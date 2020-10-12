Закроют ли Самару на карантин? Глава Роспотребнадзора рассказала о правилах выживания в коронавирусном городе

Как коронавирус снова угрожает Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На радио КП-Самара руководитель самарского "Роспотребнадзора" рассказала, почему растет заболеваемость коронавирусом, почему стало больше контактных лиц, как сберечь свое здоровье и что нужно есть, чтобы не болеть.

Почему жители Самары стали больше болеть коронавирусом?

В регионе в день фиксируется больше 100 заболевших. В первую очередь это связано с тем, что население от усталости или недостаточной осознанности не предпринимает меры личной безопасности. Люди игнорируют простое требование о социальном дистанцировании, защите органов дыхания - а ведь это доступные и недорогие меры. Конечно, влияние оказывает и сезон ОРВИ.

Традиционно после отпускного периода люди возвращаются будто забывшие обо всех требованиях, которые мы уже выучили весной, и мы отмечаем это по всем учреждениям и предприятиям. И наша цель - вернуть всех к защите своего здоровья.

Почему стало больше контактных заболевших?

Растет общее количество заболевших, пропорционально увеличивается количество контактных. Обследование проводится на 8-10 день с момента, когда выявлен инфицированный человек. И, так как сейчас люди не соблюдают изоляцию, у них шире сеть контактов.

Были очаги, если это закрытый коллектив, то все попадают в круг контактных, их обследуют. Среди них много с минимальными проявлениями и бессимптомных, и это и дает прирост в группе контактных людей.

В Самарской области было найдено восемь очагов инфицирования - это две школы, одна из них в Октбрьске сейчас уже преодолела все сложности и снова перешла к очному обучению. В Кинель-Черкасском районе еще проходят эпидемиологические мероприятия. Также очаги были в социальных учреждениях, двух больницах, госоргане и благотворительной организации.

Для того, чтобы не допустить вспышек, мы обязательно тестируем всех работников закрытых коллективов, чтобы выявить болезнь как можно раньше.

Светлана Архипова дала полезные советы Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Как часто в Самарской области нарушают эпидемиологические правила?

Сегодня более жестко контролируется режим пользования общественным транспортом. У администрации есть возможность применять к нарушителям штрафы, по новой статье за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности есть меры административного воздействий от 1 до 30 тыс рублей,а на должностных лиц - до 50 тыс рублей.

За последний месяц около 200 нарушений, за весь период в области 1400 подобных фактов было задокументировано и передано в суд. Это касается людей, которые не надевали маски и не соблюдали правила поведения.

Также более 1100 обращений граждан за все время поступило с жалобами на нарушения в торговле, общественном питании, на объектах коммунально-бытового обслуживания. Здесь мы составляем протокол, выдаем предостережение - 260 выдали в адрес хозяйствующих субъектов.

В суд передали 80 протоколов на 1,5 млн рублей. Сейчас дела по факту нарушений в предприятиях общественного питания и торговли где не соблюдаются профилактические меры по масочному режиму, в суде три дела рассматривают.

Также за все время поступило 273 материала о выявленных нарушителях режима самоизоляции - нарушители наказаны штрафами на сумму более 700 тыс рублей.

Могут ли Самару снова закрыть на жесткий карантин?

Все рекомендации, которые мы сейчас выдаем, направлены на то, чтобы мы могли функционировать без применения дополнительных ограничительных мер. Соблюдение элементарных процедур: дистанцирование, масочный режим, мытье рук - это то, что нужно в первую очередь. Наша цель - чтобы мы все это делали, без предвзятости, так как это позволит нам не переходить дальше, к ужесточению ограничений.

Стоит понимать, что среди болеющих у нас в первую очередь работоспособное население старше 45-50 лет. А значит, именно на них и будут направлены ограничения.

Сильнее всего же болеют люди старшего возраста, именно поэтому для них уже сейчас действует рекомендованный режим самоизоляции. Конечно, мы не запираем людей дома - но просим: не участвуйте в массовых мероприятиях, избегайте общественного транспорта, это настоящий рассадник заразы.

Почему в транспорте нужно носить маски?

Часто люди в общественном транспорте стремясь попасть туда, куда следует, не соблюдают рекомендованные меры, там дистанции никакой нет. Сейчас администрация увеличила число подвижного состава, но все равно в часы пик можно видеть переполненные трамваи. Мы не знаем, что за люди рядом, не болеют ли они бессимптомно, не выделяют ли вирус прямо сейчас. Поэтому лучше всего быть в маске, чтобы защитить себя здесь и сейчас.

Мы защищаем себя в первую очередь, используя знания, которые санитарные врачи накопили годами. Эти же правила действуют и для защиты от ОРВИ. Сейчас порог пока не превышен по этим заболеваниям, но потихонечку он растет. И мы советуем соблюдать правила, чтобы не стать жертвой никакого вируса.

Как есть, чтобы не заболеть?

Мы рекомендуем уделть особенное внимание поддержанию иммунитета. Главное питаться периодично, включать горячее питание, фрукты и овощи нашей полосы, которые сейчас доступны. И не переохлаждаться, чтобы не подхватить простуду и не рисковать. Ешьте несколько раз в день и старайтесь сделать рацион разнообразным.