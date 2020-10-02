Под Самарой пассажирский автобус влетел в КАМАЗ

У автобуса разворочена вся передняя часть

Под Самарой в пятницу, 2 октября, в аварию попал пассажирский рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Москва - Оренбург». Он ехал по трассе в Волжском районе. Около села Новосемейкино водитель либо потерял бдительность, либо ему кто-то помешал. Но он на полной скорости врезался в КАМАЗ, который стоял на дороге. В автобусе было 10 человек.

Как объяснили в полиции, большегруз привез на трассу рабочих, которые наносили на дорогу разметку. Специалисты занимались своим делом, водитель ждал их в кабине. Но в этот момент в КАМАЗ въехал автобус.

- Никто из десяти пассажиров рейсового транспорта не пострадал, за помощью к медикам обратились только трое рабочих, которые в момент ДТП убирали проезжую часть, и водитель грузовика, - сообщили журналисту «КП-Самара» в региональном ГУ МВД России.

В автобусе было десять человек, они дальше поехали на попутном транспорте

А вот автобус пострадал серьезно: дальше он ехать не смог. У него разбиты переднее и боковые стекла, а также смята передняя дверь. Серьезно пострадал и грузовик. Судя по всему, столкновение произошло, когда автобус ехал довольно быстро. Пассажиры смогли продолжить путь на попутном транспорте, никто не стал дожидаться медиков.

На месте происшествия сейчас работают полицейские, движение на дороге не перекрывалось. По факту случившегося проводится проверка.