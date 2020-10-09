В коридорах очереди, аппараты ломаются, скорая не едет: как Самара более коронавирусом и что делать

В поликлиниках огромные очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В коридорах можно родить или умереть

- Пришла в поликлинику за больничным. Просидела 3 часа не продвинулась ни на миллиметр. Можно я просто так отпрошусь?, - сотрудница самарской "Комсомолки" с очередями к врачам, о которых пишут во всех социальных сетях, столкнулась лично. И не она одна. Многие жители Самары уверяют: сейчас в поликлиники лучше не соваться. Хотя есть и исключения. В поликлинике на ул. Свободы в очередях народа немного. Впрочем, этому простое объяснение: все врачи на больничном, в регистратуре ни к кому талончиков не дают. Один плюс - больничный помогают открыть по телефону, потом только приезжает врач на дом. И да, не в первый день.

- Поликлиника №1 на ул. Тополей. Огромные очереди врачи все хамят принимать не хотят отправляют по месту проживание хотя приклеплены у них. Больничные на руки не дают. Как человеку быть в этой ситуации!

- Как не заболеть, если сидишь в очереди на кровь и в оереди терапевту. А рядом - неизвестно - ковидные или не ковидные больные?

- У нас в самом деле сейчас врачей практически нет. Обычно в эпидемиологически опасные сезоны у нас так и получается, что много врачей на больничном, особенно терапевты и врачи общей практики. А сейчас прибавился ковид и просто не остается специалистов. Мы стараемся перекинуть больных на 1-2 врачей, но они же тоже не готовы работать круглосуточно. Я не могу сказать, что прямо слишком большое число больных, скорее просто нет врачей, - рассказала на условиях анонимности заместитель главного врача одной из клиник.

- Сейчас отмечается рост заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе среди медицинских работников. При этом приоритет отдается обслуживанию врачами температурящих больных на дому. Часть медицинских работников привлечена для работы в COVID-госпиталях, - объяснили очереди в минздраве.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- При симптомах - кашле, температуре, сдавливании в груди не идите в больницу самостоятельно. Вызывайте врача на дом из поликлиники, требуйте открывать больничный электронный. Не обязательно сразу звонить в скорую помощь - первый звонок в свою поликлинику.

- Как бы странно это не звучало, обменивайтесь опытом. Назначения "симптоматические" одинаковы, если у вас болеют знакомые и друзья, пользуйтесь тем, что уже назначили им.

- Не ставьте самоцелью сдать тест ПЦР на коронавирус. с первых же дней старайтесь защитить близких: пользуйтесь отдельной посудой, постельным местом, жлательно - отдельной комнатой. Нужна влажная уборка в помещении.

Скорые помощи не успевают

Еще больше жалоб на "скорую помощь". Тут все понятно: телефон 03 люди набирают, когда уже совсем плохо. И ждать 3-4-5 часов или даже двое суток - подобно ожиданию смерти. К тому же остаются и другие, "неинфекционные" больные. Операторы пытаются перераспределить вызовы. И зачастую людям с температурой приходится ждать очень долго, просто потому что врачей стараются направить к тем, у кого случился инсульт или инфаркт.

Но от этого никому не легче. В твиттере минздрава, в инстаграме, во всех социальных сетях - жуткие истории.

- Здравствуйте. Скорую ждём уже вторые сутки на исходе. И думаю, что не дождёмся. Как быть? В поликлинику вызвать врача тоже не дозвониться! Видимо сразу вызывать ритуальные услуги, - жалуется самарчанка Марина.

- 6 октября в 19:08 снова была вызвана «Скорая помощь» - пока врачи не доехали. Причем, было подчеркнуто: поражение легких 40%, температура 39,5. Моя семья борется с болезнью САМОСТОЯТЕЛЬНО. 8 октября. Скорая так и не доехала, - это уже история Евгения Долгих.

- Папе 71 год. Температура больше 39 держится неделю. КТ показывает 20% поражения лёгких. Государственная скорая не приезжает. Частная -тоже. Помогите госпитализировать папу, - Елена.

- Помогите нам пожалуйста!!! Моему другу очень плохо. Живет в Тольятти. Температура 40, кашель с кровью, еле дышит. Скорая не едет 12 часов уже. Дежурный врач не идёт. На кт платно ближайшее место 12 числа. Он просто не дотянет. Помогите!!!

