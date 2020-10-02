Отопительный сезон в Самарской области - 2020: когда в домах станет тепло

Пока что отопление появилось не у всех, но работа идет полным ходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начался второй осенний месяц, и, несмотря на то, что днем еще достаточно ярко светит солнце и горожане даже скидывают куртки, ночи уже становятся холодными, а значит, и квартиры быстро остывают. Поэтому и мечтают жители региона все чаще не о теплых странах, а о банальном - о теплых батареях. В прошлом году в эти дни ресурсники согрели уже практически все квартиры, но в этом отопительный сезон стартовал немного позднее обычного. Специалисты говорят: даже сейчас формальные требования еще не соблюдены, не было трех дней подряд, когда температура не превышала восьми градусов. Но власти решили горожан и жителей региона не морозить и объявили старт подачи отопления уже с 22 сентября. Начали с социальных учреждений, а теперь дело дошло и до жилых домов. О том, как идет процесс подачи тепла, говорили на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды».

Эксперты обсудили подключение отопления в регионе

Руководитель управления оперативного мониторинга министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Богдан Корчуганов поделился статистическими данными о процессе подачи отопления в регионе.

- Во всех муниципальных образованиях приняты нормативно-правовые акты, по которым работают коммунальщики, все 37 муниципальных образований начали отопительный сезон. В учреждения социальной сферы тепло начали подавать уже в 20 числах сентября, а в жилой фонд с учетом среднесуточной температуры в конкретном муниципальном образовании.

В первую очередь отопление включали в детсадах, школах, больницах, пансионатах, детских домах, - рассказал он. -По состоянию на утро 1 октября подключены порядка 85% объектов социальной сферы и 32% жилого фонда.

В восьми муниципальных образованиях тепло стало уже во всех домах и учреждениях социальной сферы. С остальными тоже справятся, подключение продлится около двух недель.

- Я хочу подчеркнуть, что ждать 5 октября жителям, имеющим индивидуальное отопление или котельные в составе общедовомого имущества (крышные котельные), необязательно. Если у них есть желание включить отопление прямо сейчас, нужно подать заявку в свою УК, чтобы та, в свою очередь, обратилась в теплоснабжающую организацию. У ресурсников нет оснований отказывать в этом, наоборот, им даже легче, - подчеркнул Богдан Корчуганов.

«Тонких» моментов в регионе практически нет. По словам чиновника, сейчас заканчивается капитальный ремонт в Дворце культуры в Большечерниговском районе, а также перекладка теплотрасс, которая в этом году была запланирована в большом объеме в Самаре.

- Изначально Самара планировала переложить 7 километров теплосетей, а добавилось еще 10. Это большой объем, который позволит повысить надежность и качество теплоснабжения, - уточнил Корчуганов.

Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Евгений Федюкин отметил, что перед его ведомством в этом году тоже стоят серьезнейшие задачи.

- Одной из основных задач инспекция для себя видит контроль за ходом отопительного сезона и за подготовкой к нему. При этом мы серьезно занимались профилактикой, вели выборочные контрольные мероприятия. В этом году было сложнее проводить проверки, так как разрешено было выходить на них только при наличии жалоб, когда усматривается угроза жизни и здоровью людей. Но мы старались следить за всем. В целях профилактики вели разговоры с ответственными лицами, требовали устранить недоработки. Руководителям управляющих компаний разъясняли, насколько важно правильно готовить дом к зимнему сезону. Несвоевременное проведение опрессовки и других работ - это грубое нарушение лицензионных требований. При повторном наруении появляется основание для исключения из списка УК домов, - сказал он.

Сейчас в ГЖИ готовы работать с жалобами граждан. По опыту прошлых лет чаще всего жители региона обращаются с жалобами на нарушение температурного режима в помещении, а также на промерзание конструкций.

- Мы проводили контрольно-надзорные мероприятия, а сейчас проверка проводится только по заявлениям, когда усматривается угроза жизни и здоровью людей. Нарушение температурного режима будем рассматривать максимально быстро, - отметил Евгений Федюкин.

Директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев рассказал, как к зимнему периоду подошла управляющая компания, которая отвечает за комфорт жителей Кировского района.

В Самаре продолжаются ремонты на теплосетях

«Перекладки завершим в срок»

Жители Самары начали получать тепло в свои дома 28 сентября, а вот социальные объекты начали отапливать на неделю раньше. Сейчас отопление уже появилось в 90% из них. Подробно о достижениях рассказал заместитель главы Самары Владимир Василенко.

- В этом году у нас пока еще среднесуточная температура ни разу не опускалась ниже 8 градусов, как должно быть по нормативу. Но мы все равно начали подключать отопление. На этот процесс не повлияли даже многочисленные ремонтные работы на теплосетях по всему городу. Главная наша цель - чтобы в квартирах была комфортная температура, чтобы не страдали дети, школьники, пациенты учреждений здравоохранения. Сейчас мы уже подключили все учреждения с круглосуточным пребыванием: дома ребенка, дома престарелых, больницы, к 2 октября подключим все детсады - сейчас 226 из 232 уже с теплом. Отапливаются и 88% школ, все оставшиеся планируем подключить к понедельнику, - рассказал он.

На данный момент с теплом порядка 2 тысяч жилых домов. Работы продолжаются, основной объем жилья начнут подключать с 5 октября. Подписано постановление о начале отопительного сезона с понедельника. Как отмечают в горадминистрации, большой объем перекладок не повлиял на подачу тепла, все происходит параллельно и в основном все ремонтные работы уже закончены.

- В этом году в Самаре было переложено более 20 км теплосетей, причем многие участки в двухтрубном измерении, что почти в два раза больше, чем было запланировано первоначально. Мы должны были успеть раньше, но свои корректировки внесла пандемия, из-за чего только в июне было подписано Распоряжение Правительства РФ, и Самара присоединилась к проекту «Альтернативной котельной». Переход в единую ценовую зону позволил привлечь дополнительное финансирование и начать обновление теплосетей на 7 дополнительных участках. К их перекладке мы приступили в августе. Сейчас ремонт дополнительных объектов уже подходит к концу. Работы продолжаются на нескольких участках. Но все работы стартовали и сейчас практически завершены, - поведал Владимир Василенко.

Ремонтные работы идут по всему городу - но в большинстве своем находятся на завершающей стадии.

- На улице Печорской ремонт мы завершаем полностью к субботе, на Советской Армии трасса собрана, поворотная камера собрана, сейчас рабочие движутся в сторону улицы Гастелло. Здесь тоже собираем сейчас трубу. По улице 8-й Радиальной труба основная уже собрана, остались работы небольшого объема, проблем нет, все закончим в ближайшие несколько дней. В районе перекладки на перекрестке улиц Скляренко и Ерошевского также готовы подавать тепло, на Пензенской ожидаем, что к субботе все врезки по домам завершим. По улице Революционной 5 октября мы завершаем ремонт основной трубы, будем снимать заглушки. Если что-то пойдет не так, мы подключимся по временной схеме. Также ведем работы по улице Советской Армии, рядом с санаторием. Здесь собрана одна часть, где въезд в МТЛ, все связано с тем, что мы делаем сначала с одной стороны трубу, потом с другой, чтобы не перекрывать полностью проезд к спорткомплексу. Очень сложная трасса была на улице Алексея Толстого, но здесь тоже все работы на завершающем этапе, - отметил замглавы города.

В целом отопление во всех домах в Самаре появится через 10 - 14 дней - это обусловлено технологическими нюансами. Жители должны учитывать, что теплоноситель подается не одномоментно, система заполняется постепенно.

- Могут быть порывы, в том числе на стояках. Износ сетей 70%, есть проблемы с бесхозными трубами, с внутренними коммуникациями в домах, так что сложности неизбежны, но мы все их решим. Спустя 10 дней с начала отопительного сезона начнет работать горячая линия для тех жителей, у кого возникли проблемы с подключением тепла. Каждый человек сможет обратиться и получить поддержку.

