Объединившая берега Волги: история Жигулевской ГЭС

Жигулевская ГЭС. Фото: Кадр видео

Жигулевская ГЭС! Одно только название поражает масштабом. Гигантская плотина, которая пересекла самую известную реку в Европе, стала частью Самарской Луки и сегодня мы уже не можем представить себе Волгу без знаменитых каскадов.

История станции — это история Волги и ее берегов. Огромное водохранилище хранит под собой историю целого города, без ГЭС не было бы самого массового автомобиля страны и, пожалуй, никто лучше не знает о Волге, чем работники гидроэлектростанции.

Через историю самой длинной в Европе реки и Жигулевских гор, первые планы строительства, объемы работ и том, как устроена гидроэлектростанция, мы расскажем о самом главном символе нашего края — Жигулевской ГЭС и Волги.

Построить гидроузел в Жигулях первым предложил Константин Богоявленский еще в 1910 году. Фото из архива Владимира Самарцева

3530 километров водной глади, одна из крупнейших рек на Земле и самая большая по водности, площади бассейна и длине в Европе - это наша Волга. Геологическая история реки Волги начинается в конце конце миоцена — начале плиоцена, когда была заложена долина реки современного облика. Проще говоря, Волга несет свои воды уже больше 5 миллионов лет!

В древнеримских источниках II—IV веков Волгу называют рекой Ра — то есть «щедрой», а в арабских источниках IX века река именуется Ателью — «рекой рек, великой рекой».

Неудивительно, что такая мощь не могла не захватить умы инженеров. Подчинить себе Волгу мечтали еще в самом начале ХХ века и история Жигулевской ГЭС на самом деле начинается не с момента строительства, а с далекого 1910 года.

Именно тогда инженер Константин Богоявленский, член Самарского технического общества и настоящий генератор идей, начал работу по проекту строительства гидроэлектростанции на Волге у Самарской Луки. Он поставил себе задачу обеспечить регион дешевой электроэнергией, что позволило бы превратить Самарскую Губернию в индустриальный центр.

«…мы имеем… на Самарской Луке, благодаря исключительно благоприятным естественным условиям (геологическое строение Жигулей и Соколовых гор) единственное место, самой природой созданное для устройства плотины. Вообще в государственном масштабе, это будет создание мощного центра энергии, распространяющего своё влияние на целые районы, лежащие в сотнях вёрст от Самары» - так писал Константин Богоявленский о перспективе гидроэлектростанции на Волге.

Инженер Глеб Кржижановский представил доклад о возможности возведения гидроузла в Жигулях в 1913 году

К работе над проектом позднее подключился инженер Глеб Кржижановский. По их замыслу, проект гидроузла включал строительство гидроэлектростанции и плотины в Жигулях, а также электростанции, канала и шлюзов в Переволоках с общей мощностью 588 МВт и стоимостью 130 млн рублей в ценах 1913 года. Или 82 миллиарда рублей в пересчете на сегодняшний день!

На заседании Самарского технического общества в 1913 году выступил Глеб Кржижановский и представил подробный и обстоятельный доклад о принципиальной возможности сооружения гидроэлектростанции в Самарской Луке. Лучше всего о реакции общественности на такое предложение говорит депеша, которую отправил в Италию епископ Самарский и Ставропольский Симеон графу Орлову-Давыдову, собственнику Жигулевских земель:

“Конфиденциально. Стол № 4, № 685. Депеша. Италия, Сорренто, провинция Неаполь. Графу Российской Империи его сиятельству Орлову-Давыдову.

Ваше сиятельство, призывая на вас Божью благодать, прошу принять архипастырское извещение: на ваших потомственных исконных владениях прожектеры Самарского технического общества совместно с богоотступником инженером Кржижановским проектируют постройку плотины и большой электрической станции. Явите милость своим прибытием сохранить божий мир в Жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии. С истинным архипастырьским уважением имею честь быть вашего сиятельства защитник и богомолец. Епархиальный архиерей преосвященный Симеон, епископ Самарский и Ставропольский. Июня 9 дня 1913 года”.

Впрочем, граф счел идею сумасбродной и даже не подумал вернуться в Россию. Он лишь поручил своему управляющему в Самаре дать категорический отказ на такое строительство.

