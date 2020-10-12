«Крылья Советов» — «Спартак-2» 13 октября 2020 года: прогноз на матч 15 тура ФНЛ

"Крылья Советов" являются фаворитом встречи Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак-2» — 2-1.

Во вторник, 13 октября 2020 года, «Крылья Советов» в центральном поединке 15 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают «Спартак-2». Соперники находятся в списке лидеров турнира, поэтому игра обещает получиться интересной.

«Крылья Советов» не проигрывают в чемпионате уже 8 матчей подряд, лишь однажды сыграв вничью. Коллектив Игоря Осинькина много забивает, особенно в родных стенах. Отличную форму набрал Иван Сергеев, оформивший в прошлом матче с «Текстильщиком» второй хет-трик в сезоне. По-прежнему никуда не ушел Антон Зиньковский, каждая игра для него сейчас — как последняя. Именно поэтому футболист наверняка захочет в очередной раз проявить себя перед местной публикой. «КС» явный фаворит встречи и наверняка распечатает ворота гостей.

Красно-белых возглавляет Роман Пилипчук. В его распоряжении достаточно молодых талантов. Здорово смотрятся Игнатов и Оганесян. Неплохой футбол показывают и легионеры — немец Баду и либериец Нимели. Вполне может появиться на поле и Георгий Тигиев, хорошо знакомый самарским болельщикам. «Спартак-2» не зря занимает высокую позицию, точно даст бой волжанам, но вряд ли справится с их активными нападающими.

В ФНЛ команды встречались дважды. Оба раза были сильнее «Крылья» — 3-0 в столице, и 5-1 в Самаре.

Букмекеры также отдают предпочтение хозяевам, хотя считают, что и гости могут отличиться. На «КС» коэффициент всего — 1,33. На ничью — 8,9. На «Спартак» — 4,8.

Главный судья матча — Анатолий Жабченко из Краснодара. Стартовый свисток на «Самара Арене» он даст 13 октября в 19:00. Игру покажут в «Яндекс.Эфире». На сайте «КП-Самара» за ходом противостояния можно будет следить в режиме онлайн.