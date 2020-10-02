Не заметила ОРВИ: в Самаре из-за ошибки врача умерла годовалая девочка

Теперь за смерть ребенка будет отвечать врач-педиатр Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Страшная трагедия пришла в одну из самарских семей почти три года назад. В декабре 2017-го молодые родители вовсю готовились к новогодним праздникам, когда их годовалая дочка простудилась. Ничего не предвещало беды, но после посещения врачей малышка скончалась.

Как установили следователи, заболевшего ребенка отвезли в городскую детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой. Там ее осмотрела врач-педиатр приемного отделения.

— Она оценила состояние девочки, доставленной с признаками ОРВИ, как удовлетворительное. В ходе разбирательств такое решение было признано необоснованным, — рассказывают в Генеральной прокуратуре РФ, где дело по факту случившегося находилось на контроле.

Медик отказала семье маленькой пациентки в госпитализации. Родители поехали домой, даже и не подозревая, что ситуация ухудшится. Но, к сожалению, именно так и случилось.

— В этот же день ребенок в тяжелом состоянии повторно был доставлен в другую больницу Самары. Там, несмотря на все принятые меры, он скончался, — продолжают в надзорном ведомстве.

Добиться привлечения виновных к ответственности у убитых горем родителей получилось не сразу. Тем не менее, после многочисленных обращений и экспертиз, все-таки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

На днях обвинительное заключение в отношении того самого врача-педиатра утвердил заместитель генпрокурора Российской Федерации. Уголовное дело, после того, как с выводами правоохранителей ознакомятся все стороны, будет передано в Октябрьский районный суд. Там его будут рассматривать по существу.

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