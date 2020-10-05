Центр косметологии и пластической хирургии: «Не декорируем, а лечим»

Центр косметологии открылся в Куйбышеве более 60 лет назад, с тех пор он активно развивался и менялся, осваивая новые технологии, привлекая высококвалифицированных специалистов. Сегодня Центр косметологии и пластической хирургии – это полноценное лечебное дермато-косметологическое учреждение, благодаря которому возможность выглядеть моложе перестала казаться фантастикой. Командный подход Центра предлагает клиентам новейшие хирургические и нехирургические косметические и реконструктивные процедуры в уютной, безопасной обстановке. Здесь используют новейшее медицинское оборудование для оказания первоклассных услуг.

Специалисты Центра руководствуются в своей практике двумя принципами: «Не декорируем, а лечим» и «От традиционных методик до новейших технологий». Среди сотрудников центра в том числе и врачи узкого профиля: диетолог, гастроэнтеролог, превентолог, косметолог, дерматовенеролог, гомеопат, онколог, трихолог, хирург и другие.

Спектр предлагаемых услуг крайне широк: все виды косметических чисток, процедуры косметического ухода и массажа, инъекционная косметология, электро- и лазерная эпиляции, удаление родинок, папиллом, кератом, сосудистых новообразований, лазерная и механическая шлифовка, удаление татуировок, лечение рубцов, а также микротоковая терапия, нитевой лифтинг и многое другое.

Одно из новых направлений работы центра - поддержание женского здоровья. Здесь можно пройти УЗИ, сдать анализы, при необходимости может быть оказано операционные вмешательство.

Центр косметологии и пластической хирургии был призером конкурса «Клиника года» в 2017 году, лауреатом конкурса «Клиника года» в 2018 году. А также серебряным победителем конкурса «Клиника года» в 2019 году.

КАК НАС НАЙТИ

Адрес: Самара, ул. Молодогвардейская, 232

Телефоны: 8 (846) 242-05-56, 8 (846) 242-16-35

Сайт: centrcosmet.ru

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