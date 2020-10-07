Не всегда ты знаешь, что болеешь именно коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Антитела G: положительный. 9,8. Так, спустя два месяца после своего жуткого недомогания, я узнала, что болела коронавирусом. И совсем не зря ругалась с главврачом и прочими медиками, которые настойчиво приглашали меня на прием в поликлинику, посидеть в ничего не подозревающих очередях. Но обо всем по порядку.

А что в больницу не идете?

Заболела я в конце июля. Посидела вечером в беседке, проснулась с соплями. Вздохнула, выпила «терафлюшку». Ну кто мог ждать, что лето так быстро закончится? В понедельник чувствовала себя лучше и пошла на работу. Но к вечеру поняла, что першение в горле никуда не исчезло. Работа у меня с людьми, подставлять никого не хочется, поэтому вечером же я позвонила редактору и ушла «на удаленку». Через день у меня подскочила температура до 38. Мама по телефону не порадовала: у папы тоже цифры на градуснике такие же. Неужели «корона»? Я понадеялась отсидеться дома, а вот папа побежал сдаваться врачам. Там только рукой махнули: пусть будет, ну например, фарингит. У вас же горло красное? Ну вот. На следующий день заболела и мама. У нее все было проще – температура 37,5, слабость и все такое. Мама рвалась на работу, я запретила и велела ехать к врачу. Ей каким-то чудом повезло и в назначения попали не только тонна антибиотиков, как папе, но и рентген. Врач в годах внимательно посмотрела на снимок и отправила на КТ. Вердикт: пневмония 8%, мазок на COVID сделать. Ждать. И вот вам миллион уколов - антибиотики.

Тем временем в Самаре заболел и мой молодой человек. Высокая температура, все по «клинической картине». Потом врачи будут укоризненно показывать мне пальчиком: что вы сразу-то не пришли в больницу. А я, знаете, ходила в феврале. Наслушалась. Не хотелось.

В общем – грешны, лечились теми же антибиотиками, которые прописали папе. Температуру сбили, кавалер потерял обоняние и начал путать вкусы. Пьет, например, лимонад, а думает, что это суп с кинзой. Жуть, в общем. Тут я, конечно, начала нервничать и все же набрала телефон больницы. Там, кстати, выступили довольно приветливо. Сразу прописали антибиотики и какие-то совершенно мне ненужные таблетки от кашля. Но вежливо и с любовью. Пообещали врача на дом. И в самом деле, пришла медсестричка: халат, масочка, перчатки. Померила сатурацию – все отлично. Посоветовала кашлять поменьше, горло полоскать ну и не болеть.

Болеете всей семьей? Ничего особенного

Тот факт, что заболели мы всей семьей, не интересовал никого. Мне это казалось странным и я поднимала эту тему при каждом разговоре с медиками. Тем временем к маме приехали люди в костюмах космонавтах. В ее мазках таки нашелся ковид о чем ей сообщили и потребовали с этой минуты и в течение 14 дней безвылазно сидеть в четырех стенах приусадебного участка. Мама только пожала плечами. Всю прошлую неделю она на своей машине ездила в районную больницу, сидела в очередях, а вот теперь стала опасна.

Я же с того момента, как маме сделали тест на ковид, начала истерично – признаю – требовать сделать мне рентген. Сначала мне велели прийти в больницу. Я посидела в трех очередях, чтобы наконец-то найти хоть какого-то врача, который - первое – не на больничном, второе – готов со мной поговорить. Все это – как выяснилось – нужно для того, чтобы он послал меня в регистратуру за талончиком. На через неделю. Мои нервы не выдержали. После поста в твиттере и разговора с главврачом место на рентгене для меня нашлось. Пневмонии – нет. Сказали, мол, есть подозрение на бронхит, но советовать ничего не стали. Я продолжила кашлять. Во вторник нужно было идти закрывать больничный или продлевать. Про анализ на ковид мне ничего не говорили, я позвонила в регистратуру. «Приходите», - обрадовали меня. «А вы точно этого хотите?», - намекнула я. После очередного разговора с главврачом больничный все же продлили онлайн. Победа.

"Болели спина, все мышцы - что за вирус?"

Несмотря на то, что никаких проблем во мне и со мной врачи не видели, болела я ужасно. Температура постоянно – 37-37,5, дурацкий кашель и, что самое ужасное, какие-то безумные боли в пояснице, от которых хотелось выть, лезть на стену. Сильнее всего болеть начинало, как только я ложилась. Спать было не возможно. Пить обезболивающие я боялась – а вдруг, ковид, а я не знаю. В интернете пугали, что такие лекарства при вирусе пить нельзя. Но в какой-то из дней я поняла, что просто не выживу, если не приму что-то подобное.

Болели руки и ноги. Сил не было иногда даже для того, чтобы дойти до кухни. Поход в туалет превращался в приключение. Есть не хотелось. Спать было больно. Ныть хотелось постоянно. Я не понимала: если это не ковид, тогда какой же он, коронавирус. Оказалось, как раз такой.

Сейчас я просто говорю себе молодец за то, что не шлялась на работу и спорила с врачами, которые гнали меня в очереди в больницу. Я не знаю, как заразилась, не знаю, кто из нашей семьи принес это домой. Но я никому не желаю переболеть ковидом скорее, в легкой форме. Я от этой легкой формы чуть богу душу не отдала. И я не знаю, какой формой я могла бы заразить людей, которые верили мне и находились бы рядом, если бы я не села дома. И да, я буду носить маски, хоть в транспорте в них очень укачивает. И вам советую. Мало не заболеть самому или переболеть незаметно. Просто подумайте о тех, кто рядом и кого этот вирус – отпрыгнув от вас – может огреть так, что костей не соберешь. И лучше все-таки максимально долго посидеть дома при любых недомоганиях. Все врут мазки, все врут ощущения, все врет обоняние. Когда узнаете про коронавирус будет просто слишком поздно.