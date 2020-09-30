Начинается суд по делу преступного сообщества "неверовские" Фото: Александра БУДАЕВА

30 сентября в Самаре начинают судить бандитов, которые в 90-е и начале 2000-х держали в страхе весь Тольятти, «подмяли» под себя игровые клубы, и тоннами вывозили с АвтоВАЗа запчасти, чтобы продать их на сторону и заработать миллионы. Проблемы с конкурентами, правоохранительными органами и прочими неугодными решали быстро – угрозами, а то и полной ликвидацией. «Нет человека – нет проблемы».

Всерьез за «неверовских» силовики взялись несколько лет назад, когда сам Сергей Неверов, да и часть его окружения исчезли в неизвестном направлении, они сейчас объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Неверов смог организовать целое организованное преступное сообщество, в которое входили около двух десятков человек. Большинство из них – жители Тольятти, но были там также уроженцы Пензенской области, Чувашии, Таджикистана и Казахстана.

Среди «известных» расправ «неверовских» - убийство в 2004 году заместителя генерального директора завода имени Тарасова Олега Новикова в Самаре. Его расстреляли на проходной собственной же организации. Телохранители не помогли, а киллеры скрылись на «Ниве». За то преступление спустя годы осудили Алексея Скрипниченко, Сергея Агеева и Андрея Богданова — членов банды Неверова.

Следы деятельности «неверовских» силовики нашли и в покушении на убийство тольттинского бизнесмена у спорткомплекса "Олимп" в Тольятти в 2013 году – тогда завязалась перестрелка, и уже самим киллерам пришлось несладко. Это же ОПС, по версии следствия, причастно к убийству сотрудника УГРО в Сызрани в 2003, а также к исчезновению собственника группы компаний «ЭкоВоз» Александра Душкова в 2012 году. Следствие по последнему делу велось в строжайшей секретности и уже близко к завершению, так что имена заказчиков и исполнителей, вероятно, прозвучат совсем скоро. Пока что под суд отдали четверых человек - Романа Гореславца, Руслана Гафарова, Алексея Стоволосова и Вадима Жесткова. Им вменяют убийство, бандитизм, незаконный оборот оружия, вымогательство, умышленное уничтожение чужого имущества и участие в организованном преступном сообществе. О каких конкретно преступлениях идет речь, узнаем совсем скоро: начинаются суды по делам членов группировки. Онлайн-трансляция первого заседания пройдет сегодня, 30 сентября.