«Проблема - в долгах и нечестных УК»

Директор Квалификационного центра ЖКХ и энергетики Самарской области, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области, руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских поделился своим видением главных проблем «предотопительного» сезона:

- Сейчас нас беспокоят магистральные сети, много сделано представителями теплоснабжающих организаций по дублированию их, и мы надеемся, что проблемы не возникнут зимой, или же все будет переключено достаточно быстро.

- Не все УК имеют достаточно грамотных специалистов, которые могут в дома быстро и качественно пустить тепло. Нужно работать с УК и специалистами, которые у них есть. Дома усложняются, системы становятся все более серьезными, но работать с ними некому.

- У нас возникают вопросы к домам, которые обслуживала УК «ЖКС». Многие дома уже перешли к другим УК, а часть в процессе перехода. Этот процесс оголил еще одну проблему: при смене управляющей компании старая УК должна внести информацию в ГИС ЖКХ, что она отказывается от этого дома. Но никто не вносит, и еще месяц деньги продолжает получать старая УК. Эта норма мне кажется избыточной, и будем поднимать вопрос, чтобы ее убрать. Старая компания ничего не делает, а новая не может начать работу и сделать заявку на эти дома, так кто будет пускать тепло?

- Еще одна проблема - это дома, которые находятся в стадии капитального ремонта, сейчас по «ЖКХ-Контроль» отслеживаем эту ситуацию, с фондом работаем достаточно тесно в этом вопросе, я уверен, что эти дома в ближайшее время будут приведены в порядок.

- Еще одна проблема - это долги УК, ТСЖ, ЖСК и собственников перед ресурсоснабжающими организациями. В Самарской области есть такие долги, тенденция к снижению есть, но процесс идет довольно медленно. Однако радует, что из-за пандемии долги не выросли.

Специалисты УК готовы запускать тепло прямо сейчас

«У нас к приему тепла готовы все дома»

Чтобы отопление пришло в каждый дом, потрудиться приходится не только ресурсоснабжающим компаниям. Мало заполнить теплоносителем уличные сети. Открыть задвижку на дом, проверить распределение теплоносителя по стоякам, вовремя отловить и решить проблемные моменты - все это задача специалистов управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома. Директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев рассказал, как к зимнему сезону готова его управляющая компания:

- Гидравлические испытания провели, паспорта готовности заполнили, проблем, которые требуют срочного вмешательства, на данный момент у нас нет. В установленный срок в этом году все 303 дома, которые находятся под нашим управлением, получили паспорта готовности, была проведена опрессовка, промывка теплосетей. Все паспорта мы разместили в системе электронного ЖКХ.

Подготовка к отопительному сезону для нас это не только работа на сетях, но и утепление фасадов, работа с кровлей, межпанельными швами, восстановление теплоизоляции на трубах - все работы, связанные с уменьшением теплопотерь. Большую часть таких работ мы закончили, сейчас завершаем то, что осталось, пока погода позволяет. Большая часть работ была проведена в рамках текущего ремонта, выполнили все запланированное практически в полном объеме, несмотря на пандемию. В начале лета было сложно работать, когда жители просто не пускали в квартиру для проведения работы, например, на стояках, так как опасались за здоровье.

Для того, чтобы все наши жители могли вовремя заявить о любых проблемах и получить помощь, мы переводим с 5 октября на усиленный режим работы колл-центр, диспетчерскую службу, увеличим количество специалистов в аварийных бригадах. Выполнение всех заявок будем строго контролировать.

В целом наша компания к зимнему сезону также готова: у нас есть четыре единицы собственной техники, заключены договоры на привлечение еще 25 единиц. Даже в авральном режиме сможем все дворы почистить, если будет такая необходимость. И я хочу обратиться к жителям: мы для вашего комфорта сделали все, просим только об одном - проявите ответственность во время пуска тепла. Позаботьтесь о том, чтобы батареи и трубы в вашей квартире - это ваша собственность - были исправны. А во время пуска тепла нужно, чтобы кто-нибудь обязательно находился дома. Если уезжаете в отпуск, оставляйте ключи соседям, чтобы любую проблему можно было быстро выявить и не допустить аварию.