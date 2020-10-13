Всемирный день чистоты: самарские нефтяники освободили от мусора 70 тысяч квадратных метров береговой площади

Дочерние предприятия компании «Роснефть» поддержали акцию по уборке волжских берегов. Фото: НК «Роснефть»

Акцию, инициированную в Самарской области отделом водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, поддержали работники Самаранефтегаза, Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок. Нефтяники собрали и вывезли более четырех тонн бытового и принесенного рекой мусора. В ходе «речного» субботника сотрудники предприятий «Роснефти» очистили около 70 тыс. кв. м прибрежной территории – это площадь 10 футбольных полей. В этом году особое внимание нефтяники уделили и родникам: предприятия Самарской производственной площадки провели экологическую акцию по изучению естественных источников природной воды, облагораживанию и восстановлению прилегающей территории. Предприятия «Роснефти» не только помогают природе справиться с последствиями человеческой деятельности, но и работают на профилактику. Благодаря реализации экологических программ и применению новых технологий самарские нефтяники вносят существенный вклад в сохранение водных ресурсов региона. Например, сокращен забор воды из природных источников - использование оборотной воды увеличено до 94 - 100%. Более десяти лет ведется работа по восполнению водных биоресурсов, в акваторию Волги выпускают мальков ценных пород рыб: стерляди, сазана, толстолобика. Вместе с тем производственники разработали и реализуют программу по формированию экологической культуры у подрастающего поколения: проводят экологические фестивали и открытые уроки в общеобразовательных учреждениях. Но это – на перспективу, а с проблемами сегодняшнего дня борется экологический десант.

Нефтехимики поддерживают все экологические акции. Фото: НК «Роснефть»

Самаранефтегаз: с уважением к природе

Береговая линия реки Сок в районе турбазы «Сосенки» - место очень живописное и популярное у туристов в летний период. К сожалению, у такой популярности есть и обратная сторона, а если говорить честно, то именно состояние лесов и берегов показывает, что далеко не все отдыхающие осознают свою ответственность перед природой. Привести в порядок живописный уголок побережья вызвались сотрудники АО «Самаранефтегаз».

Главное нефтедобывающее предприятие губернии приняло участие в экологической акции в рамках Всемирного дня чистоты, инициированного в Самарской области отделом водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Место и время были выбраны не случайно - глубокой осенью меньше шансов встретить отдыхающих и можно спокойно и без суеты навести порядок, который сохранится до самой поздней весны.

Сотрудники Самаранефтегаза собрали 35 мешков бытового мусора. Фото: НК «Роснефть»

6 октября 15 работников АО «Самаранефтегаз» прибыли на место и занялись уборкой территории. И если на самом берегу мусора было не так много, то буквально в пяти метрах от пляжа кустарники были буквально завалены пластиковыми бутылками, одноразовой посудой, полиэтиленовыми пакетами и разным тряпьем. Однако еще сильнее нефтяники были удивлены тем, что среди этого хлама они обнаружили два антирадара, перочинный нож и даже плойку для волос.

За полдня работы сотрудники АО «Самаранефтегаз» привели в порядок около 25 тысяч квадратных метров территории и собрали 35 мешков с бытовым мусором общей массой порядка 300 кг. Весь мусор вывезли на полигон.

Начальник отдела водопользования и мониторинга окружающей среды управления охраны окружающей среды АО «Самаранефтегаз» Ксения Лыженкова отметила, что, присоединившись к акции, нефтяники не только хотели очистить берег реки Сок, но и напомнить всем о том, как важно уважать природу и сохранять ее для будущих поколений.

АО «Самаранефтегаз» каждый год увеличивает инвестиции в природоохранные мероприятия, создавая современное, высокотехнологичное производство, работающее в гармонии с природой. Построены четыре площадки по переработке грунтов с повышенным содержанием углеводородов - последняя из них введена в эксплуатацию в прошлом году на Яблоневском месторождении. Полностью прекращен забор воды из поверхностных водных объектов для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления. Кроме того, предприятие уделяет особое внимание повышению надежности трубопроводов с применением новых технологий и материалов.

Все отходы нефтяники вывезли на полигон. Фото: НК «Роснефть»

Сызранский НПЗ: в ответе за мир, в котором живем

Золотая осень в Поволжье – прекрасная пора. Насладиться уходящим теплом, запечатлеть красивейшие пейзажи Жигулевских гор, надышаться свежим прохладным воздухом на берегу великой русской реки… Тысячи отдыхающих ради этого сейчас выезжают к Волге, устраивают пикники, рыбачат, разбивают палаточные лагеря.

К сожалению, многие из них не считают нужным собрать после себя мусор и довезти до ближайшего контейнера. Стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, старые рыболовные снасти... Все это остается на берегу и не просто портит вид, но и наносит огромный вред растениям, обитателям прибрежной зоны, даже самим отдыхающим.

