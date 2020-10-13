«Крылья Советов» — «Спартак-2» 13 октября 2020 года: онлайн-трансляция, важные моменты матча 15 тура ФНЛ

К матчу со "Спартаком-2" у "Крыльев" готовы почти все основные игроки Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» 13 октября 2020 года в рамках 15 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают на «Самара Арене» владикавказскую «Спартак-2». Команды в верхней части турнирной таблицы, поэтому матч должен получиться интересным.

Самарцы выглядят фаворитом. При определенном раскладе они в случае победы могут даже подняться на первую строчку. В строю практически все основные игроки. По-прежнему не тренируются с основной группой лишь Максим Канунников, Егор Голенков, Сафаа Хади и Максим Карпов. Хади перенес операцию в Санкт-Петербурге и вернется в конце октября. Канунников и Голенков занимаются по индивидуальной программе. Карпов должен оказаться в строю уже на следующей неделе.

Гости отстают от «Крыльев» всего на один балл. У них в активе 28 очков. В коллективе Романа Пилипчука много молодых талантливых игроков. Здорово смотрятся Игнатов и Оганесян, которых уже сватают в Премьер-лигу. Неплохой футбол показывают и легионеры — немец Баду и либериец Нимели. В обойме и Георгий Тигиев, хорошо знакомый волжским болельщикам.

В ФНЛ команды встречались дважды. Оба раза «КС» были сильнее— 3-0 в столице, и 5-1 в Самаре. Букмекеры также отдают предпочтение хозяевам, хотя считают, что и красно-белые могут отличиться. На «КС» коэффициент всего — 1,33. На ничью — 8,9. На «Спартак» — 4,8.

Главный судья матча — Анатолий Жабченко из Краснодара. Стартовый свисток на «Самара Арене» он даст 13 октября в 19:00. Игру покажут в «Яндекс.Эфире». Следите за трансляцией вместе с «КП-Самара».

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