Стал известен прогноз погоды в Самаре на октябрь 2020. Пока что синоптики уверяют: температура в течение месяца будет в пределах нормы, а это +4,6 градусов среднесуточно, именно таковы многолетние значения.

Начнется октябрь в Самаре и области с бабьего лета. Днем будет тепло до +22 градусов, солнечно, осадков не ожидается. В целом это укладывается в многолетнюю картину: в октябре дождей становится все меньше, да и первый снег все чаще терпит до ноября.

Ветер в начале октября будет дуть юго-восточный, довольно теплый и не сильный.

А вот ночи будут холодными - температура воздуха в первые дни опустится до -1 градуса, правда, местами она достигнет +5+9 градусов. В темное время суток осадков не будет, ночи становятся более длинными, по-осеннему прохладными.

Согласно прогнозу гидрометцентра России, уже с 5 октября будет немного холодать, но не критично, осадки в первой декаде не ожидаются. По данным этой организации на отопительный сезон, ждать аномальных температур в октябре не приходится - температура будет примерно такой же, как каждый год.

Средняя температура в октябре ниже сентябрьской в целом на 7-8 градусов. В 80-х годах фиксировались холода до -26 градусов из-за притока воздуха из Арктического бассейна.

Октябрь - самый непредсказуемый по погоде месяц осени. Светлое время суток сокращается, над Самарской областью все чаще проходят антициклоны, которые способствуют ухудшению погоды. Обычно суммарные осадки выпадают в течение 11-15 дней, чаще всего в виде дождя. Именно в Самарской области с каждым годом число осадков только уменьшается.

Народные приметы о погоде на октябрь 2020 в Самаре

Наши предки советовали наблюдать, когда с деревьев в октябре опадут листья. Если к середине месяца они еще стоят в разноцветных нарядах, значит, снег выпадет нескоро. Много грибов во втором месяце осени - к теплой зиме, а если рано покрывается инеем ива - значит, зима будет долгой. Холодную зиму предвещают кроты, которые много соломы тащат в свои норки. А вот 9 октября стоит следить, не выпадет ли снег - это говорит о том, что уже 21 ноября наступит зима.