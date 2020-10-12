Тольяттинский богатырь стал победителем Кубка Восточной Европы по пауэрлифтингу

Иван в сумме выжал 775 килограммов: присед – 280 килограммов, жим – 185, тяга – 310. Фото: страница в ВК самарского отделения федерации Союза пауэрлифтеров России.

Полна богатырями земля российская. Не перевелись они и в наше время. Только теперь вместо кольчуги и меча-кладенца носят пояса для тяжелой атлетики, натирают руки магнезией и поднимают штанги. Много таких богатырей и в Тольятти. Знакомьтесь, Иван Казачков – местный Илья Муромец.

Силач недавно стал победителем в абсолютном зачете в открытой категории среди мужчин на Кубке Восточной Европы по пауэрлифтингу (Eastern European Open Cup). Турнир прошел в конце сентября в Самаре и собрал 78 силачей со всей России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Иван в сумме выжал 775 килограммов: присед – 280 килограммов, жим – 185, тяга – 310. Такой результат и позволил 31-летнему тольяттинскому богатырю занять первое место.

При этом результаты Ивана Казачкова могли быть и лучше, но коронавирус спутал все планы силача.

- Я выходил на пик формы к первенству Европы, которое должно было пройти в июле, но в спортивный календарь вмешалась пандемия коронавируса. Многие турниры отменили, как в России, так и за рубежом, - рассказал Иван.

Победить тольяттинскому силачу помогли трудолюбие и дисциплина. Фото: страница в ВК самарского отделения федерации Союза пауэрлифтеров России.

Впрочем, может это и к лучшему. Тольяттинский богатырь станет еще сильнее, крепче и опытнее. Тем более, по словам тренера спортсмена Александра Лугового, парень отличается трудолюбием и дисциплинированностью.

Эти качества проявляются не только в спорте. С февраля текущего года Иван Казачков трудится исполняющим обязанности начальника автоколонны цеха №16 ПАО «КуйбышевАзот» где смог себя зарекомендовать грамотным специалистом.

За выступлениями своего сотрудника на Кубке Восточной Европы в «КуйбышевАзоте», конечно, следили:

- Отлично, когда удается быть лучшим не только в работе, но и в спорте. Действительно, дисциплина, самоотдача и трудолюбие – это одни из тех положительных качеств, которые есть у Ивана. Они помогают добиваться успехов на рабочем месте в транспортном цехе и решать самые сложные производственные задачи. Так держать, Иван! Желаем тебе новых успехов как на спортивном, так и на трудовом поприще, - поздравили спортсмена на «КуйбышевАзоте».

Кстати, спортивные и трудовые успехи были бы невозможны без поддержки родных. У Ивана прекрасная семья – красавица-жена и два сына. Старшему Василию семь лет. Папа уже давно приучает его к спорту, но все в пределах разумного – пока никаких тяжестей, только общая физическая подготовка.

Маленький Вася отчаянно болел за папу и на соревнованиях в Самаре, где после церемонии награждения тоже побывал на пьедестале. При этом в семье Казачковых уверены, что личный пример - это самый лучший пример, который родители могут подавать своим детям.