Валерий Андреев находится в розыске уже 8 лет, на его счету как минимум 8 жертв Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Люди видели, но заявления не писали

До сих пор не установлено местонахождение 63-летнего Валерия Андреева. Мужчину, больше известного как «орский маньяк», разыскивают за многочисленные изнасилования и убийства девушек. Официально ему приписывают 8 случаев, но их может быть гораздо больше. Накануне о поисках преступника, входящего в десятку самых опасных в стране, сообщили в следственном управлении СК России по Самарской области.

— До исчезновения он работал «дальнобойщиком». Бывал в служебных командировках и имел знакомых во многих субъектах РФ. Может скрываться у них и продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью нелегально, — сообщают следователи.

Маньяк мог изменить свою внешность Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Как объяснила корреспонденту «Комсомолки» старший помощник руководителя ведомства Елена Шкаева, в последнее время к правоохранителям не поступала информация, что Андреев находится в Самаре и окрестностях. Нынешнее напоминание — это просто плановое поручение из СК.

После появления ориентировки, в социальных сетях люди стали заявлять, что видели злодея. Так, по некоторым сведениям, он какое-то время жил в Кинельском районе, встречался прохожим в поселке Управленческий и не только. Почти седые волосы, тонкие губы, овальное лицо, плотное телосложение — под такое описание попадают многие мужчины 60-65 лет. Не удивительно, что «Андреева» недавно замечали в Архангельске, еще раньше в Санкт-Петербурге и Красноярске.

Исчез после убийства 18-летней девушки

Серийный убийца покинул свой дом на улице Энтузиастов в Орске 5 июля 2012 года. Двое взрослых сыновей и супруга не верили, что любящий муж и заботливый отец — изверг и садист. Они срывали все ориентировки, не веря тому, что слышать вокруг. Жене Валерий даже вскоре позвонил с чужого номера, заявив в ответ на все вопросы — «Пусть разбираются».

Родственники Валерия Андреева не сразу поверили в то, что он серийный убийца

Но бежал глава семейства неслучайно. Летом 2012-го пропала 18-летняя Ольга Журавлева. Очевидцы видели, как она села в белый SsangYong на остановке. Такими машинами в городе владели всего два человека. Один на тот момент находился далеко от места событий, а вторым оказался Андреев. И, согласно детализации звонков, он катался рядом с Ольгой.

К тому времени в Орске уже ходили слухи про маньяка, некоторых из разыскиваемых нашли мертвыми. Сыщики предполагали, что к происходящему может иметь отношение дальнобойщик — тела находили рядом с трассами, там же последний раз видели пропавших. Валерий Андреев попадал под портрет возможно преступника и его вместе с семьей вызвали на допрос.

Автолюбитель сделал вид, что не понимает, о чем речь, от всего отнекивался. Предъявить ему ничего не получилось. Да и как? Отличная характеристика и на работе, и в личной жизни, минимум штрафов, отсутствие судимости. Чтобы привлечь добропорядочного гражданина требовались железные доказательства. Силовики надеялись их добыть с помощью обыска.

Ожидания оправдались. Из гаража подозреваемого эксперты изъяли окровавленные молотки, ножи и лески, в салоне внедорожника зафиксировали следы той самой Журавлевой. Вот только предъявить было уже некому — владелец скрылся. Все указывало на то, что он заранее готовился к вероятному разоблачению.

Ольга Журавлева - последняя известная жертва орского маньяка Фото: соцсети

Останки Ольги в октябре 2012 года недалеко от проезжей части обнаружил рабочий, ремонтировавший участок трассы Оренбург-Челябинск. Андрееву заочно предъявили обвинения в 8 убийствах. Подтвердили догадки следователей и показания коллег фигуранта — в его рабочих грузовиках — «Мерседес» и позже «Скания» — им попадались женские вещи и контрацептивы.

За информацию о маньяке обещают большие деньги

Действовал орский маньяк всегда по одной схеме — предлагал девушке, которая идет вдоль дороги или ждет на остановке, подбросить ее. Ничего не подозревающие дамы соглашались, ведь водитель не вызывал опасений — внешне безобидный, вежливый, легко располагающий к себе. Заканчивалась поездка изнасилованием и зверской расправой.

— Установлено, что преступления он совершал с 2006 по 2013 годы.На его счету могут быть десятки жертв, не только 8. За этот период и еще раньше в Орске, Оренбурге и соседних районах без вести пропали более ста женщин, по многим из которых до сих пор нет информации, — поделились с корреспондентом «КП-Самара» правоохранители.

Сейчас розыск продолжается — на федеральном и международном уровнях. Следствию необходима помощь общественности.

Жители Орска не исключают, что Валерия Андреева уже нет в живых

Приметы Валерия Андреева: славянской внешности, возраст 63 года, на вид 60-65 лет, рост 173 см., плотного телосложения, лицо овальное. Нос: спинка — прямая, основание — горизонтальное, волосы: прямые, короткие, цвет волос темный с проседью, губы — тонкие, подбородок — прямой, ушные раковины — прилегающие.При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467.

Особые приметы: на верней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из желтого металла. На животе имеется послеоперационный шрам (удаление язвы желудка).

За информацию о местонахождении преступника МВД обещает 1 миллион рублей, а губернатор Оренбургской области — 500 тысяч рублей.

Обращаться можно по следующим номерам: (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-932-850-04-00 или по тел. 02.

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