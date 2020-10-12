"Мы как на войне - никто не может дезертировать": врачи-ординаторы в Самаре рассказали о работе в "ковидном" госпитале

Самарские ординаторы рассказали, как работают в "красной зоне" Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре продолжают бороться с коронавирусом. С начала пандемии заразились этой инфекцией 13 057 человек - и это только те, у кого инфицирование подтверждено официальными тестами. С наступлением осени суточный прирост достиг максимума. В день заболевают около 120 человек, больницы переполнены, скорую помощь дождаться сложно. Причина одна - болеют и сами медики, вызовов очень много, рук просто не хватает. На помощь призвали ординаторов и студентов последних курсов. Последние будут работать в мобильных бригадах-неотложках, а вот ординаторы уже не первый месяц трудятся наравне с опытными врачами. В больнице Середавина трудятся десятки таких врачей. Двое из них рассказали журналисту КП-Самара, с чем им приходится сталкиваться в работе.

ОФИЦИАЛЬНО

Светлана Палевская, директор Института профессионального образования СамГМУ — проректор по региональному развитию здравоохранения, доктор медицинских наук, MBA

- Сегодня к работе привлекли 749 ординаторов первого и второго года обучения, из которых 345 работают врачами-участковыми и врачами-стажерами. Участковые врачи - первичное звено здравоохранения, а врачи-стажеры - те, кто пошли работать в медицинские организации, ковидные центры, где непосредственно помогают специалистам в реализации мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Смена начинается с обхода пациентов Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

"Пациенты постоянно в стрессе и ужасно боятся"

Врач-стажер Вячеслав Бормотов - ординатор-хирург. Он попал в ковидный госпиталь Середавина в июне и работает по сей день. Как и многие коллеги, он переквалифицировался во врача-инфекциониста, пройдя специальное обучение. Прочитать пришлось немало литературы - но все прошло не зря.

- В этот период, когда все началось, требовались дополнительные руки. Я прохожу ординатуру в этой больнице - здесь и остался, потому что понимал, что я здесь нужен. Я считаю, что это правильно, потому что сейчас я по себе говорю, я набираюсь опыта. Это настоящий большой опыт работы с людьми, с различными патологиями, все, что мы проходили в институте в течение семи лет моего обучения сейчас оправдывается. я понимаю, что за человек передо мной стоит, я знаю, что с этим делать. Я уверен, что не только ординаторы, но и студенты должны в этом участвовать, - говорит Вячеслав.

Родным о своем решении молодой человек сказал не сразу. Конечно, новость их шокировал, но все понимали: учишься на медика - придется помогать людям.

- Первое время мне все было в новинку: и противочумные костюмы, и люди в тяжелом состоянии в палатах. Работы много: мы как полноценные врачи и обходы делаем, и принимаем пациентов, назначаем анализы. Ответственность огромная. Сначала было страшно, но сейчас нам постоянно делают тесты, опасений меньше. Но до сих пор испытываешь чувство страха, когда заболевают коллеги. Только вчера сидели вместе в ординаторской, а сегодня у него тест положительный. Не знаешь, чего ждать.

Сейчас на помощь пациентам кидают все силы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

"Вылечили в 90 лет!"

Заходить каждый день в красную зону не просто: к сожалению, выживают не все пациенты, появляются все больше "тяжелых больных", которых отправляют в реанимацию И помочь им не просто.

- Еще же им всем очень страшно: представляете, лежит человек, не знает, что с ним, а к нему еще ходят страшные люди в костюмах странных. Все это непросто. У пациентов в самом деле стресс, многие сталкиваются с бессоницей, мучают панические мысли. Все это как раз тоже одно из влияний этого вируса.

Но есть и внушающие надежду случаи.

- У меян была пациентка, которая сразу поступила в реанимацию. У нее было поражение 70% легких. Месяц мы за нее боролись и ее перевели ко мне на этаж. И мы ее выписали. Женщине было 90 лет!

"Прививку не делал, но в очередь записался"

Сейчас по словам Вячеслава работать стало непросто: много больных в тяжелом состоянии, мест в самом деле не хватает.

- У нас сейчас есть все СИЗы, дополнительные кровати, оборудование. За это спасибо министерству здравоохранения. Но работать нелегко. Вирус очень коварный, он как будто притворяется. Сегодня небольшое поражение - а завтра уже нужна реанимация. Мы постоянно должны тщательно контролировать состояние пациента. И я хочу пожелать жителям быть внимательнее и осторожнее, в первую очередь беречь себя и окружающих. Вы можете не знать, что являетесь носителем вируса. Соблюдайте дистанцию, надевайте маски и будьте здоровы.

Врачи облачаются в защитные костюмы перед сменой Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Ординаторам других специальностей в красной зоне пришлось учиться всему буквально с нуля - надевать костюмы, правильно защищаться.

- Нас собирали, проводили тренинги. Но ко всему привыкли - заболеть никому не хочется. Сейчас у нас собирают списки тех, кто готов сделать прививку от корнавируса. Я записался. Пока не знаю никого, кому бы такую вакцину сделали, но я не боюсь. По-моему слухи, которые ходят, сильно преувеличены, - признается Вячеслав.

К счастью, сам медик с вирусом не столкнулся, но заболел его родственник - к счастью, в легкой форме.

"Все врачи стали инфекционистами"

А вот его коллега Надир Эрзиманов не смог уберечься от коронавируса. Молодой человек пришел в больницу Середавина, закончив ординатуру по хирургии в СамГМУ. Не раздумывал ни минуты: понимал, что здесь получит и опыт, и возможность помочь людям.

- У меня династия медиков, можно сказать, в Дагестане и бабушки-дедушки, и тети работают в здравоохранении. Я им, правда, рассказал о новой работе, когда уже устроился. Но они все поняли - у нас в республике тоже тяжелая ситуация, все знают, как нужны врачи, - говорит Надир.

Он тоже переболел в легкой форме, без пневмонии, хотя и говорит - теперь на 9 этаж уже не может забежать за пять минут, мучает усталость, боль в мышцах. Все симптомы испытал на себе

- Я рад, что ненадолго выпал из процесса. Понимаю, что моя помощь нужна. Для меня в этой работе самое необычное - это условия, в которых мы оказались. Работает все в инфекцонке, а рядом - офтальмологи, неврологи. Все сегодня инфекционисты. Летом, конечно, было тяжело, особенно в костюмах ходить. Но пациентам нашим тяжелее, а мы сдаваться не имеем права. Будьте здоровы и берегите себя, сегодня это самое главное.