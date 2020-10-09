Самарский губернатор заболел коронавирусом

Дмитрий Азаров ушел на две неделю на самоизоляцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирус продолжает находить себе все новых и новых жертв. На сей раз коварная болезнь сразила главу региона Дмитрия Азарова. Об этом он сообщил в соцсетях:

- От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошёл стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции. Всем здоровья!

Судя по тому, что госпитализация губернатору не потребовалась, ковид его настиг в легкой форме. Как много сотрудников, контактировавших с ним, могли также подхватить заразу, пока не известно.

Губернатор напомнил жителям региона о необходимости носить маски, а также рассказал, как власти намерены помогать заболевшим и самим медикам, которые, честно говоря уже работают на пределе своих сил. Число пациентов в клиниках и больницах неуклонно растет - ведь медицинская помощь требуется не только тем, кто подхватил COVID-19, но и жертвам ОРВИ и гриппа.

Чтобы помощь приходила своевременно, в Самарской области создали 10 дополнительных экипажей "Скорой помощи" для выездов к ковидным больным, в ближайшее время планируют набрать еще столько же новых бригад.

В помощь медикам власти привлекают студентов последних курсов медуниверситета, а также ординаторов. В больницах дополнительно развернули 4000 коек, их количество скоро увеличится еще а 680 койко-мест.

- Укрепляем также «неотложку» в поликлиниках, - говорит Дмитрий Азаров. - Заберем 130 машин у чиновников и передадим в медучреждения. Решил и свою личную машину также передать врачам.

Для скорейшего распределения "неотложек" по пациентам создадут координационный центр, они будут направлять машины к больным вне зависимости от того, к какому участку прикреплён человек.

- Для медиков первичного звена, работающих на приёме и выездах, организуем онлайн-обучение, чтобы с первых дней проводить современное лечение и избегать осложнений у заболевших, - пообещал Дмитрий Азаров. - Также укрепляем запасы средств индивидуальной защиты и медикаментов в регионе. Для этого принял решение выделить средства из бюджета.

Ну и, конечно, в регионе продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции - считается, что после вакцинации болезнь протекает легче.

- Мы принимаем все меры для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей. Но результата от них будет мало, если не следовать требованиям – носить маски, мыть руки и соблюдать соцдистанцию, - признает Дмитрий Азаров. - Только совместными усилиями сможем избежать весенней ситуации, простоя в экономике и ограничений, которых я не хочу так же, как и вы.