Но будущего председателя ГОЭЛРО Глеба Кржижановского этот отказ не остановил. 23 ноября 1915 года он писал своему другу Ильину:

“Мне удалось войти в контакт с группой капиталистов, имеющих в своем распоряжении до 20 гидравлических станций в Италии и других странах. Я заинтересовал их “нашим” предприятием на Волге”.

Неизвестно, как бы сложилась судьба проекта, но два года спустя, в 1917, проект гидроэлектростанции на Волге померк на фоне исторических событий.

Глеб Кржижановский посвятил себя делу Революции, а после нее работал над восстановлением и развитием энергохозяйства Москвы. В начале 1920 года по заданию Ленина, он написал работу «Основные задачи электрификации России», а затем возглавил Государственную комиссию по электрификации России, став автором знаменитого плана ГОЭЛРО.

В апреле 1918 года, в разгар Гражданской войны, Константин Богоявленский выдвинул новую идею. Он предложил построить на Самарской Луке гидроэлектростанцию, которая использовала бы разницу уровня высот в 6 метров на деривационном спрямлении рек Уса— Волга. Вообще, Богоявленский, как мы уже говорили раньше, был настоящим генератором идей. До революции он организовал в Самаре строительство канализационного коллектора и городской канализационной сети с применением железобетонных труб, разрабатывал проект борьбы с Аннаевскими песками — отмелью, которая в начале XX века грозила отрезать Самару от Волги. Тогда он предложил прорыть в песках канал, чтобы течение Волги размывало пески. Правда, гласные Самарской городской думы сочли это предложение неэффективным.

Гидроузел в Жигулевских горах стал главной идеей в жизни Константина Богоявленского и этой идеей он заразил таких же энтузиастов. Уже в начале 1919 года в Самаре самоорганизовалась Комиссия по изучению возможности сооружения гидроузла в районе Жигулей. Член группы инженер-энергетик Е.В. Лукьянов вспоминал, что поначалу их не воспринимали всерьез:

“На группу смотрели не только в Самаре, но и в Москве как на белую ворону. В лучшем случае, благосклонно посмеивались. Ругали не только обыватели, но и инженеры”

Но уже в апреле 1919 года была образована “Комиссия по электрификации реки Волги в районе Самарской Луки” во главе с Богоявленским в составе научно-технического отдела Самарского губернского совета народного хозяйства. На работу комиссии было выделено 73 тысячи рублей.

8 июля 1919 года собрание секции сильных токов ЦЭС в составе Г.О. Графтио, Г.М. Кржижановского и К.С. Мышенкова признало, что:

“...обследование реки Волги у Самарской Луки с целью использования гидравлической энергии представляет значительный интерес”

Однако позже ЦЭС и Управление по сооружениям водного хозяйства сделали заключение о непригодности применения энергии равнинных рек, поскольку при сооружении плотины затапливаются пойменные территории. Из-за сложных и дорогостоящих исследований, проблема энергетического освоения водных ресурсов не была включена в план ГОЭЛРО.

Богоявленского такой отказ остановить не мог! К 1924 году Комиссия обосновала вариант Жигулевского гидроузла в составе плотины с гидроэлектростанциями на Волге, канала Ставрополь-Переволоки и гидроэлектростанции, шлюзов и плотоходов у села Переволоки. Причем общая мощность ГЭС определялась в 735,5 МВт.

Проект гидроузла инженера Богоявленского 1928 года

Все работы, кроме бурения и топографических съемок, проводились членами группы на общественных началах в свободное время.

Константин Богоявленский понимал - одних технических и экономических обоснований недостаточно. Нужно было заразить идеей массы. Сегодня это называется формированием общественного мнения, а тогда Богоявленский заслужил звание «…неутомимого агитатора и фанатика Волгостроя».

Вот как вспоминал то время инженер-энергетик Лукьянов:

“...материал был собран громадный. Здесь были материалы по геологии. По гидрологии Волги были собраны все существовавшие тогда материалы за 43 года. Очень дружно мы жили с руководителями советских и партийных организаций, которые уже в 1920 году начали сами публично выступать на всякого рода конференциях с целыми докладами “за электрификацию Волги”. Это была большая поддержка и помощь в то время, когда на нас смотрели как на не совсем нормальных людей”.

План Богоявленского сработал. Уже в 1925 году на заседании Госплана было принято решение одобрить предложенную программу работ с некоторыми дополнениями и включить расходы на работы по Волге в общую программу и смету по пересмотру плана ГОЭЛРО.