Министр Армен Бенян рассказал, что задержки в работе скорой вызваны еще и тем, что приходится каждый раз - после выезда на "коронавирусный" или подозрительный случай обрабатывать машину, оборудование. Это делает процесс более долгим.

В минздраве Самарской области подтвердили, что знают обо всех этих проблемах. Недавно в прямом эфире на вопросы самарцев отвечал министр здравоохранения Армен Бенян. Он и сам заболел коронавирусом. Пообещал, что во многих проблемах разберутся конкретно. И добавил, что уже с октября на линию вышли 10 бригад скорой помощи. . Решить вопрос решили за счет студентов-ординаторов, именно ими будут усиливать медицину на местах. Таких вчерашних студентов будут сажать в поликлинику на прием, отправлять в скорых. Кого-то подобный вариант возмущает, с другой стороны, вариантов не так уж и много.

Еще одно решение - в регионе начнут работать 100 мобильных медицинских бригад, их основная задача - провести диагностику, оценить состояние пациентов, выдать предписание по лечению на основе симптомов. Именно в них и привлекут 240 ординаторов и студентов последних курсов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- При звонке в скорую помощь максимально четко, без эмоций опишите самые тяжелые симптомы. Трудное дыхание, стабильно высокая температура, которую не помогают сбить препараты, другие симптомы, угрожающие жизни. Обязательно попросите дать первые назначения, которые могут помочь до приезда врачей.

- Если есть возможность, купите домой прибор, позволяющий измерить сатурацию. К сожалению, с началом пандемии они значительно подорожали.

- Старайтесь также дозвониться не только в скорую помощь, но и в больницу и получить хотя бы первоначальные рекомендации врача.

"Люди лежат в коридорах, оборудование ломается"

С пневмонией и коронавирусом кладут в больницу только при определенных симптомах: поражение легких больше 25%, температура выше 38 на постоянно основе. Остальных отправляют домой, даже с подозрением на COVID. Как думаете, как эти люди до дома добираются? Все верно, в общественном транспорте. Это к вопросу о том, нужно ли надевать маски в трамвае.

Однако медики говорят: в самом деле, по стандартам - даже доковидным - госпитализация нужна не всем. Поражение легких до 30% могут лечить дома, так даже меньше рисков подцепить еще какую-то заразу. Температура имеет значение только в том случае, если долго держится и сбить ее не получается. Сегодня же требования к госпитализации еще ужесточили: дело в том, что мест просто не хватает. Пациенты рассказали, что в ковидном госпитале больницы Середавина койки стоят не только в палатах, но и в коридорах. И как только человека выписывают, на его место кладут нового.

- Отказ в принятии на лечении тяжело больного covid-19 в больницу Середавина( в данный момент лежит в больнице Новокуйбышевска в терапии). Требуется койка место с кислородом. К кому можно еще обратиться в помощи решения данного вопроса?

- Учитывая, плохое состояние мамы, было принято решение пройти КТ самостоятельно – сделать это оказалось крайне затруднительно – все было расписано на несколько недель вперед. Стали снова звонить в скорую – дозвониться удалось не по 103 или 112, а по номеру, который «подсказали». Вызов обещали «передать» – бригада приехала через 27 ЧАСОВ. Однако и врачи «неотложки» не нашли в легких никаких признаков болезни, согласились с ранее выписанным лечением и уехали. Мазок (тест) на ковид? Направление на КТ? – НИЧЕГО. Лечитесь дома. Сделали КТ сами - оказалось, 40% поражение легких.

По данным самих медиков из строя выходят ИВЛ и КТ-аппараты, которые не справляются с нагрузкой. Поэтому технику для того, чтобы обеспечить кислородной поддержкой задыхающегося больного уже ищут через благотворительные фонды.

Что делать?

Стараться не заболеть. Меры защиты придуманы не для проверяющих, а для людей. Может быть, они не 100%, но лучше, чем ничего. Мыть руки, носить маску и соблюдать социальную дистанцию - лучшее, что можно придумать. Хотя бы для того, чтобы не попасть в больницу и не столкнуться с ожиданием скорой.