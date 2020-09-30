Возвращение натуральной томатной пасты из астраханских помидор. Томат астраханский: характеристика и описание производства

Настоящая томатная паста «Ящик астраханских помидоров» так названа неспроста. Ведь в каждой баночке готовой пасты целый ящик спелых летних помидоров и больше ничего!

Еще до распада СССР Астрахань славилась своими помидорами и томатной пастой. И вот сегодня, четверть века спустя, настоящая томатная паста вернулась в Россию!

Астраханские томаты признаны лучшими томатами в России. Благодаря таким географическим и климатическим особенностям, как обилие тепла и света, жаркое лето, густая сеть водных источников, плодородные почвы Астраханской земли - получаются высокие урожаи вкусных и сочных томатов, богатых витаминами и полезными минералами. Астраханские томаты – единственные томаты в России, обладающими уникальными, элитарными свойствами, а также свидетельством об исключительном праве на наименование места происхождения.

Ящик астраханских помидоров – настоящая томатная паста!

Только томатная паста, произведенная из одних лишь помидоров, может называться настоящей томатной пастой! Ярко-красный цвет, аромат спелых помидоров, густая консистенция — все это говорит о качестве настоящей томатной пасты.

В «Ящике астраханских помидоров» нет ничего, кроме летних астраханских помидоров, выращенных под жарким солнцем, в открытом грунте: ни красителей, ни соли, ни сахара, ни консервантов, ни крахмала.

Настоящая томатная паста лучше помидоров!

Томаты – уникальный продукт, который не только не теряет своих полезных свойств при термической обработке, а, наоборот, усиливает их.

Настоящая томатная паста «Ящик астраханских помидоров» - это концентрат помидоров. То есть это те же помидоры, из которых выпарили лишнюю жидкость, удалили семечки и кожицу, оставив только все самое лучшее!

Больше помидоров, а значит и больше пользы! В каждой баночке «Ящика астраханских помидоров» целый ящик свежих помидоров!

Настоящая томатная паста содержит гормон счастья – серотонин.

Настоящая томатная паста – источник ликопина, мощнейшего природного антиоксиданта из известных науки. Ликопин - он же источник молодости и красоты - выводит токсины из организма, защищает от ультрафиолета, сохраняет молодость и здоровье кожи и организма в целом. Ликопин содержится в красных овощах и фруктах. В томатной пасте ликопина в 30 раз больше, чем в помидорах! Кроме того, при термической обработке биодоступность ликопина увеличивается.

А чтобы получить суточную норму ликопина нужно съесть несколько кг помидоров, либо всего лишь 1 столовую ложку «Ящик астраханских помидоров», добавив в любимое блюдо или приготовив полезный и натуральный томатный сок.

Астраханский суперфуд: особенности выращивания

На вкус и качество томатной пасты влияет качество сырья – помидоров!

Гарантом качества помидоров выступает крупнейший в России завод по выращиванию и переработке томатов – «АПК Астраханский» с 15 000 Га земли – это площадь 1,5 Парижа!

Чтобы помидоры росли вкусными и здоровыми, «АПК Астраханский» использует технологию сменяемости посевных площадей. Каждый год засеивается только треть земельного фонда. Это делается специально, чтобы земля успевала «отдохнуть» и накопить полезные вещества, которые потом отдаст плодам.

Так астраханские помидоры растут по-настоящему вкусными и полезными.

Ярко-красный цвет настоящей томатной пасты – гарантия чистых и здоровых помидоров!

Передовое оборудование с трехступенчатой мойкой и оптической сортировкой позволяет попадать в банку только самым чистым, вкусным и тщательно отобранным помидорам.

Промывка томатов – один из самых важных факторов в производстве настоящей томатной пасты «Ящик астраханских помидоров». На протяжении всех этапов: от сбора урожая, до термической обработки – помидоры контактируют с водой, проходя несколько этапов очистки. Это позволяет удалять загрязнения постепенно, защищая хрупкие помидоры от повреждений, обеспечивая сохранность кожицы. В томатную пасту «Ящик астраханских помидоров» попадают только целые, не поврежденные томаты. Что и дает такой ярко-красной цвет. Цвет спелых и чистых помидоров!

Реклама