Однако Волга могла давать не только электричество. Наряду с планами превращения реки в сверхмагистраль для судоходства, водные ресурсы могли решить проблему орошения двух миллионов гектаров засушливых земельных угодий Заволжья, для чего требовался механический подъем уровня воды. Эту идею предложил профессор А.В. Чаплыгин, который в 1929 году стал главным инженером научно-исследовательского Бюро по изысканиям “Волгострой” - именно так стала называться комиссия, которую собрал в 1919 году Константин Богоявленский. Теперь семь сотрудников Бюро стали получать зарплату!

В 1930 году были опубликованы уточненные данные двух вариантов Жигулевского гидроузла. В отличие от схемы Богоявленского, А.В. Чаплыгин предложил строить плотину не на скальном основании Жигулевских ворот, а на песчаных отложениях у города Ставрополя, изменив некоторые параметры гидроузла.

Константин Богоявленский был арестован НКВД 31 декабря 1936 года.

9 августа 1937 года Военным трибуналом Приволжского Военного Округа он был приговорён к расстрелу по статьям 58-6 (шпионаж), 58-10 (контрреволюционная пропаганда или агитация) и 58-11 (контрреволюционная организационная деятельность). 28 сентября того же года расстрел был заменён 10 годами заключения в исправительно-трудовом лагере.

На следующий день после приговора, 10 августа 1937 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) № 1339 «О строительстве Куйбышевского гидроузла на реке Волга…»

Богоявленский так и не увидел плотину на Волге, которая стала главной идеей в его жизни. 20 марта 1942 года, в возрасте 63 лет, инженер Константин Васильевич Богоявленский скончался в Красноярском исправительно трудовом лагере.

Первая попытка строительства

Створ Жигулевских ворот кажется идеальным местом для плотины гидроэлектростанции. Идея, которую в далеком 1910 году выдвинул инженер Константин Богоявленский, казалась новому руководству страны практически идеальным решением, но почему же тогда станцию построили выше по течению Волги?

У Жигулевской ГЭС целых две истории строительства и они настолько взаимосвязаны, что мы расскажем о каждой из них.

Несмотря на то, что исследования будущего места строительства станции проводились еще до Революции, в апреле 1931 года в Жигулевские горы прибыли особые изыскательские партии института «Водно- и инженерно-геологические исследования для Волгостроя», которые работали здесь под руководством инженера Александра Баркова. Восемь лет специалисты изучали потоки подземных жигулевских вод, уточняли внутреннее строение горных массивов, наносили на карту разнообразные карстовые структуры малоизученных пещерных систем, некоторые из которых, как тогда выяснилось, пронизывали всю горную толщу Жигулей чуть ли не насквозь.

Выводы геологов после многолетних исследований оказались неутешительными. Согласно прогнозу ученых, из-за громадного числа различных трещин, пустот и полостей после сооружения плотины почти сразу же должна была начаться утечка воды из водохранилища в обход гидроузла. А подобный катаклизм вызвал бы быстрое затопление не только всей территории Самары, но и множества других городов, находящихся ниже по течению.

Впрочем, тогда к выводам специалистов под руководством Александра Баркова не прислушались. Отражением общих настроений того времени стала брошюра «Река в плену», вышедшая в 1931 году. Во вступительном слове инженер Николай Абалкин восторженно восклицает:

«Это приказ! Мы должны возвести Волгострой, чтобы множить наши победы… В срок и во что бы то ни стало надо выполнить задание ЦК!»

В конце 30-х годов остановить одним махом все подготовительные работы по сооружению ГЭС в Жигулевских воротах оказалось невозможным. 10 августа 1937 года было подписано совместное постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) «О строительстве Куйбышевского гидроузла и гидроузлов на реке Каме». В соответствии с этим документом в Самаре создали Управление Строительством Куйбышевского гидроузла, одним из важных подразделений которого был Самарлаг - Самарский исправительно-трудовой лагерь.

Жигулевский гидроузел. Макет, представленный на выставке в Нью-Йорке в 1939 году

Как мы уже говорили выше, плотина Куйбышевской ГЭС должна была перекрыть Волгу в районе Жигулевских ворот, где в то время уже сконцентрировали почти все управление объектом. Именно поэтому будущий поселок гидростроителей тогда и получил название Управленческий.

