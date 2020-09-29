В Самаре снова рухнула стена дома на Галактионовской? Показываем, что на самом деле там произошло

Часть пострадавшей стены уже обрушили повторно Фото: Ольга НОВИКОВА

29 сентября в соцсетях появились сообщения, что в доме №153 по ул. Галактионовской, у которого в начале месяца из-за выкопанного рядом с фундаментом котлована рухнула стена, случилось новое ЧП.

- Дом снова рушится! – написали в соцсетях обеспокоенные очевидцы. Однако в администрации заверили, что так и было запланировано.

Журналист «КП-Самара» побывал на месте и выяснил, что на самом деле происходит с пострадавшим домом прямо сейчас.

Рабочие зацепили и тянут трос Фото: Ольга НОВИКОВА

«Детской уже нет»

Над многострадальным домом №153 по ул.Галактионовской снова стоит пыль. Рабочие в спецовках прилаживают веревку к фрамуге большого углового окна. С помощью лебедки они собираются выдернуть оконные рамы. Над окном ширится опасная трещина. Кажется, что лишь массивная старая рама не дает куску стены рухнуть вниз.

Еще утром нависающего над землей участка стены было намного больше. Сейчас все, что от него осталось, грудой лежит на земле.

Часть стены обрушилась и грудой лежит на земле Фото: Ольга НОВИКОВА

- После первого обрушения от моей квартиры осталось две комнаты, зал и детская, детская – без стены, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница наиболее пострадавшей квартиры №5 Снежана Опарина. – Сейчас детской уже нет, она полностью ушла вниз. Рухнула и еще половина смежной комнаты, в которой жили соседи. А еще при повторном обрушении пострадала крыша у одной из литер дома №151, «поползла» вниз.

Жильцы с горечью смотрят, как ломают их дом Фото: Ольга НОВИКОВА

«Стену демонтирует подрядчик»

Жители считают, что стена повторно рухнула самостоятельно – дескать, работы по дальнейшему обрушению были запланированы на конец недели, однако конструкции не выдержали, кусок стены отвалился, и только после этого на место приехали рабочие. Однако в мэрии уверяют, что ситуация под контролем, и работы по обрушению проводит специальный подрядчик.

- Подрядной организацией производится демонтаж стены здания. После того, как угроза дальнейшего обрушения будет снята, здание законсервируют и по ул. Галактионовской частично снимут оцепление, - прокомментировали в городской администрации.

Фасад укрепили металлическими лесами Фото: Ольга НОВИКОВА

«Сил нет смотреть»

Первого обрушения оказалось недостаточно – теперь подрядчику предстоит уронить вниз еще одну опасную часть здания. Жильцы пострадавшего дома обреченно стоят рядом с ним и молча смотрят, как вокруг здания суетятся рабочие, швыряют камни в окна, чтобы разбить панорамные стекла, безуспешно пытаются выдернуть раму.

На то, чтобы отломить кусок стены над окном, потребовалось несколько часов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Сил нет смотреть, как по твоей квартире ходят чужие люди и все ломают. От моей комнаты сейчас только пол остался, - невесело улыбается Галина. – Потолочные перекрытия рухнули вместе со стенами, со вторым этажом, и сейчас вот на голых досках все висит. Нам прямо говорят – дескать, от вашего дома только фасад останется, все остальное будет строиться заново.

Нависающую в воздухе часть квартиры на третьем этаже обрушили. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Сейчас фасад дома укрепили специальными металлическими лесами, они должны обеспечить его сохранность. Дом - объект культурного наследия, поэтому его будут восстанавливать. Жильцам второго, не пострадавшего подъезда пообещали, что они смогут вернуться в свои квартиры уже в декабре. А вот тем, кто жил в первом подъезде, вернуться в родные стены «светит» еще нескоро. Но оказалось, что это не единственные пострадавшие.

- Соседей из 149 дома тоже жалко, - говорит Снежана Опарина. – У нас с ними одна канализация, и ее до сих пор не восстановили. Почти месяц люди без канализации сидят….

От квартиры практически ничего не осталось. Фото: предоставлено "Комсомолке"