Ведь осколки стеклянных бутылок могут ранить, а пластиковая упаковка и влажные салфетки остаются среди деревьев и травы на многие годы.

Одно из таких мест отдыха в окрестностях Сызрани – береговая линия у причалов СНПЗ в районе ж/д станции Кашпир.

Здесь часто останавливаются компании рыбаков-любителей. За лето мусора накопилось немало. Чтобы берег не остался зимовать в таком неопрятном виде, сюда 29 сентября высадился трудовой экологический десант сотрудников СНПЗ. В рамках традиционных осенних субботников они решили привести в порядок эту территорию и избавить природу от вредных отходов.

Всего за несколько часов работы заводчане не только собрали мусор на 5,5 тысячах кв. метрах вдоль Волги, но и расчистили берег от сухой травы и коряг. Всего с береговой зоны в этот день увезли около полутонны отходов в 30 огромных мешках.

- Такие акции наше предприятие проводит регулярно. Часто мы приглашаем к участию в субботниках волонтеров и детей, чтобы воспитывать бережное отношение к природе. Очень празднично и интересно проходит наш ежегодный городской экологический фестиваль для школьников «Сохранить природу - сохранить жизнь», - рассказала инженер по охране окружающей среды СНПЗ Екатерина Мочальникова. - Надеюсь, что местные жители, увидев, как здесь стало чисто, больше не будут оставлять мусор. Ведь в любое время года наши края безумно красивы, а сейчас, осенью, когда все расцвечено золотом, невозможно налюбоваться видами Волги. Лично мне очень хочется сохранить и передать нашим детям, внукам эту красоту!

Кстати, весь собранный во время субботника мусор отправили на переработку. Это уже стало неотъемлемой частью всех экологических акций и мероприятий завода, который стал одним из первых предприятий Сызрани, взявшим на вооружение этот мировой тренд.

- Забота об окружающей среде - одна из главных миссий «Роснефти», ведь это залог не только безопасности сотрудников, но и окружающей среды, - отмечают в руководстве СНПЗ. - На нашем заводе идет беспрерывная модернизация оборудования, мы ведем строгий контроль на всех этапах производства.

А экологическую ситуацию в Сызрани круглосуточно мониторят три стационарных поста и передвижная экологическая лаборатория с высокоточным оборудованием, которая передает данные о состоянии воздуха в городе в онлайн-режиме.

Такое ответственное отношение к городу, людям и окружающей природе высоко оценили эксперты. В прошлом году АО «Сызранский НПЗ» стал победителем в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России-2019» в области экологической безопасности.

Сызранцы освободили от мусора 5,5 тысяч квадратных метров береговой линии. Фото: НК «Роснефть»

Куйбышевский НПЗ: «Хочешь изменить мир – начни с себя»

В Куйбышевском районе Самары немало красивейших водоемов. Одни озера чего стоят!

Большой ерик, Банное, Лебяжье… Озера и река Татьянка особенно популярны у жителей губернской столицы. Ведь это настоящий оазис в шаговой доступности от мегаполиса. Здесь можно увидеть уток, благородных лебедей и даже бобров, которые, говорят, обитают только в чистой воде. Изобилие рыбы привлекает сюда поклонников досуга с удочкой, а отличные виды – отдыхающих со всего города. К сожалению, любители пикников и рыбалки часто забывают, что здесь они - лишь гости, которые должны уважать хозяйку-природу. Наводить порядок, чтобы сохранить экосистему озёр и рек, пришлось добровольцам. На берега водоёмов высадился трудовой десант куйбышевских нефтепереработчиков. В ходе акции «Всемирный день чистоты» заводчане убрали около 10 километров береговой линии.

Куйбышевский НПЗ ведет систематическую работу по сохранению водных ресурсов: современные очистные сооружения предприятие построило одним из первых в регионе. Сегодня они модернизируются, как и другие заводские объекты. Нефтяники ежегодно выпускают в Волгу мальков ценных промысловых рыб. Свой вклад в сохранение окружающей среды вносит каждый заводчанин, а завод помогает сформировать и поддерживает полезные экологические привычки своих сотрудников. Например, предприятие помогает работникам утилизировать пластиковые бутылки, крышки, макулатуру, батарейки, ветошь. С подачи завода для большинства сотрудников это стало привычным делом, частью жизни.

- Я работаю на КНПЗ всего год, но ежедневно вижу, насколько ответственно на заводе относятся к проблемам экологии, к делу сохранения окружающей среды, - говорит ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Куйбышевского НПЗ Яна Комогорова. – И это касается не только крупных экологических проектов, но даже простых бытовых вещей. Например, ни один использованный лист бумаги в офисе не отправится в мусорное ведро – его обязательно передадут на переработку.

