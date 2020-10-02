«Крылья Советов» — «Алания» 4 октября 2020 года: прогноз на матч 13 тура ФНЛ

Владиславу Сарвели 1 октября исполнилось 23 года, наверняка он захочет сделать себе подарок в виде гола Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Алания» — 2-1.

4 октября 2020 года «Крылья Советов» в рамках 13 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают владикавказскую «Аланию». Команды — соседи по турнирной таблице, и поэтому поединок обещает получиться интересным.

«Крылья» на неделе летали в ветреный Ставрополь, где обыграли местное «Динамо» в рамках группового раунда Кубка России. Да, Игорь Осинькин прибегнул к ротации состава, но многие футболисты основы были на поле и, с учетом активного графика лиги, могут быть подуставшими. Впрочем, самарцы все равно фаворит. Зиньковский и Чернов еще в составе, ребята из «Чертаново» тоже действуют ярко, в атаке хороши Сергеев и Голенков. Последний, кстати, в кубковой встрече не играл и вполне может появиться на поле в старте.

Спартак Гогниев также выстроил интересную команду. «Алания» много забивает и показывает весьма яркий футбол. У гостей столько же очков, сколько и у «КС» — 23. Они не проигрывают 7 последних матчей, лишь однажды сыграли вничью. В атаке хороши Гурциев и Хадарцев. Забивает и опытный Малоян. Владикавказцы вполне способы дать бой волжанам.

Кажется, что букмекеры немного преувеличивают, не веря в подопечных Гогниева. На них коэффициент аж 5,45. На ничью — 3,82. На «Крылья» — 1,63. Думаем, что хозяева действительно окажутся сильнее, но борьба будет напряженной.

Рассудит соперников бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Встреча на «Самара Арене» начнется в 16:00 по местному времени. Ее покажут в «Ядекс.Эфире». Трансляция будет и на сайте «КП-Самара».