«Она кричала, но ты никому не говори»: в Тольятти учителя класса коррекции обвинили в грубом обращении с первоклашкой

Учебный год только начался, но в некоторых школах разгорелись нешуточные конфликты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учебный год только-только начался, а в тольяттинской школе № 62 родители первоклашек из 1В уже оказались втянуты в нешуточный конфликт. Мама одного из малышей выложила в соцсети получасовую видеозапись, в которой обвинила классного руководителя в грубом отношении к ее ребенку. Остальные родители не остались в стороне и встали на защиту педагога, уверяя, что это проблемный мальчик должен покинуть класс. В конфликте разбиралась журналист «КП-Самара».

«Не успели заснять синяки на руке»

В конце сентября соцсети взорвал видеоролик под названием «Грубое отношение к ребенку с особенными физиологическими отклонениями в тольяттинской школе». За несколько дней он набрал почти сотню тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. В получасовом видео мама первоклассника Виктория эмоционально и сбивчиво рассказывает, что с ее ребенком якобы грубо обращается классный руководитель.

- Мой ребенок – мальчик непростой, особенный. Он посещает класс коррекции, 1В в школе № 62 Тольятти, - сообщает женщина. - Нам обещали, что в этом классе будет опытный учитель с 40-летним стажем, и мы надеялись, что учитель сможет найти подход. Но столкнулись с грубым отношением.

Женщина уверяет, что педагог игнорировала ребенка и не привлекала его к учебному процессу. А когда другие ученики удивились, почему мальчик бегает по классу, якобы велела «не обращать внимания, потому что он скоро уйдет на домашнее обучение».

- Мой ребенок жизнерадостный и контактный, я не говорю, что он не имеет сложности, но никогда он не обижал деток, я всегда была за воспитание, за дисциплину. Если бы мой ребенок был агрессивный, я бы, конечно, его в школу не повела. Он реагирует агрессией, только когда обороняется, когда на него кричат, к чему-то принуждают, - говорит мама мальчика. - Мы решили послушать, как проходит день ребенка, чтобы выяснить, правда ли это, что учитель относится к нему ласково, но ребенок при этом с ней дерется. Вы слышите на видео, как кричит учитель. Для меня это был шок. Я спрашивала ребенка, кричала ли на него педагог. Он закрыл мне рот ладошкой и шепнул: «Кричала, только ты никому об этом не говори». Синяки на руке мы тоже увидели, жаль, не успели заснять, а там были следы двух пальцев. А директор нам сказала: если вам что-то не нравится – есть другие школы и другие педагоги.

Родители вступились за любимого учителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Учитель строгий, но справедливый»

После публикации ролика жалоба на действия педагога отправилась в департамент образования. Классного руководителя временно отстранили от уроков, женщина ушла на больничный. Эта ситуация не на шутку возмутила остальных родителей класса, а особенно родителей нынешнего пятого класса, дети которых выпустились у этого педагога в прошлом году.

- Моя дочь отучилась в коррекционном классе у Людмилы Владиславовны четыре года, и у меня остались самые положительные впечатления – я никогда никому так не была благодарна, как этому педагогу, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница Тольятти Елена Никифорова. – У меня непростой ребенок, у нее не просто ЗПР, а аутизм, она не разговаривает. Когда пришли в школу – даже ручку держать не умела. Людмила Владиславовна ее всему научила, мы закончили четыре класса. Я все время сидела в классе и видела, какими пришли остальные ребята в первый класс и какой у них уровень был по окончанию четвертого. Да, это строгий учитель, она не сюсюкает с учениками, но и не кричит и тем более не поднимает руку на учеников. У нее задача научить детей, и она с ней прекрасно справляется, пользуется у детей огромным авторитетом. Меня очень задели обвинения в ее адрес, я написала в департамент письмо в поддержку учителя, собрали под ним много подписей.

Елену поддержали и другие родители.

- Когда я увидела видеообращение этой Виктории, я была в шоке, - признается мама пятиклассницы Анастасия. – Этот педагог буквально «вытащила» моего ребенка, благодаря ей дочка бежала в школу и с удовольствием училась. Даже дети узнали о нападках на педагога в соцсетях и возмутились.

Родители предполагают, что у мамы, которая пожаловалась на учителя, раньше уже был конфликт со школой и это видео - просто его продолжение.

«Нареканий никогда не было»

Родители пятого класса обратились к юристу и сейчас готовят иск в суд.

- Мы работаем над формированием обращения в суд за защитой чести и достоинства учителя, - пояснила журналисту «КП-Самара» адвокат Дарья Федоренко. – Родители опасаются, что в департаменте могут попытаться замять скандал и вынудить учителя уволиться и тогда школа останется без хорошего педагога. Если это произойдет, мы также готовы оспаривать увольнение в суде.

В школе, впрочем, сообщили, что с начала недели учитель вернулась к занятиям – правда, ведет уроки в другом классе.

- Ведется служебное расследование ситуации, к концу недели мы предоставим все материалы в департамент образования, - рассказала журналисту «КП-Самара» заместитель директора школы № 62 Наталья Селиванова. – Занятия в 1В продолжаются, их ведет другой педагог. А Людмила Владиславовна временно работает в другом классе. Это опытный педагог, у нее было уже два выпуска коррекционных классов, нареканий к ее работе до сих пор никаких не было.

С самой Викторией журналисту «Комсомолки» связаться пока не удалось. Мы готовы опубликовать и ее мнение - в дополнение к тому, что она сказала в видео.

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