Проектное задание Волгостроя предполагалось представить на утверждение правительства к 1 января 1938 года, а технический проект со всеми приложениями – к 1 мая 1939 года. Тогда же макет Куйбышевского гидроузла демонстрировался на выставке в Нью-Йорке, а завершить строительство планировалось уже в 1942 году.

Однако проблемы начались уже на стадии планирования. Ни проектное задание, ни технический проект в указанные сроки так и не были подготовлены. Лишь в июне 1939 года правительством было утверждено проектное задание, а срок сдачи технического проекта был перенесен на 1 июня 1940 года. Однако и к этому дню необходимые документы еще не были готовы.

Несмотря на все проверки, положение дел на строительстве гидроузла так и не улучшилось. В результате работы комиссии по вопросам строительства Куйбышевского гидроузла 24 сентября 1940 года было принято постановление правительства о свертывании всех работ и ликвидации Самарлага. Полная консервация строительства ГЭС была завершена лишь 20 июня 1941 года, всего за два дня до начала Великой Отечественной войны.

Начало строительства

После большого перерыва в гидростроительстве, вызванным войной, советское правительство решило вернуться к вопросу о сооружении Куйбышевской ГЭС на Волге. 20 августа 1950 года Совет Министров СССР издал постановление о начале строительства Куйбышевской гидроэлектростанции мощностью 2 миллиона киловатт.

Именно с этой даты начинается официальная история Жигулевской ГЭС, соединившей волжские берега и ставшей одним из главных символов не только Поволжья, но и всей отечественной энергетики.

Местом дислокации новой ГЭС был определен створ между только что образованным рабочим поселком Жигулевск на правобережье Волги и левобережным селом Кунеевка.

Возведением гигантского по тем временам гидроузла занималась специально созданная организация – Куйбышевгидрострой. Отметим важный момент, который не слишком любит ряд историков - для обеспечения громадных стройплощадок рабочими руками, дополнительным закрытым постановлением Совета Министров СССР Куйбышевгидрострою был придан вновь образованный Кунеевский исправительно-трудовой лагерь, который располагался в Ставрополе. И Куйбышевгидрострой, и Кунеевлаг в то время подчинялись МВД СССР.

Первым начальником Куйбышевгидростроя был назначен генерал-майор инженерно-технической службы Иван Васильевич Комзин, который одновременно стал и начальником Кунеевского ИТЛ. Иван Комзин был, пожалуй, лучшей кандидатурой для руководства таким масштабным строительством.

Первым начальником Куйбышевгидростроя был назначен генерал-майор инженерно-технической службы Иван Васильевич Комзин, который одновременно стал и начальником Кунеевского ИТЛ

Выпускник высшего инженерно-строительного училища в Москве участвовал в возведении легендарной Магнитки и ряда других уральских заводов. В годы Великой Отечественной войны Комзин занимался строительством оборонительных сооружений на самых ответственных направлениях удара немецких войск, а после освобождения советской территории руководил восстановлением портовых сооружений в Севастополе и других городах.

После завершения строительства Куйбышевской ГЭС, по окончании которого он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, Иван Комзин был направлен в Египет для руководства возведением Асуанской гидроэлектростанции, которую в то время называли не иначе как «символ советско-египетской дружбы».

Темпы строительства гидроэлектростанции были рекордными даже по меркам того времени - уже через 3 месяца после постановления о начале строительства началась отсыпка камня в банкет - так называлась 300-метровая каменная дамба в русле Волги у правого берега. В это время реку уже сковало льдом, так что отсыпка шла через проруби, с огромным риском для строителей.

18 февраля 1951 года. экскаваторный ковш вынул первый кубометр грунта для котлована на месте будущего здания гидроэлектростанции

18 февраля 1951 года состоялось событие, которое считается окончанием подготовительного этапа - именно в этот день экскаваторный ковш вынул первый кубометр грунта для котлована на месте будущего здания гидроэлектростанции.

Для строительства станции было необходимо построить сотни километров автодорог и железнодорожные линии, которые стали важнейшими транспортными артериями области. Автомобильные мосты через реки Сок и Самару, автомобильное шоссе “Куйбышев-Ставрополь” и целая сеть железнодорожных линий появились благодаря будущей гидроэлектростанции.