Для коллектива КНПЗ экологический субботник — привычное дело. Фото: НК «Роснефть»

Команда КНПЗ на субботнике была одной из самых многочисленных, веселых и энергичных. Антон Игнатьев – молодой специалист. Он работает машинистом технологических насосов и по образованию – инженер-эколог.

- Мне близка эта тема. Приятно думать, что после нашей уборки отдыхающие приедут сюда и смогут насладиться идеальной красотой этого места. Хочешь изменить мир – начни с себя, - уверен нефтяник.

Во время субботника собрали около полутонны мусора – пакетов, пластиковых и стеклянных бутылок, окурков.

- Молодцы, ребята! – поддерживали волонтеров рыбаки. Некоторые, вдохновившись примером, даже оставляли снасти и присоединялись к субботнику.

- Увидев, как мы работаем, отдыхающие постесняются мусорить, постараются убирать за собой и сегодня, и впредь, - надеется Антон Игнатьев.

Впрочем, для сотрудников завода такие инициативы – дело привычное.

- КНПЗ – постоянный и один из самых активных участников экологических проектов, - рассказывает заместитель главы администрации Куйбышевского района Эмилия Аскерова. – Завод для нас – надежный социальный партнер. Недавно вместе с сотрудниками предприятия мы провели еще одну акцию, приуроченную к 75-летию Победы. 75 молодых деревьев – каштаны, липы и рябины - высажены в сквере Ветеранов и у стадиона «Нефтяник».

Новокуйбышевцы - с любовью к волжским берегам

Работники Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и НЗМП ежегодно принимают участие в многочисленных экологических акциях. Во Всемирный день уборки заводчане вооружились инвентарем и привели в порядок еще один уголок природы в районе спортивно-оздоровительного лагеря «Юность».

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности и охране окружающей среды Новокуйбышевского НПЗ Даниил Костин подчеркнул, что прибрежную зону возле спортивного лагеря выбрали не случайно:

– Мы хотим показать городу и жителям, что и здесь есть проблемы, и только нашими силами не всегда удается с ними справиться, - рассказал Костин. - В этом районе помимо детского лагеря находится дачный массив, и, к сожалению, не все дачники и отдыхающие ответственно относятся к прилегающей территории. После окончания летнего сезона здесь остаются горы мусора. Поэтому наша задача – не только очистить берег от него, но и еще раз напомнить жителям о бережном отношении к природе, культуре поведения, привлечь внимание общественности к вопросам экологии.

Даниил Костин отметил, что охрана окружающей среды является важнейшей для сотрудников Новокуйбышевского НПЗ, а потому заводчане регулярно и на протяжении многих лет принимают участие в самых разнообразных экологических мероприятиях, помогают в благоустройстве родного города и уделяют особенное внимание наведению порядка в береговой зоне и поймах рек.

На экологический субботник 29 сентября вышли 20 заводчан из числа сотрудников отдела охраны окружающей среды, административно-хозяйственного обеспечения, а также молодые специалисты предприятий и ветераны отрасли.

Новокуйбышевские заводчане с готовностью приходят на помощь природе. Фото: НК «Роснефть»

В их числе - начальник административно-хозяйственного отдела Новокуйбышевского НПЗ Михаил Тюнев. Он участвует почти во всех экологических акциях, которые проводит предприятие не только в заповедных уголках, но и в городской черте:

- Мы любим наш город, мы здесь работаем и живем, - говорит Михаил Тюнев. - Поэтому считаю, что если с нашей помощью город будет чище, то и жить будет намного комфортнее.

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ призвали всех жителей города любить и беречь природу родного края:

- Мы ответственны за места, в которых живем, за экологическую ситуацию в городе. Мне бы хотелось еще раз напомнить жителям об этом, - обратился к горожанам специалист по оценке и развитию персонала Новокуйбышевского НПЗ Максим Бредихин. - Все мы любим отдыхать на природе, за городом. Но при этом нужно быть ответственными и не оставлять после себя мусор.

Важно отметить, что весь мусор, который собрали сотрудники Новокуйбышевского НПЗ и Новокуйбышевского завода масел и присадок, отсортировали и отправили на полигон для дальнейшей утилизации.

- Любые отходы не только убивают эстетику волжских пейзажей, но и вредят почве, воде. К слову, пластик может разлагаться около сотни лет, стекло – еще дольше, - говорит специалист по отходам отдела охраны окружающей среды Новокуйбышевского завода масел и присадок Елизавета Васильева. - Поэтому я всегда охотно и с удовольствием принимаю участие в подобных мероприятиях и советую делать это всем!

НАША СПРАВКА

Эффективность экологической политики самарских предприятий «Роснефти» неоднократно отмечена экспертами региональных и всероссийских конкурсов. В 2018-2019 годах предприятия становились победителями конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России».