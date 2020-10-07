Смекалов во время репетиций находился на большой дистанции от артистов. Фото - соцсети

Лауреат «Золотой маски», известный хореограф, режиссер-постановщик балета «Три маски короля» Юрий Смекалов, сотрудничающий с Самарским академическим театром оперы и балета, заразился коронавирусом и находится в самоизоляции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Временно вынужден изолироваться в самарской квартире в связи с подтвержденным положительным тестом COVID-19. Все эти шесть месяцев с момента начала пандемии я ни на один день не прекращал творческую деятельность. Но веры в собственную неуязвимость и энергии недостаточно, чтобы уберечь себя и людей, которые тебя окружают от этой заразы», - написал Юрий Смекалов.

В театре он работает над постановкой балета «Back to Life», премьера которого должна состояться в декабре. Как рассказали «КП-Самара» в театре, Смекалов во время репетиций находился на большой дистанции от артистов. Репетиции проходили на сцене, при этом постановщик руководил процессом из зрительного зала.

Сейчас труппа продолжает подготовку к фестивалю классического балета Аллы Шелест, который пройдет с 21 по 30 октября.

Всего в Самарской области зарегистрировано 12 566 случаев заражения коронавирусом, в том числе 119 - в среду. По выздоровлению выписаны 9 806 человек, умерли 206 пациентов.