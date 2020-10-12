В Самаре умерла главная «шоколадная леди» страны. Что вспомнили о ней коллеги и друзья

Елена Васильевна Шпакова - гордость Самарской области

11 октября в Самаре умерла Елена Шпакова – первый директор знаменитой «шоколадки». Ей было 95 лет. Елену Шпакову в Самаре знает, кажется, каждый. Основатель и первый директор знаменитой на весь мир шоколадной фабрики «Россия», депутат, активный общественный деятель, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин города, Елена Васильевна не умела работать и жить «вполсилы». Журналист «КП-Самара» пообщалась с теми, кто хорошо знал Елену Васильевну.

Построили за два года

Биография Елены Шпаковой поражает воображение. Она родилась в небольшой деревне Смоленской области в 1925 году. В начале войны серьезное ранение оставило юную девушку инвалидом, но не сломило ее. В 1943 году Елена Шпакова поступила в Московский институт пищевой промышленности. После его окончания в 1948-м молодой технолог по распределению попала в Куйбышев – да так и осталась в городе на Волге на всю жизнь. Сначала работала на Куйбышевской кондитерской фабрике, доросла до должности начальника цеха, а затем и возглавила предприятие, сделав его одним из самых передовых в стране.

Когда у руководства страны возник вопрос строительства шоколадной фабрики и выпуска сладостей по итальянским технологиям, выбор города был недолгим. Хотя на размещение у себя нового крупного предприятия претендовало несколько городов – в том числе Киев, Новосибирск, Ульяновск, строительство фабрики поручили именно Елене Васильевне. Производство было запущено всего через два года после начала строительства, и в 1971 году с конвейера сошли первые сладости. Елена Шпакова возглавила фабрику и успешно руководила ей 22 года.

«Никого не наказывала рублем»

Именно под руководством Елены Шпаковой на шоколадной фабрике разработали и начали выпускать знаменитые на всю страну конфеты «Куйбышевские», «Азбука» и бессменный хит - «Родные просторы».

- Каждую неделю Елена Васильевна начинала с обхода. Проходила по цехам и дегустировала всю продукцию, - рассказала журналисту «КП-Самара» бывший начальник цеха шоколадной фабрики Ирина Гуртовая. – На вкус могла определить, где нарушена технология, где недостаточно качественное сырье, например, сухое молоко. Утренние понедельничные планерки всегда проходили очень бурно, но при этом рублем она никого никогда не наказывала.

Продукция шоколадной фабрики пользовалась заслуженной славой во всей стране

Преемник Елены Шпаковой на посту директора шоколадной фабрики Алексей Хомяков признается – Елена Васильевна была очень строгим и требовательным руководителем, но отличалась справедливостью и пользовалась непререкаемым авторитетом у коллег и подчиненных.

- Много внимания на фабрике уделялось работе над новой продукцией, - рассказал Алексей Хомяков журналисту «КП-Самара». – Елена Васильевна требовала, чтобы над новыми рецептами работали все сотрудники профильного цеха и практически при каждом недельном обходе ей предлагали какие-то новые варианты продукции. Она была патриотом фабрики и нашей продукции, всегда ее ела сама. У нас была специальная комната, где мы собирали специальные посылки для Кремля, обматывали их специальной проволокой, запечатывали сургучом. Так вот в эти посылки собиралась обычная продукция с конвейера, а не какие-то специальные сладости.

Елену Шпакову знали как грамотного и компетентного руководителя

Коллеги рассказывают: когда в 90-е годы на предприятии начались перебои с поставкой какао-бобов, на «шоколадке» выходили из ситуации как могли.

- Тогда в нашем ассортименте появились пасты, сливочная помадка, наши фирменные шоколадки «Сударушка», шоколадки с печеньем – все эти новинки придумывались для того, чтобы снизить расход какао без потери качества шоколада, - признается Ирина Гуртовая.

За сотрудников стояла горой

По словам коллег, Елена Шпакова была не только грамотным хозяйственником, но и руководителем, который всегда был горой за своих сотрудников.

- Елена Васильевна всегда решала наши социальные вопросы. Хотя своего строительства у фабрики не было, она хлопотала за квартиры своим работникам, за детский садик для их детей, - вспоминает Ирина Гуртовая. - Ее саму неоднократно звали на работу в Москву, в главк, но она всегда отказывалась – считала, что ее место в Куйбышеве, на ее фабрике.

Елена Васильевна много лет возглавляла шоколадную фабрику

Много времени Елена Шпакова посвящала общественной работе. Четыре года она возглавляла городское отделение союза женщин Самарской области.

- Елена Шпакова уделяла особенное внимание созданию комфортных условий труда именно для женщин – например, были специальные душевые в цехах, где работницы могли привести себя в порядок после смены, - говорит экс-руководитель областного Союза женщин Валентина Журавлева.

- Елена Васильевна очень любила порядок и чистоту, у нас в цехах все всегда блестело, а сами работницы были в белоснежных халатах, - вспоминает работница фабрики Галина Шведова. – У фабрики была своя теплица, своя парикмахерская, где можно было сделать прическу и маникюр, свой тренажерный зал, зимний сад, свои доктора, в наш буфет привозили продукты, которые мы могли купить домой даже во время дефицита. Мы всегда вспоминаем Елену Васильевну только добрым словом.

Гордость Самарской области

Соболезнования в связи со смертью Елены Шпаковой выразили глава региона Дмитрий Азаров, а также руководство шоколадной фабрики, которой Елена Васильевна посвятила всю свою жизнь.

- Это невосполнимая потеря для всей губернии и страны в целом, - отметил Дмитрий Азаров. - Более 20 лет Елена Васильевна возглавляла производство, продукция которого полюбилась миллионам людей и стала синонимом высочайшего качества. Под ее руководством была основана шоколадная фабрика «Россия», которая приобрела известность не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, стала брендом региона. Имя Елены Васильевны внесено в «Золотую Книгу Почета» Министерства пищевой промышленности РСФСР и в Книгу Трудовой Славы Министерства пищевой промышленности СССР. Это человек-эпоха, гордость Самарской земли, легенда пищевой промышленности. Память об этом удивительнейшем человеке навсегда останется в наших сердцах.

- Руководство и коллектив шоколадной фабрики выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Елены Васильевны Шпаковой - почетного гражданина Самарской области, Героя Социалистического Труда, первого директора шоколадной фабрики «Россия». Благодаря ее заслугам в Самаре появилась первая кондитерская фабрика полного цикла в СССР. Елена Васильевна была настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Светлая память о Елене Васильевне навсегда сохранится в сердцах ее коллег, - отметили на фабрике.