В июле 1951 года в районе села ЗелЁновка на левом берегу Волги началось строительство нижних судоходных шлюзов гидроузла. 16 ноября того же года заключенные лаготделений №№ 3 и 4 приступили к возведению левобережного большого бетонного завода, а в марте 1952 года началось сооружение 8-километровой перемычки водосливной плотины гидроэлектростанции. Строительство верхних судоходных шлюзов Куйбышевской ГЭС было начато 16 июня того же года, а в декабре началось бетонирование днища нижних шлюзов Куйбышевской ГЭС.

Разумеется, крупнейшим объектом на первом этапе грандиозного строительства считался котлован ГЭС, куда в первой половине 1953 года круглосуточно, в три смены, выходило от 12 до 15 тысяч заключенных, а также до 2-3 тысяч вольнонаемных рабочих и технических специалистов. Для повышения производительности труда, передовикам производства из заключенных один день ударной работы засчитывался за три дня заключения. Уже к концу 1954 года на котловане работало не более 6 тысяч заключенных и примерно столько же вольнонаемных строителей, которые, кстати, еще буквально за 2-3 месяца до этого сами жили в бараках за колючей проволокой.

Возведение земляной плотины

Масштабы и сроки работ поражают даже сегодня. В течение пяти лет, с 1950 по 1955 из котлованов и карьеров было вынуто, а затем вывезено в другое место 190 миллионов кубометров грунта и горных пород. Это вдвое превышает объем земли, перемещенной при строительстве Суэцкого канала. За то же время в тело плотины и прочих гидросооружений было уложено более семи миллионов кубометров бетона, причем в самый разгар строительства здесь в течение суток иногда укладывалось до 20 тысяч кубометров материала, что в то время было мировым рекордом.

Уже октябрю 1955 года на строительстве была намыта земляная плотина длиной 2,8 километра, шириной у основания 750 метров и высотой 52 метра. Здесь же выросла водосливная плотина длиной 981 метр и шириной у основания 300 метров. А построенное вскоре здание ГЭС имело длину по фронту 700 метров, ширину 100 метров, высоту 85 метров. Плюс к тому это здание уходит в землю на глубину 45 метров, а его фундамент имеет по 350 метров в длину и ширину.

В самый разгар строительства в течение суток иногда укладывалось до 20 тысяч кубометров бетона, что в то время было мировым рекордом

Еще немного цифр для понимания масштаба. В зону затопления на месте будущего водохранилища попали 270 населенных пунктов, 19 колхозов, 175 зданий различных учреждений и организаций, расположенных вне Ставрополя. Переносу подлежали также населеннее пункты, не входившие в зону затопления, но лежащие в зоне отвода земель для строительства плотины и других сооружений гидроузла. Всего в 1953 году было перенесено более 1600 дворов, а также школы, больницы, промышленные предприятия.

15 августа 1955 года земснаряды приступили к перекрытию левой протоки Волги. Намывка земляной дамбы завершилась через два месяца, а 24 октября того же года волжскую воду пустили в котлован ГЭС.

Оставалось самое главное - перекрыть правобережный проран Волги.

Наполнение Куйбышевского водохранилища

30 октября 1955 года в воду была сброшена первая из 1765 бетонных пирамид по десять тонн каждая, а 31 октября, спустя всего 19 часов 35 минут, Волга была полностью перекрыта. Началось наполнение котлована водосливной плотины, который полностью был затоплен только в апреле 1957 года, и лишь 10 июня 1957 года уровень Куйбышевского водохранилища наконец-то достиг проектной отметки. Крупнейший в мире на тот момент искусственный водоем вмещал 58 миллиардов кубометров воды, а площадь водохранилища достигла 5900 квадратных километров. Его длина составила 510 километров, а наибольшая ширина – 27 километров.

Сброс бетонных пирамид

29 декабря 1955 года первый агрегат Куйбышевской ГЭС был введен в эксплуатацию. Пятый гидроагрегат Куйбышевской ГЭС заработал 8 сентября 1956 года, двенадцатый - 28 декабря того же года.

14 октября 1957 года был введен двадцатый гидроагрегат Куйбышевской ГЭС, что стало датой окончания основного этапа сооружения гидроэлектростанции. С этого момента строители были заняты лишь устранением недоделок на гидроэлектростанции, а также возведением административных, коммунальных, социальных и прочих объектов, входящих в инфраструктуру как самого гидроузла, так и городов Ставрополя и Жигулевска.

