«Служебный транспорт ей не полагается»: победившая на выборах под Костромой уборщица вступила в должность главы поселения

Марина Удгодская вступила в должность главы района. Фото: личный архив героя публикации

«Уехала на встречу в райцентр»

1 октября экс-уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения, вступила в должность. Как рассказали сотрудники администрации села, событие это прошло весьма буднично, без какой-либо помпы и торжеств.

- Марина Викторовна уехала на встречу с главой Чухломского района, там собираются все главы поселений, - рассказали в администрации села. – Кроме того, в планах Марина Викторовны на день – участие в праздничном концерте ко Дню пожилого человека.

Как пояснили в администрации, на встречу с главой района Марина Удгодская поехала на своей собственной машине – служебный транспорт для руководителя в селе не предусмотрен.

Напомним, 35-летняя уборщица Марина Удгодская в сентябре неожиданно для всех победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области. Женщина на непостоянной основе выполняла обязанности депутата в сельском Совете депутатов, на выборы ее выдвинула «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». В результате на выборах за нее проголосовало почти вдвое больше сельчан, чем за действующего главу – единоросса Николая Локтева – 61,7% против 34,04%.

«Меня поддержали и я решила – буду работать»

Первоначально появилась информация, что шокированная собственной победой женщина собирается было отказаться от новоприобретенной должности. Однако быстро выяснилось, что это не так. Как заявила Марина Удгодская журналисту «Комсомольской правды», она хочет попробовать свои силы в управлении родным селом. Да и платить за организацию повторных выборов в случае отказа пришлось бы именно ей.

- Сначала хотела отказаться, но меня поддержали все жители, и я решила – буду работать, - заявила Марина Удгодская.

Среди своих первоочередных задач бывшая уборщица называет приведение в порядок водоемов рядом с селом, уличного освещения и детских площадок. Кроме того, региональные власти Костромской области уже пообещали, что народная избранница пройдет обучающий курс по муниципальному управлению, а на первых порах ей будут помогать кураторы от региональных властей и выдвинувшей ее партии.

- Да и Николай Сергеевич (Локтев, бывший глава села) мне поможет, он обещал, научит. Наши с ним отношения не испортилось, — рассказала Удгодская в интервью «Комсомольской правде».

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