в регионе добавится 10 бригад скорой помощи. Рассказываем самые важные последние новости про коронавирус в Самарской области на 29 сентября 2020 года.

Только цифры

11551 человек заболели коронавирусом в Самарской области с начала пандемии. 110 из них - в последние сутки.

5519 человек заболели в Самаре, 1957 -в Тольятти, 751 в Сызрани.

В оперативном штабе назвали муниципальные районы и города, где заболеваемость выше среднеобластной. Это Самара, Кинель Похвистнево, Новокуйбышевск, Сызрань, Кинельский, Похвистневский, Большечериговский и Исаклинский районы. Здесь власти области рекомендовали муниципальным властям позаботиться о контроле за соблюдением эпидемиологического режима.

Сколько тестов делают в регионе?

За последнюю неделю в сутки делали около 4100 исследований. Сейчас показатель тестирования 131,6 на 100 тыс человек. Штаб поручил увеличить этот показатель до 150-160 на 100 тыс. населения.

Что происходит в области из-за коронавируса?

Школьники продолжают посещать учебные заведения в режиме офлайн. Всего одна школа полностью закрыта на карантин - это из-за ОРВИ. Также известно, что на удаленку отправили 169 классов в 57 школах, 17 групп в детсадах и 16 - в 4 техникумах и колледжах.

Также на штабе сообщили, что роста заболеваемости среди студентов и школьников нет.

Зато работодателям рекомендовали отправить на дистанционку работников старше 60 лет. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск для этой категории населения.

Заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневомнией растет - это отметил Роспотребнадзор. Причем представителей старшего поколения среди заболевших все больше.

Сейчас на штабе намерены разработать предложения - как контролировать тех, кто вернулся из-за рубежа.

В регионе будут работать уже с 1 октября 10 дополнительных бригад скорой помощи. В минздраве людей для работы уже подобрали, из областного бюджета выделят 300 млн рублей, часть этих денег пойдет на оплату труда работников.

15,6% населения уже получили вакцины от гриппа. В регионе есть запас масок: 8 млн штук. Это 2,5 маски на каждого жителя.

А еще в городе продолжают бороться с коронавирусом, обрабатывая улицы. Каждый день дезинфицируют около 60 улиц.