Монтаж первого гидроагрегата

Осенью 1956 года в Ставрополь прибыл министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. В сопровождении руководителя строительства Ивана Комзина Молотов спустился в котлован водосливной плотины, который в то время готовили к затоплению. Его встречали тысячи рабочих и служащих, а также множество заключенных, которые встретили приехавших аплодисментами и общей овацией. Интересно, что телохранителей при министре практически не было: лишь позади него следовали два человека в штатском. Роль главного охранника Молотова взял на себя сам Комзин, который, по воспоминаниям ветеранов Куйбышевгидростроя, раздвигал толпу своими огромными руками и все время повторял: «Дайте старичку пройти!».

Осенью 1956 года в Ставрополь прибыл министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов

9 августа 1958 года на церемонию торжественного открытия крупнейшей в мире гидроэлектростанции на специальном поезде прибыл Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. В машинном зале здания ГЭС Хрущев перерезал алую ленточку, после этого Первый секретарь ЦК КПСС лично повернул рубильник. Под гром оваций многотонная махина начала плавно вращаться, а уже через несколько минут заработала на полную мощность.

Но запомнили Никиту Сергеевича совсем по другому поводу. На торжественном митинге, где собрались собрались десятки тысяч людей, среди которых были участники строительства, жители Ставрополя и Жигулевска, советские и иностранные журналисты, первый секретарь ЦК КПСС заявил, что возведение гидроэлектростанций для государства совершенно невыгодно, поскольку это очень дорогостоящее занятие. И лучше строить тепловые электростанции, которые достаются стране не такой дорогой ценой. Выступление Хрущева строители восприняли, мягко говоря, с недоумением.

9 августа 1958 года на церемонию торжественного открытия крупнейшей в мире гидроэлектростанции на специальном поезде прибыл Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев

Завершая рассказ о строительстве Жигулевской ГЭС, нельзя не вспомнить о тех, кто был в числе первых, кто предложил саму идею такого масштабного гидроузла. О Константине Богоявленском, посвятившем будущей станции практически всю жизнь, сохранилось совсем немного информации. В 1942 году он скончался в Красноярском исправительно-трудовом лагере. А Глеб Кржижановский, в 1913 году названный за проект Жигулевского гидроузла “безбожником”, все-таки увидел станцию в конце своей жизни.

Не секрет, что Сталин неприязненно относился к автору ГОЭЛРО. Кржижановский был отстранен от руководящей работы в самых крупных и авторитетных научных организациях почти на 15 лет. Вплоть до начала 50-х годов на его прежние работы старались не ссылаться, а имя ученого замалчивалось даже при публикации материалов о развитии волжской гидроэнергетики.

Возведение машинного зала ГЭС

Лишь в 1957 году Кржижановскому, как старейшему в СССР теоретику гидростроительства, было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Вскоре Глеб Максимилианович смог посетить крупнейшую на то время в мире Куйбышевскую ГЭС. Глеб Кржижановский скончался 31 марта 1959 года, в возрасте 87 лет.

Навсегда изменившая Волгу

Появление каскада гидроэлектростанций навсегда изменило Волгу. Впрочем, ее русло не первый раз менялось в интересах людей. Например, до 1639 года русло Волги напротив Самары было там, где сейчас течет Рождественская Воложка, а крепость Самара находилась в 2,5 километрах от волжского берега. После очередного набега нагайцев была построена дамба и река изменила русло, образовав остров Поджабный. Более того, в 1934 году, после очередного прорыва дамбы, Волга пыталась вернуться в прежнее русло и до острова Поджабного от Самары можно было дойти вброд. Только после затопления нескольких барж с грузом камней река вернулась обратно.

В 1966 году Жигулевская, а тогда еще Волжская ГЭС была награждена орденом Ленина

После появления каскада гидроэлектростанций Волга стала шире. По сути, это цепочка водохранилищ и даже с точки зрения гидрогеологии Волга на сегодняшний день — уже не река в чистом виде, а проточное озеро, хотя для нас она все равно остается рекой - самой большой в Европе! О том, как теперь устроена Волга, мы и расскажем.

Итак, Волга, огибающая Жигули - это два водохранилища, Куйбышевское и Саратовское. Куйбышевское водохранилище, крупнейшее в Евразии и третье в мире по площади, начинается от Казани, а заканчивается плотиной Жигулевской ГЭС в районе Тольятти и Жигулевска. А вот Самара уже стоит на Саратовском водохранилище. Возможно, именно поэтому Самару и Саратов так часто путают между собой!

