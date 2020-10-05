Вероятно, часть работников вернется на удаленку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в понедельник, 5 октября, прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе. На нем обсудили возможность возврата некоторых ограничений, которые вводили из-за COVID-19. Все из-за усложняющейся обстановки. Рассказываем, какие ограничения могут вернуть в Самарской области из-за коронавируса осенью 2020.

Первое – людей снова начнут отправлять на удаленку. Это тех, кто с нее вышел, конечно. В частности, на заседании оперштаба обсуждали рекомендации работодателям перевести максимальное количество работников трудиться из дома.

Второе – власти хотят вернуть лимит работы развлекательных и торговых центров. Помимо этого, могут ограничить работу фуд-кортов, ресторанов и фитнес-клубов. Насколько серьезными будут ограничения, пока не известно.

Третье – обсуждалось возвращение запрета на массовые мероприятия. Но не на все, а только на те, которые проходят в помещениях. Это концерты, спортивные мероприятия и т.д.

Четвертое – школьников могут отправить на досрочные каникулы. Отдыхать ученики будут целых две недели. Тут тоже пока нет никакой конкретики – с какого числа начнутся каникулы, если начнутся, и будут ли в таком случае дети ходить в школу во время традиционных осенних каникул.

Однако это еще не все. Как сообщили в правительстве Самарской области, на заседании оперштаба обсуждали «ряд других решений, что позволят качественно переломить ситуацию». Что за ограничения – не уточняют.

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании отметил, что ситуация очень сложная. При этом с 21 сентября количесво новых заболевших COVID-19 держится преимущественно между 110 и 112. Но картину, как оказалось, портят пневмонии.

- Ситуация очень сложная. За последние две недели произошел серьезный рост внебольничных пневмоний, отмечается стабильно высокий уровень по выявлению заболеваний новой коронавирусной инфекцией. По всей видимости, нам придется возвращаться к определенным ограничениям. В ближайшее время предстоит определиться с объемом этих ограничений, - считает Кудряшов.

Помимо ограничений в регионе увеличат число бригад скорой помощи. Сейчас только в Самаре их 55. Сообщается, что их будет на 10 больше, т.е. 65. За счет каких специалистов и машин произойдет рост, в правительстве не уточнили.

Сделать доступнее медицинскую помощь для граждан планируют и за счет увеличения мощности амбулаторно-поликлинического звена. Обещают сформировать 100 мобильных бригад, которые должны будут разгрузить скорую помощь и снизить число госпитализаций.

- Задача мобильных бригад – оценка состояния пациента, диагностика, симптоматическое лечение, определение возможности лечения дома или госпитализации, - уточнили в правительстве региона.

Не забудут и про койки в больницах. До конца недели обещают развернуть еще 400 мест на базе терапевтических отделений первой городской больницы Тольятти, восьмой горбольницы Самары и госпиталя для ветеранов войн.