"Ты бежишь, а за тобой волна все сметает": музыкант Василий Уриевский - о карантине, концертах онлайн и смехе сквозь ковид

Василий Уриевский рассказал о смехе в эпоху ковид. Фото: vk.com/vurievsky.

До смеха ли артисту во время эпидемии коронавируса? Об этом рассказал в студии радио КП-Самара Василий Уриевский. Музыкант, работающий на стыке авторской песни и стендап комедии, а также актер Театра на Таганке, познакомился едва ли не со всеми ограничениями, которыми карантин разнообразил жизнь творческих людей. Чувство юмора Василию за прошедшие полгода изменять не начало.

Как сидел дома

Так случается, когда в школе нет воды. Идешь на уроки, а тебе говорят - воды нет, идите все домой. И вот у тебя внезапно оказались выходные...

Я себя чувствовал похоже. Просто отдохнул, а потом пошел дальше работать. Конечно, был момент скучания. Но у меня и до “ковида” случались большие перерывы с концертами, поэтому для меня все это не стало большим ударом. Нашел в карантине свои плюсы. Слава богу, ни я, ни кто-то из моих близких не болел, не было забот, связанных с вирусом. Сидел дома и радовался…

Да, приходится теперь работать с некоторым риском для жизни. Но я отношусь к этому как к лотерее. Если уж суждено заболеть, то ты в любое время можешь это сделать. Причем любой болезнью - много страшных помимо “ковида”.

Как ездили на “ковидные” гастроли

Весной, когда все начало закрываться, мы были в Сибири на гастролях. Было как в кино, когда ты бежишь, а волна за тобой все сметает. Мы ехали с концертами так, что все города закрывались буквально на следующий день после нашего выступления. Было много споров относительно того, правильно ли собирать людей в такое время. Но слушатели писали, что готовы идти на концерт, пока такая возможность есть в принципе, так что мы ехали дальше.

Что сочинялось на карантине

Думалось, что если нас всех “закроют” и придется сидеть на карантине, я так много успею сочинить! Засяду с гитарой, начну наконец писать прозу. Но нет - я смотрел сериалы, ел и спал... Ну ладно, не совсем. Пара песенок написалась.

Павел Пиковский запустил марафон для знакомых. Предложил сочинять в течении недели по стихотворению в день и тут же их выкладывать. Где-то два из семи стихов у меня получились действительно классные. Я бы их не написал, если бы не карантин.

Прозу я тоже начал. Только это не художественная литература, а дневниковые записи о “карантинном” туре. Я уже многие годы замечаю, что во время гастролей каждый день знакомишься с новыми людьми. И очень часто они рассказывают прикольные истории, которые потом пытаешься вспомнить и пересказать друзьям, но не получается. Так что я в тур взял с собой диктофон на этот случай и записывал на него интересные разговоры.

Про выступления онлайн

Концерты в формате “онлайн” играть можно и даже нужно. Но я не представляю себе мир, где существуют только они. Артист должен работать на сцене, он для этого и существует. Так что немного опыта онлайн-выступлений мы хлебнули - и достаточно.

Как появилась совместная песня с Uma2rmaH

Несколько лет мы думали о том, чтобы сделать что-то вместе с группой Uma2rmaH. У них, если знаете, много песен с женскими именами. И решили придумать еще одну, начали обмениваться набросками текста. И тут вдруг Владимир говорит - а давай что-нибудь для моего брата Сереги напишем, с мужским именем. Я говорю - а у меня уже есть, только там ненормативная лексика, вы наверное такие не поете. Скинул ему. Он отвечает - отличная песня! Делаем!

Можно ли шутить про COVID?

Всегда важно смеяться, а в такое невеселое время - особенно.

На тему коронавируса шутить можно. Новость во главе угла уже полгода, не шутить по этому поводу просто не получится. Другое дело, надо делать это так, чтобы никого не обидеть…

Правда, сам я не написал ни одной песни и ни одного стихотворения на тему коронавируса. Есть песни, сочиненные во время карантина - но они не про карантин. Я подумал - столько всего на эту тему! Зачем что-то еще добавлять?