Куйбышевское водохранилище простирается на 580 км по Волге, а наибольшая его ширина — от 40 до 44 км в устье Камы. Благодаря своим размерам, Куйбышевское водохранилище в районе ГЭС чаще называют Жигулевским морем. Средняя глубина около 9 метров.

Пропускная способность сооружений гидроузла, достигающая 85000 м3/с, является рекордной для гидроузла, возведенного на песчаных и глинистых грунтах

Очень часто в новостях можно услышать про верхний или нижний бьеф. Так вот бьеф - это часть реки, которая примыкает к плотине. В случае с Жигулевской ГЭС - верхний бьеф - это часть водохранилища до плотины. А нижний - после нее.

Еще о терминах, которые должен знать каждый волжанин. Это паводок, половодье и межень.

Мы часто говорим слово паводок, когда по весне Волга освобождается ото льда и выходит из берегов. Однако в это есть неточность, ведь паводок - явление нерегулярное. Термин “половодье” точнее, потому что это сезонное событие.

Кстати, во время половодья, которое регулируется гидроэлектростанциями, скорость течения Волги может достигать семи километров в час. Паводок же на Волге случается чаще по осени, но не каждый год.

Еще одно слово, которое следует выучить - это межень. Межень - это период, когда сохраняется низкий уровень воды в реке. В случае с водохранилищами - это период после весеннего половодья до осенних паводков и в зимний период.

В период межени скорость течения Волги составляет от полутора до двух километров в час, что особенно радует любителей сплава на байдарках, особенно, идущих вверх по реке!

И все это зависит от слаженной работы всех гидроэлектростанций волжского каскада.

Еще один вопрос, который регулярно задают обыватели - А что будет, если плотина гидроэлектростанции рухнет?

Плотина Жигулевской ГЭС проектировалась в годы Холодной войны и иллюзий никто не питал - такой объект явно был в центре внимания для ядерной бомбардировки. Впрочем, как и города вокруг, ведь в Куйбышеве было сконцентрировано стратегическое производство. Так что запас прочности закладывался с избытком.

Несмотря на то, что сейсмические показатели на сегодняшний день изменились и Самарская область теперь относится аж к 7-и балльной зоне, Центр гидродинамических исследований не нашел причин для тревог. Специалисты исследовали станцию и плотину, грунты под сооружениями и берега. Вывод такой - на плотине ничего не произойдет еще лет двести.

Можно, конечно, пофантазировать в духе голливудских фильмов и представить, что шлюзы на Жигулевской ГЭС разом открылись и вода ринулась из водохранилища, сметая все на своем пути. Но и тут сценаристов ожидает разочарование. Пропускная способность шлюзов в два раза меньше, чем одной турбины на станции. И если никого не затапливает при работе двадцати турбин, то даже в случае невероятной аварии на шлюзах жители нижнего бьефа не заметят разницы.

И все же. Экологи мечтают о том, чтобы плотин на Волге не было. Действительно, экосистема реки сильно изменилась и сейчас Волга - каскад гигантских озер, в которых одни виды исчезают, а другие занимают их нишу. Ежегодно в Волжский бассейн выпускаются миллионы мальков стерляди и других пород рыб, проводятся другие экологические мероприятия. Но если сегодня исчезнут плотины, то завтра тысячи квадратных километров водохранилищ станут сушей. Волга уйдет от городов, а взамен мы получим пустыни с речным илом, который десятки лет накапливал все, что сливалось в реку.

Жигулевская ГЭС не покорила Волгу. Великая река любит напоминать о своем характере штормами на водохранилище или большой водой после ледохода.

Ее строители приручили великую реку и теперь мы отвечаем за Волгу, как сказал бы великий писатель Антуан де Сент Экзюпери. Жигулевская ГЭС объединила берега, наполнила энергией десятки городов и тысячи предприятий, стала транспортной артерией, по которой каждый день мчатся тысячи машин со всей России.

Всего за период эксплуатации Жигулёвская ГЭС выработала более 600 млрд кВт·ч дешёвой возобновляемой электроэнергии. Строительство станции сыграло решающую роль в объединении энергосистем Центра, Поволжья и Урала.

Жигулевская гидроэлектростанция стала частью Самарской Луки и Волги. Наверное, не будет преувеличением, если мы скажем, что ГЭС стала и частью нашей жизни!