Многодетная семья из Самарской области оценила преимущества государственной поддержки

Многодетная семья Репишевских из Сызрани воспитывают троих сыновей

Многодетная семья Репишевских из Сызрани воспитывают троих сыновей: Владимира, Евгения и Максима. Родители - Вячеслав и Надежда окружают своих детей теплом и заботой. Максиму недавно исполнилось два года. Малыш пока не ходит самостоятельно, однако старательно переставляет ножки, если его держат за ручки. Он родился с пороком сердца и перенёс пять операций, регулярно наблюдается у врачей в Самаре. В связи с этим многодетная мама в ближайшие несколько лет не сможет вернуться к работе. У Максима по расписанию приём лекарств, ингаляции и регулярные визиты в больницу. Родители делают всё возможное для того, чтобы их младший сын поскорее догнал сверстников. Семье в качестве поддержки приходятся социальные выплаты от государства. Три из них – в рамках национального проекта «Демография». Это региональный семейный капитал, ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка и ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей в возрасте от полутора до трёх лет, не посещающих детский сад.

Большим подспорьем для многодетной семьи стало личное подсобное хозяйство. В теплице Репишевские выращивают помидоры, огурцы и перцы. Огород и сад обеспечивают семью свежими овощами и фруктами. Мама Надежда Ивановнаделает заготовки на зиму. Благодаря сопомощи в виде социального контракта глава семьи Вячеслав Репишевский приобрёл семь пчелосемей и создал свою пасеку, чтобы у семьи всегда был собственный мед. Он сам смастерил ульи, купил защитный костюм. Старшие сыновья, школьники Владимир и Евгений тоже стараются помогать отцу на пасеке и осваивают пчеловодство.

Социальный контракт помог мне вернуться к любимому делу, которое еще и кормит нас. Поддержку государства мы чувствуем. Получая пособия, мы уверены в завтрашнем дне, – рассказывает Вячеслав.

Осень для пасечника – горячая пора. Пчелы должны отправиться на зимовку здоровыми и сытыми, поэтому у отца семейства расписаны все дни. Место для зимовки пчёл уже подготовлено – когда подморозит, ульи переедут в крытое помещение. А на будущий год они вновь порадуют хозяев вкусным и полезным мёдом.

За 10 лет государственной помощью в виде соцконтракта воспользовались более 15 тысяч семей региона. Он позволяет семьям обеспечить себя, и выйти из трудной жизненной ситуации.