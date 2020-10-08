Из печи сразу на прилавок: в Самарской области оптимизировали производство сахарного печенья

Сотрудники включились в проект с таким энтузиазмом, что даже консультанты не ожидали. Фото: Евгения ВАСИНА

Рассыпчатые, тающие во рту сахарные печенья, что производит ООО «СладПром», теперь будут попадать к покупателям еще быстрее, буквально с конвейера. В марте этого года компания присоединилась к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках заключенного договора с ООО «Академия консалтинга РайтРоад» на предприятии закипела работа по формированию проектной команды и обучению сотрудников использованию инструментов бережливого производства.

Каждую пачку после упаковки взвешивают Фото: Евгения ВАСИНА

Сотрудники включились в проект с таким энтузиазмом, что даже консультанты не ожидали. Совместно был выбран поток для оптимизации в рамках нацпроекта, соответствующий критериям ФЦК/РЦК Самарской области. Улучшать решили цех «Производство сахарного печенья». Это простое и всеми любимое лакомство не главный продукт компании, но его доля в выручке предприятия на момент старта нацпроекта более 19%.

- Мы являемся консультантами, и наша работа в рамках национального проекта для предприятия бесплатная. Сотрудников этой компании мы научили инструментам бережливого производства. Команда оказалась очень заинтересованной, они не только прошли обучение, но уже и применили полученные знания на практике, - рассказывает Ирина Осинская, эксперт нацпроекта. - Не каждое предприятие так открыто относится к изменениям. Сложностей и точек роста было много, но то, что руководство приняло участие абсолютно во всех обучениях, обсуждениях, - огромный плюс. Именно это позволило достичь таких результатов: сокращение времени протекания процесса, незавершенного производства, увеличение выработки.

До начала оптимизации на предприятии существовал конвейер, на котором производилось печенье, а его упаковкой в термоусадочную пленку для продажи занимались в другом конце завода. В итоге сахарное печенье приходилось грузить в пластиковые контейнеры, отправлять на склад, а оттуда - в цех упаковки. Там полуфабрикат печенья мог ждать своей очереди на упаковку до 10 дней, не говоря уже о том, что при транспортировке часть лакомства не выдерживала и рассыпалась. Ведь сахарные печенья - продукт хрупкий. Поставить оборудование по упаковке в цех по выпечке не получалось технически. Во всяком случае, так казалось сотрудникам предприятия. Но совместно с консультантами они нашли решение. Правда, пришлось сломать часть стены и продлить конвейер.

Вот так перемены!

- Недавно в этом помещении был склад сырья, а сейчас здесь участок упаковки сахарного печенья, который претерпел глобальные изменения после реконструкции, модернизации и оптимизации нашего потока. Нам удалось достичь колоссальных результатов по выработке продукции. Мы увеличили выработку с 50 кг до 70 кг в час на одного человека по упаковке печенья в термоусадочную пленку. Мы сократили время протекания процесса с момента изготовления продукта до отправки его клиентам со 160 часов до семи часов. Мы избавились от ненужных операций, излишних затрат по перемещению полуфабрикатов, по количеству лома при перемещении. Мы сделали идеальный процесс по производству сахарного печенья, - рассказывает заместитель директора по маркетингу ООО «СладПром» Татьяна Зацарицына, показывая, как изменился цех.

Стену пришлось чуть изменить Фото: Евгения ВАСИНА

В итоге склад по хранению сырья переместили, а склад готовой продукции вовсе «сократили». Свежие лакомства сразу загружают в машины и отправляют. И это далеко не единственные преобразования на предприятии. Изменились и рабочие места слесарей, и их склад. Теперь, если на предприятии какой-то механизм выйдет из строя, мастер легко и быстро сможет найти все необходимые детали на складе, даже если это случится ночью.

- Благодаря поддержке наших консультантов в рамках национального проекта мы получили те инструменты, благодаря которым мы препарировали наш действующий процесс, изменили текущую ситуацию, смогли внедрить изменения, чтобы наслаждаться результатами, - улыбается Татьяна. - Участие в национальном проекте нам дало не только знания, но и возможности реализовывать подобные оптимизационные проекты дальше. Мы не остановимся на достигнутом. Данный проект - пилотный для нашей компании, и сейчас мы приступаем к реализации остальных проектов, которые мы затронули в нашем оптимизационном плане.

Удалось сократить количество брака и лома печенья с 50 кг до 25 кг за смену. За время работы консультанта ООО «Академия консалтинга РайтРоад» в ООО «СладПром» в потоке «Производство сахарного печенья» реализовано более 25 оптимизационных решений.

На работу с улыбкой!

Такие преобразования вдохновили всех сотрудников предприятия. Они стали еще больше любить свою работу, а некоторые за преданность делу и трудолюбие даже стали участниками областного проекта #ЛюдиДела63. Среди них оператор линии Нигина Пименова. Девушка уже три года трудится в компании, о своей работе говорит исключительно с теплотой. Даже при общении с журналистами Нигина не стала отрываться от процесса упаковки печенья.

- За что меня выдвинули в проект #ЛюдиДела63? Наверное, за то, что ответственно отношусь к своей работе. А как иначе, работу свою я люблю, она приносит мне удовольствие. На работу всегда иду с радостью. Горжусь продукцией, что мы производим, мы делаем действительно качественные печенья. А сейчас процесс стал намного лучше. Теперь все в одном месте. Все аппараты стоят у одного конвейера. Это удобно, - скромно заметила Нигина.

Конвейер стал длинее Фото: Евгения ВАСИНА

Доступно для всех

В Самарской области к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» присоединились уже 81 компания. На 46-ти уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Кстати, средний показатель повышения производительности труда по предприятиям (увеличение выработки) составил 133%, среднее снижение незавершенного производства – 50%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях губернии - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Внедрение на предприятиях области системы бережливого производства - одно из приоритетных направлений стратегии лидерства.

Порядок теперь и в мастерской слесарей. Фото: Евгения ВАСИНА

- Вся информация о национальном проекте есть на сайте производительность.рф, там же можно подать заявку. Участником проекта может стать любое предприятие несырьевого сектора, у которого выручка больше 400 млн, - рассказывает Ирина. - В национальном проекте много интересных вещей. Это как минимум обучение и переобучение сотрудников. В дальнейшем каждое предприятие, которое завершило работу по национальному проекту, имеет возможность получить субсидию под 1% на дальнейшее развитие, - отметила Ирина Осинская.

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте производительность.рф.