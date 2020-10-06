Могут вернуть некоторые ограничения: главные новости коронавируса к 6 октября 2020 года в Самарской области

Среди ограничений – возвращение удаленки и внеплановые двухнедельные каникулы в школах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут вернуть некоторые ограничения, связанные с COVID-19, а число заразившихся за сутки магическим образом остается в который раз между 110 и 112. Рассказываем последние новости коронавируса в Самарской области на 6 октября 2020 года.

Как в Самарской области болеют коронавирусом: статистика на 6 октября 2020 года

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 332 случаев заражения COVID-19. При этом последние три недели каждые сутки выявляют почти одинаковое (за редким исключением) количество заболевших. Так, 5 октября опять объявили, что новых заразившихся 111 человек.

Большинство – жители Самары (55 человек). Следом идут Тольятти (18 случаев), Сызрань (11), Кинель-Черкасский район (5) и Октябрьск (4). По три заболевших в Похвистнево, Красноярском и Хворостянском районах, по два – в Шигонском, Сызранском и Похвистневском районах, по одному – в Волжском, Красноармейском, Большечерниговском, Пестравском, Шенталинском, Кинельском районах и Кинеле.

У большинства COVID-19 обнаружили во время обследования ОРВИ и пневмонии. Еще 23 человека сдали тесты после общения с зараженными. У 20 жителей региона коронавирус никак себя не проявлял, люди просто пришли провериться.

Но есть и хорошие новости. Во-первых, за прошедшие сутки не зарегистрировали смертей среди пациентов в COVID-19. Во-вторых, число выздоровевших достигло 9 611. Это 80% от всех заболевших в регионе.

Последние новости коронавируса на 6 октября 2020 года

Накануне в Самаре прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе. На нем обсуждали возможность возврата ограничений, которые раньше были в регионе из-за COVID-19.

- Ситуация очень сложная. За последние две недели произошел серьезный рост внебольничных пневмоний, отмечается стабильно высокий уровень по выявлению заболеваний новой коронавирусной инфекцией. По всей видимости, нам придется возвращаться к определенным ограничениям. В ближайшее время предстоит определиться с объемом этих ограничений, - приводит слова председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова пресс-служба облправительства.

Сейчас обсуждают перевод как можно большего числа работников на удаленку, возврат лимита работы развлекательных и торговых центров, фуд-кортов, ресторанов, фитнес-клубов, запрет массовых мероприятий в помещениях и «ряд других решений, которые позволят качественно переломить ситуацию», говорится на сайте правительства региона.

При этом в школах могу ввести досрочные двухнедельные каникулы.