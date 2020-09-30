Самарские врачи рассказали, что будет, если не лечить варикоз

Варикоз или варикозное расширение вен - болезнь весьма специфичная. Как утверждают врачИ, причины возникновения этого недуга связаны с нарушением работы клапанов, расположенных внутри вен, которые препятствуют обратному току крови. Многие ошибочно полагают, что от отсутствия лечения могут возникнуть лишь незначительные проблемы - испортится внешний вид ног и появятся периодические боли. Казалось бы, ничего серьезного в этом нет, но на самом деле это не так. Врачи Самарского сосудистого центра предупреждают: если варикоз не лечить, появятся куда более серьезные последствия.

Фарафонтов Роман Олегович, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики

Когда обратиться к врачу?

- Если на ваших ногах не красуются синие извилистые вены, это еще не значит, что варикоза у вас нет. Симптомы этого недуга куда менее заметны, к примеру, чувство тяжести и отека в нижних конечностях. При этих признаках уже необходимо обратиться к специалисту. Выявить проблему поможет УЗИ, - отметили в Самарском сосудистом центре. - Часто варикозно-расширенные вены маскируются в жировой клетчатке, и их попросту внешне не видно, а риск развития тромботических осложнений при этом не меньше, чем при классическом проявлении варикозной болезни.

От варикоза пострадало уже немалое количество самарцев. Зачастую пациенты поступают с уже сложным случаем, и на то есть причины.

Аксютин Евгений Александрович, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики

- Во-первых, многие больные не всегда могут определить у себя наличие заболевания и повод обратиться к специалисту. Во-вторых, запущенная варикозная болезнь почти всегда требует оперативного вмешательства и непростой реабилитации, что пугает многих людей. Но этого можно избежать, если вовремя посетить флеболога, - отмечают врачи.

Еще один важный момент: стадию заболевания не всегда можно определить по степени выраженности вен. На этот признак могут повлиять генетические особенности вен, а точнее, глубина залегания, объем просвета, толщина стенок вен. От этого зависит, насколько быстро и в какой степени возникнут внешние проявления болезни. Также причинами развития варикоза нижних конечностей могут стать неактивный образ жизни, сидячая работа и отсутствие физических нагрузок.

Бадретдинов Ринат Закарьянович, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики

А если не лечить?

Отсутствие своевременного лечения может грозить целым рядом неприятных последствий. Помимо появления на ногах вздутых вен, от отсутствия лечения могут возникнуть более серьезные осложнения:

- Дерматит и экзема — воспаление кожи в области голеней, появляющиеся в результате застоя венозной крови в ногах. Экзема проявляется в виде покраснения, зуда и поверхностных повреждений кожи.

- Трофическая язва — длительно незаживающие раны на ногах. Язвы сопровождаются выраженной болью, которая мешает нормальному течению жизни. Также из-за усиления тяжести в ногах человек не может долго стоять.

- Острый тромбофлебит - воспаление стенки варикозно-расширенной вены с образованием тромба. Тромбофлебит характеризуется сильной болью как при движении, так и в покое. Появляется покраснение и уплотнение вены, повышение температуры тела. Тромб может дойти до легких, и тогда это приведет уже к тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), что, в свою очередь, может привести к летальному исходу.

Не допустить осложнений варикоза поможет своевременный визит к специалисту. Это избавит от долговременного, дорогостоящего и болезненного лечения и позволит расправиться с неприятной болезнью в короткие сроки и без неприятных ощущений.

Где помогут?

В Самаре работает медицинское учреждение, где опытные врачи-флебологи помогут грамотно и точно поставить правильный диагноз и подобрать лечение индивидуально для каждого пациента, - это Самарский сосудистый центр. В центре представлен весь спектр услуг для быстрого и эффективного лечения варикозного расширения вен - от УЗИ и анализов до сосудистой хирургии. Также в центре представлены такие услуги, как комплексное УЗИ на оборудовании экспертного класса, консультации специалистов: невролога, ортопеда, дерматолога и терапевта.

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Самарский сосудистый центр

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