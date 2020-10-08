Нам всего хватает: многодетная семья из Сызрани оформила региональный семейный капитал

Многодетная семья Демченко пользуется различными мерами социальной поддержки в полном объеме

Многодетная семья из Шигон - пример для многих. Счастливая семья Демченко из Шигонского района – одни из тех, кто получает поддержку от государства в рамках нацпроекта "Демография", инициированного Президентом страны В.В.Путиным.

Супруги Иван и Анастасия воспитывают 4 детей. 7-летняя София пошла в первый класс, шестилетний сын Степан и трехгодовалая Анастасия - они посещают детский сад. Год назад в семье снова случилось прибавление - родилась малышка Евгения.

Молодая семья переехала из Тольятти 7 лет назад в Шигоны, где построила уютный дом. Отец семейства - предприниматель, содержит пасеку, занимается производством меда, сам собирает ульи. Соседи говорят про него - мастер на все руки. К тому же глава семьи ведёт здоровый образ жизни - любит поездки на велосипеде и сплавы на байдарке. Тренирует детей в секции бокса - на добровольных началах.

Супруга Анастасия отвечает за быт, печет изумительные торты и пироги, мастерит и шьет самые разные вещи, а также большое внимание уделяет воспитанию и развитию детей. Государственная поддержка в рамках нацпроекта "Демография" приходится весьма кстати.

Многодетная семья Демченко пользуется различными мерами социальной поддержки в полном объеме:

- новая ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет (включительно) по 5357 руб.на троих детей;

-компенсация на проезд и пособие на питание в школе детей из многодетных семей;

-ежемесячное пособие многодетным семьям сразу на 4 детей;

-ежегодное единовременное пособие к началу учебного года;

- 70% компенсации части родительской платы за детский сад;

- ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего ребенка - 10868 руб. на 2 младших детей;

- пособие по уходу за ребёнком - 6752 руб.;

- на всех детей получает социальное пособие;

- 50% ежемесячную компенсацию на жилищно-коммунальные услуги.

Помощь от государства ощутима, все тратиться в основном уходят на нужды детей. Нам всего хватает! Два года назад мы оформили региональный семейный капитал и потратили его на отделку детских комнат и жилья. Остальные выплаты позволяют перекрывать много других бытовых вопросов. Главное, что дети ни в чем не нуждаются, и у них есть все для обучения и развития, - рассказывают родители.

В Шигонах семью Демченко знают и называют трудолюбивой и целеустремленной, ставят в пример.