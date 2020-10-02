Сгорал от страшной болезни, но до последнего спасал детей: в Самаре умер врач, которого знал весь город

У Александра Мунина были золотые руки и золотое сердце. Фото: предоставлено "Комсомолке"

1 октября Самарская областная клиническая больница им.Середавина опубликовала горестное сообщение: ушел из жизни Александр Георгиевич Мунин. Врач-хирург высшей категории, заведующий отделением гнойной хирургии детского корпуса, заслуженный врач РФ - он всю свою жизнь посвятил спасению детей.

Известие о смерти доктора не на шутку опечалило и его коллег, и многочисленных пациентов, и их родителей: Александр Георгиевич проработал в областной больнице четыре десятка лет, и за это время сумел помочь десяткам тысяч маленьких самарцев.

- Очень жаль, - переживает Татьяна. - Мы с дочкой лечились у него. Очень хороший был доктор. Пусть земля ему будет пухом. Мои соболезнования родным и близким.

Александр Георгиевич был любимцем маленьких пациентов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Врач в третьем поколении

Александр Георгиевич – потомственный врач, и как рассказывают коллеги, никогда не сомневался в выборе профессии.

- Он из семьи врачей: его дед был медиком, мама всю жизнь проработала педиатром, отец – хирург, потом переквалифицировался в детского хирурга, - рассказала журналисту «КП-Самара» врач отделения гнойной хирургии Маргарита Барская, проработавшая бок о бок с Александром Муниным 40 лет. – Поэтому он с самого детства знал, что хочет стать врачом и продолжить династию. У них в семье все медики: жена Александра Георгиевича – врач-фармацевт, их дочь - врач акушер-гинеколог, кандидат наук, зять - тоже врач. Александр Георгиевич очень любил свою семью и свою работу и не представлял своей жизни без них.

В год через отделение гнойной хирургии СОКБ им.Середавина проходит более двух тысяч детей. Нетрудно посчитать, что за 40 лет работы через руки Александра Мунина прошло почти 80 тысяч маленьких пациентов.

Александр Мунин всегда готов был поддержать коллег. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Его знал не только весь город, но и далеко за пределами Самары, пациенты стремились попасть именно к нему на прием, - рассказала журналисту «КП-Самара» и.о.завотделения гнойной хирургии детского корпуса Мария Маркова. – Он обладал удивительным врачебным чутьем, умел подобрать оптимальную для каждого ребенка схему лечения. У него были золотые руки, он прекрасно оперировал – после его операций детишки всегда быстро вставали на ноги. Он всегда следил за судьбой своих пациентов, за состоянием их здоровья даже после выписки. Это был очень светлый человек и прекрасный наставник. Я его ученица, и понимаю, что нам всем в отделении его будет очень не хватать.

После операций, проведенных Александром Муниным, маленькие пациенты быстро выздоравливали. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Находил общий язык и с детьми, и со взрослыми

Коллеги Александра Мунина отмечают – лечение маленьких пациентов имеет свою специфику, здесь очень важно не только правильно выстроить медицинскую линию, но и найти психологический подход к детям.

Александр Георгиевич всю жизнь посвятил спасению детей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Александр Георгиевич умел удивительно хорошо находить общий язык и с маленькими пациентами всех возрастов, и с их родителями, что порой бывает непросто, умел поддержать, успокоить, ободрить, - рассказал журналисту «КП-Самара» врач отделения Андрей Кавкаев. – А еще это был прекрасный наставник: я пришел в отделение после ординатуры, и Александр Георгиевич всегда готов был прийти на помощь мне и другим молодым врачам, подсказать что-то, поддержать.

Редакция "КП-Самара" выражает соболезнования родным и близким Александра Мунина

Александр Мунин остался верным профессии даже когда узнал о собственном страшном диагнозе – рак легкого.

- Он знал о своей болезни, но до последнего оставался на своем посту, продолжал спасать детские жизни, хотя буквально сгорал сам, - говорит Маргарита Барская. – Больничный он взял только перед самым концом, когда ему стало совсем плохо.

Страшная болезнь забрала талантливого врача в 65 лет.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Мунина.

КОНКРЕТНО

Похороны Александра Мунина состоятся 3 октября. Прощание с доктором пройдет в траурном зале N3 ул. Борская 108, корпус 1 с 10.00 до 12.00.

Поминальный обед состоится в кафе «Триумф» на ул. Полевая в 14.30-15.00.