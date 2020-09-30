Такого мне еще не дарили! Самарец удивил Якубовича букетом лещей

Юрий Чуков исполнил детскую мечту Фото: Личный архив

Самарец Юрий Чуков прогремел на всю страну, оказавшись «в телевизоре». Руководитель бюро службы главного энергетика ПАО «ОДК-Кузнецов», где делают двигатели для ракет "Союз" и "Прогресс", стал участником тематического «Поле Чудес» ко Дню машиностроителя. Он попал во вторую тройку игроков с коллегами из Тулы и Уфы.

- Я с детства мечтал попасть на «Поле Чудес», писал письма им. Вы не представляете, это просто мечта исполнилась, - не скрывает эмоций Юрий.

Организовывали участие представителей различных предприятий в передаче представители Союза машиностроителей. Юрию выпал счастливый билет - одному из всей области. Сам мужчина является членом Самарского регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России" и благодарен организации, что выбрали для поездки именно его:

- Жена сначала была против, говорила, что дел много. Но теперь очень мной гордится. А я очень благодарен и Союзу машиностроителей, и председателю это организации в регионе Владимиру Аветисяну за такой шанс, - улыбается счастливчик.

Подготовительная работа к поездке была долгой: сначала нужно было заполнить документы, пройти согласование, а потом – купить подарки.

- Мы придумали сразу, что хотим подарить. Союз машиностроителей позаботился о тематических сувенирах. А я решил привезти Леониду Аркадиевичу ароматный букет… из рыбы. Оказалось, что найти такой непросто. Я по всему городу ездил, выбирал лещей – чтобы были один к одному, большие, жирненькие. Потом нужно было сделать букет. Я объехал все салоны цветочные, но никто не взялся. Нашел мастерицу на Кряже – на другом конце города, сразу ей рассказал, для чего мне нужно. И вот она расстаралась. Получилось здорово. Все это было буквально накануне поездки: на следующий день с утра пошел на работу, а вечером на поезд, - вспоминает Юрий.

В Москву самарчанин отправился один. Жена и дочки поддерживали и переживали дома. Впрочем, съемки проходили не в онлайн режиме, поэтому услышать привет, который муж и отец передал им из студии, они смогли только 25 сентября.

- Я речь сочинил сначала в Самаре. Но потом все пришлось переделывать, потому что нам сказали – не нужно говорить одно и то же. И я решил поздравить коллектив Поля Чудес и самого Леонида Аркадьевича с юбилеем. В видео этот момент не вошел, но он был растроган. И потом мне сказали, что я понравился ведущему. И другим сотрудникам передачи было приятно.

Сам Юрий вспоминает, что сначала им давали строгие указания, что можно делать, а чего нельзя. Но потом Якубович махнул рукой – забудьте все, что говорили.

- Тогда я и решил поздравить тех, кто делает передачу. А еще, конечно же, передал привет жене и дочерям. Старшая у меня – моя гордость. Школу с золотой медалью закончила, поступила в Самарский национальный исследовательский универститет имени С.П. Королева), на факультет Двигатели летательных аппаратов, как дед. Продолжит нашу династию, - гордится Юрий.

Сложнее всего после возвращения было держать все в тайне. Самарец почти отгадал слово: две буквы оказалось правильными, оставался последний шаг. Якубович даже начал подсказывать6 мол, в вашей работе без этого не обойтись.

-Я вообще человек бойкий, но тут на меня просто ступор напал. В голове ни одной мысли, и две буквы на выбор: п или м. Если бы сказал «п» - выиграл бы. А у первого игрока было время подумать, и он слово назвал, - вспоминает наш участник.

Но все происходившее на игре он держал в тайне до последнего, даже от родных – говорит, что так интереснее. Поэтому все коллеги, родственники и близкие люди до последнего были заинтригованы – что же произойдет. И по телевизору смотрели, как Якубович радуется подарку – рыбному букету.

- Там много кто рыбу привез. Но я только смеялся – мол, у вас не лещи. Подлещики. Я –то в рыбе разбираюсь, все-таки в Прибрежном живу, на Волге. И это в эфире не показали, но Леонид Аркадьевич сказал: мол, такого мне еще не дарили. Приятно! – вспоминает самарский участник «Поля чудес».